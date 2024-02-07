網民推淘寶即熱式熱水爐　夠細又實用　連登仔嘲：用生命交智商稅

淘寶家電向來都有存在一定的風險，可是仍有不少人會照樣淘寶電器。近日，Facebook@淘寶開心share 有網民分享，在淘寶上購買熱水爐，大讚實用。其他網民即留言笑：「最緊要唔好連累街坊」、「請問師兄住邊區」、「師兄太謙虛啦，點會係小小大膽呢」等，反應非常熱烈。



網民在 Facebook@淘寶開心share 分享，其大膽在淘寶購入熱水爐，指雖然是「廚寶」，但認為總好過要等煲水，而家尺寸只是一部 iPad 大小，因此用落覺得不錯。在淘寶上找到相同的即熱式熱水爐，可是淘寶上提到是在廚房、洗手間、露台安裝，同時可用來熱水洗碗、溫水洗漱、溫水洗衣等，但沒有提到可用來洗澡。

網民熱門留言：

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因此，網民對於該產品的安全性有一定的懷疑，認為該熱水爐未必能作為一般家庭洗澡需要使用。即使，在留言區中，樓主有解釋到已問過合資格師傅才安裝，可是安裝過程是否由合資格師傅完成，就不得而知。

為什麼不建議在淘寶買熱水爐呢？就算該電熱水爐符合內地的安全標準，可是香港與內地的規則本身就不同，不一定同時適合在香港使用。另外，內地與香港的電壓、供電差異，也有機會令電器不適合在香港的供電環境使用。就算網購了熱水爐，也應找註冊電業承辦商及水務署所要求的指定人士（持牌水喉匠）進行安裝，不應自行或找無持有持牌的師傅安裝。

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資料來源：Facebook@淘寶開心share