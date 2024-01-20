Samsung 每年的 Galaxy S 系列手機一直是消費者期待的焦點，今年最新的 Galaxy S24 系列手機同樣備受關注，除了一如預料般有規格上的提升，Samsung 今次更在 S24 系列加入獨家的「Galaxy AI」人工智能技術，令手機的實用性與吸引力雙雙大增！



Samsung Galaxy S24 系列必試 Galaxy AI

今代 Galaxy S24 系列全面採用 2024 年最強處理晶片 Qualcomm S8 Gen3 for Galaxy，又將屏幕亮度提升至 2600nits 水平，其中最高階的 S24 Ultra 更首次採用鈦金屬邊框；然而 S24 系列最引人注目的，必然要數嶄新的 Galaxy AI 人工智能，可以為生活帶來相當多的便利，其中最囑目的應用包括：

－ 畫圓搜尋(Circle-to-Search) ：一圈即時搜尋屏幕上用戶所看到的內容

－ 即時通話翻譯：實時進行語音通話的翻譯，打破各國語言隔膜，溝通零障礙

－ 智能文章分析功能：一鍵即可簡易總結、格式化及翻譯文章內容

想體驗 Samsung Galaxy S24 系列的 AI 功能，電訊數碼 SUN Mobile 就特選 4 間門市，加設 Galaxy S24 系列的AI 專櫃，供用戶上手試玩之餘更有專業的 Samsung 大使為大家提供使用教學。

預訂即享$5345 禮遇、最快 1 月 26 日有機

Samsung Galaxy S24 系列由即日起已經開始預售，在電訊數碼 SUN Mobile 只需要選擇指定的 4.5G 或 5G 計劃出機，機價即享額外折扣高達$1000，預售期間（1月 18 日至 30 日)預購 S24可享高達＄5345禮遇，最快在 1 月26 日就可以取得新機，包括：

－「免費升級容量」(價值高達2000元)

－ 300元飲食現金券

- 額外中國及本地數據 高達6個月 (5G上台買機適用)

- AI 課堂， 教大家如何使用S24強大功能

另外在電訊數碼買機可享TSO 送修服務，大家更可以$ 998 加購Samsung Care+ 售後保障，全方位的售前售後服務。

送修服務詳情: https://www.tdhl.cc/samsung/locations/

Galaxy S24 最抵出機上台攻略

綜觀各電訊商的 Samsung Galaxy S24 出機方案，電訊數碼 SUN Mobile 提供的門檻非常低，最平價只需要選擇＄78 月費的 4.5G 上網計劃即可出機，合約期只需要 12 個月，承諾期內更豁免 $18 行政費，換言之全年只需要付出＄936，非常抵玩。

想上網速度有更佳保證的，又可以選擇 SUN Mobile 的 5G 方案，最入門的選擇只是月費＄118，就可以享有 20GB 5G 數據（其後限速 1Mbps），如果數據不夠，要升級至更多數據的方案，月費都只是 $138/50GB及 $178/80GB。

電訊數碼 SUN Mobile 在全港更擁有有超過70間門市，必定有一間在你附近，上台出機超方便！