一到冬天就有很多熱水爐的討論，儲水式、即熱式、氣體熱水爐，甚至有人會想在淘寶網購熱水爐。近日，網絡另類紅人「Matt Leung」在 Facebook@淘寶開心share 群組問：「有沒有人用緊淘寶熱水爐」，引來過 200 個回應，而且內容相當有趣。



Matt Leung一向在社交媒體的發文都別出心裁，當中總帶有話中有話的感覺，而且在各大平台非常活躍，甚至被網民戲稱「Matt哥」。Matt Leung 在 Facebook@淘寶開心share 群組開 Post：「𠕇没人甪紧洶竇热水炉，平平吔边款介绍吓？」，即被網民笑：「我建議你學好D中文先至po」。雖然用字奇怪，但仍能不能大致理解他想在淘寶買熱水爐，上網問有沒有介紹。

網民爆笑回覆

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正因大部分網民都知道 Matt Leung 的風格，因此大部分的回覆都非常有趣，如貼出熱水爐爆炸的新聞，「介紹」Matt Leung 入手。本身在淘寶買電器到香港使用就有一定的風險，因此網民「擔心」Matt Leung 如真的在淘寶買熱水爐，可能會在翌日的趣紙中看到有關新聞。

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淘寶買熱水爐有咩風險？

無論是否真的想在淘寶買電熱水爐，但不得不了解當中的風險。香港使用的氣體熱水爐需要有「GU」標誌。根據機電工程署指引，選購及使用住宅式氣體熱水爐時，需要取得機電工程署氣體安全監督批准的「GU」標誌，但在淘寶上購買氣體熱水爐即沒有通過有關標準。

另外，在淘寶購買電熱水爐的話，則有機會在電壓、供電上存在風險，或不適合在香港供電環境使用。因此，亦不建議在淘寶胡亂買電熱水爐，以及其他 W 數大的高功率電器。同時，就算網購了熱水爐，也應找註冊電業承辦商及水務署所要求的指定人士（持牌水喉匠）進行安裝，不應自行或找無持有持牌的師傅安裝。

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資料來源：Facebook@淘寶開心share