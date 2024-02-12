初三赤口留在家中，最好當然是睇賀歲片應節，就算足不出戶，也可以在 Netflix、Disney+ 找到不少好戲睇，包括《超神經械劫案下》、《詐團圓》、《愛愛內含光》，或一眾經典港產片，新年播絕對氣氛到位。



推介1｜《超神經械劫案下》 Disney＋

上年賀歲片之一的《超神經械劫案下》，應智贇編導作品，以南韓電影《我們全村都不是人》為藍本改篇，講述解款員有成（張敬軒飾）、啫喱（洪嘉豪飾）、豬紅（歐陽仲豪飾）帶同新入職的企鵝（魏浚笙飾）護送鑽石期間遇劫匪，打算投降之際，啫喱卻偷走鑽石潛逃。眾人被威脅尋回鑽石期間，陰差陽錯走到阿爺笏村碰見幾個與世隔絕，行為怪異的居民，他們的首領黃姑（王菀之飾）一直拒絕跟外人接觸，可是有成等人到來接連遇到靈異事件，讓阿爺笏村內鬧出連場笑話。

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推介2｜《愛愛內含光》 Netflix

由黃婕妤執導，2月剛在 Netflix 上架的《愛愛內含光》，打破傳統框架，探討各年齡層的兩性問題。由苗可麗與洪都拉斯、夏于喬與馬志翔、詹子萱與柯震東、林哲熹、巫建和，反映出二十代至父母輩的愛戀故事中，各自面對的不同議題。一上架即在香港、台灣 Netflix 成熱播榜首。

推介3｜《我的好朋友黑漆漆》Netflix

有小孩的家庭想趁新年陪小朋友睇電影、煲劇，不妨考慮剛在 Netflix 上架的美國動畫電影《我的好朋友黑漆漆》，由夢工廠動畫製作，也是他們的第一部Netflix原創電影。講述主角小學生Orion在內心最害怕的東西「黑暗」，有日忽然找上門，在一段高潮迭起的精彩旅程中，發現黑暗其實沒想像的可怕，慢慢擺脫被恐懼，了解生活中的未知的樂趣。

推介4｜《詐團團》 Disney＋

由葉天倫執導的台灣賀歲片《詐團圓》找來邰智源、隋棠、陳昊森和金馬影后陳淑芳，一次過把豪門鬥爭、婆媳糾紛、爾虞我詐集於一身的「計中計中計」賀歲片，在本來和樂的新年團圓中，變成各懷鬼胎的大騙局。近年涉足YouTube的邰哥，在《木曜4超玩》的爆笑生動演出亦放入電影中。

新年不得不提經典港產片，特別是《賭》系列電影，現時在 Netflix、Disney＋都有大量經典港產片重溫，新年就算留在家中，只要電視播上這些電影，也能有滿滿特新年氣氛。