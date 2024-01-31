iPhone電量｜換完電用4個鐘倒水50%　4點解釋唔好換副廠電池原因

iPhone換電｜iPhone 的耐用性應該不用多說，時至今日已出到 iPhone 15 系列，但仍有很多人使用 iPhone X，甚至是 iPhone 7～8，網上更有用家認為只要換電池就能「無限再戰一年」。近日，台灣 PTT 網民分享，使用多年的 iPhone X 在換電池後，電量也沒有太大改善，因此上網問原因為何。



網民分享，近日到非 Apple 官方維修中心，為 iPhone X更換電池。更換完後看到電池健康度為 100%，可是網民認為換電後電量也沒有改善。網民指出，早上使用兩小時持續看股票報價 App，電量就由 100% 降到 80%，再拿來聽 Podcast 1.5 小時後，電量又迅速由 80% 跌到 60%。

全新的電池在使用約 4 小時後，就只剩下 50%，這令網民非常費解，因此在 PTT 開 Post 問這是正常情況，還是應去換電的店家興師問罪。當然，iPhone X 的本身的電量上限就與現時的 iPhone 15 沒得比，可能更多網民認為最大問題還是因為更換副廠電池所致。

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到底換副廠電池有什麼問題呢？首先 Apple 原廠電池經過 Apple 驗證，品質有最高的保障。可是副廠電池的來源不明，可能是舊電池翻新，甚至是高仿假電池，當中更存在爆炸風險。

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另外，副廠電池的品質問題，一般耐用度也只有半年至一年，雖然價格便宜，但計算安全性和耐用度的話，其實 CP 值未必高。當電池品質沒有保障的時候，發燙情況、膨脹風險都會隨即增加，就算出問題也難以找負責單位查詢。最後一個要注意的地方，是更換副廠電池需要找市面的手機維修店舖，換電池過程對手機資料的私隱沒有保障，因此還是建議直接到 Apple Store 換電。

資料來源：PTT