拖板、保暖家電安全使用貼士｜天氣突然轉涼，連日氣溫都低至個位數，晚上太凍難以入睡，不免要開電暖爐、電暖氈。可是，這類保暖家電有很多使用禁忌被忽略，一不小心就有機會引致起火。今日（24日）美孚新邨就有一單位，疑因電力超負荷疑電暖爐起火。



1月24日早上約7時，美孚新邨一個單位客廳位置起火，單位內3母女慌忙逃生。有住戶拍攝到單位窗戶冒出火舌和濃煙。消防派出一條喉及一隊煙帽隊灌救，於15分鐘後將火救熄。消息指，疑似因客廳的電暖爐插在拖板上使用時，負荷過高導致起火，期間燒着其他雜物加大火勢。

拖板使用禁忌

很多人都會忽點拖板的負荷，以為有多少個插頭就可以為多少個電器供電。其實拖板只是牆身 13A 插頭的延伸，因此最大的承受上限也只是 13A，並不會因為延伸出多個插頭而增加。

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計算供電上限可以使用「13A x 220V＝2,860W」公式，當拖板上的電器功率接近 2,860W，就不能再往拖板插上任何電器，以免超負荷。而一般發熱電器的功率都比較高，因此需要使用獨立插座，就算使用拖板，也不應與其他電器插在同一個拖板上。

暖爐使用禁忌

使用電暖爐時，附近不應放易燃物品，如衣服、棉被。電暖爐與其他物件的距離應保持在 1 公尺以上，以免不小心燒著其他物件導致家居火災。

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電熱氈使用禁忌

至於近年很受歡迎的高 CP 值保暖家電，電熱氈也有需要注意的地方。由於電熱氈內增滿發熱線、電線，因此在收藏時不應過分摺疊，以免電線損毀。