新年黃大仙網上祈福｜正月很多人都會一家大小去上香祈福，但即使已經移民，或各種原因不能親身去上香也好，嗇色園黃大仙祠龍年也推出了網上祈福服務，讓善信可以在便工作繁忙或身處外地也能向黃大仙祈福。



黃大仙官網上，提供網上祈福平台，讓善信無論身處何地，也能向黃大仙祈願。只要在黃大仙官網，輸入姓名及祈願内容等資料，黃大仙祠的道長將定期就有關內容代為祈福，並於宗教儀式中誦經及禱告，幫助善信向神靈上稟。

網上祈福所需的資料非常簡單，只要輸入姓名、性別、陽曆出生日期、電郵地址、居住地（香港／國內／海外）。而祈福內容任善信撰寫，內容不多於15字即可。祈福主題上可選擇：家庭幸福、財源廣進、四季平安、學業進步、步步高陞、萬事如意、身體健康、眾緣美滿，而且可同時剔選多項。

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