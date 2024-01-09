鄭中基演唱會2024香港加場搶票攻略！公售加場6大購票攻略 附連結｜鄭中基演唱會2024香港將會在2024年農曆新年期間舉行，重回紅磡體育館舉行名為「Fragments of Wonder 香港站｜世界巡迴演唱會 」原來決定於在2月13日－2月17日 演出4場，但因反應非常熱烈，因此決定加多一場2月18日，1月9日公售中想成功搶購一定要留意以下攻略。



鄭中基世界巡迴演唱會終於回到香港了！2024年尾，農曆新年4場於紅館舉行，各位樂迷又要搶飛了！就算加場後信用卡優先售都很快便售罄，而1月9日早上10時起於Urbtix上公開發售，fans們沒理由會錯過吧！

鄭中基世界巡迴演唱會 2024 加場直購連結（1月9日更新Urbtix連結） 👉直購連結2

鄭中基世界巡迴演唱會 2024 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「鄭中基世界巡迴演唱會 2024」座位表及門券價錢等資訊，$988、$688及$488。

鄭中基世界巡迴演唱會 2024 演出日期

鄭中基世界巡迴演唱會 2024 演出日期為2024年2月13-14、16-17日，加場為2月18日，合共5場。

鄭中基世界巡迴演唱會 2024 公開發售資訊

鄭中基世界巡迴演唱會 2024 公售日期為1月9日上午10時於Urbtix購買。

👇鄭中基世界巡迴演唱會 2024👇

而記者新Urbtix示範Eason購票流程，及其排隊系統，好讓大家熟知。👇👇新Urbtix 系統購票流程👇👇

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一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到「真正全場第1行的中央位置」。今次就分享一下記者於Urbtix成功搶飛的經驗及心得。

鄭中基世界巡迴演唱會 2024 何時舉行？如何搶購？ 鄭中基世界巡迴演唱會 2024 即睇購買連結及心得 鄭中基世界巡迴演唱會 2024 於哪個場地舉行？ 九龍紅磡體育館 舉行 鄭中基世界巡迴演唱會 2024 門券詳情？ 座位價格為$988、$688及$488

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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鄭中基演唱會2024香港站 ｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Urbtix，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會讓用家選擇進入購買「鄭中基演唱會2024香港站」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

電腦外，手機亦最好安裝Urbtix app同時搶。

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如10點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，而如果只餘下不足一半座位時，便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置（如$680位）以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。