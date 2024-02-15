Meta CEO朱克伯格（Mark Zuckerberg）早前於IG上對比了Apple的Vision Pro和Meta自家的Quest 3虛擬現實頭戴設備，實試完他認為Quest 3仍然遠勝Vision Pro。



朱克伯格表示，對於大多數人使用混合現實的用途來說，Quest 3更具優勢。他指出Quest 3的售價是Vision Pro的七分之一；它能提供與Vision Pro一樣的高品質透視功能和大屏幕；Quest 3更加輕便舒適，比Vision Pro輕了120g；使用過程中更沒有線纜干擾（Vision Pro外置電池連接線）；Quest 3的視野更寬廣，屏幕更亮；在移動時，Vision Pro會出現動態模糊，而Quest 3的畫面則更加清晰；Quest 3還提供了精確的控制器和手勢追蹤功能，並且手勢追蹤的準確性更高；此外，Quest 3的沉浸式內容及apps更為豐富，用家更可以在上面觀看YouTube app或者玩Xbox遊戲，因此認為Meta Quest 3在多方面都比Apple Vision Pro「優勝得多！」

Meta CEO朱克伯格應該Quest 3在多方面都比Vision Pro更為優秀（資料圖片）

朱克伯格對於Apple為了提供比Quest 3更高解析度的屏幕，不得不做出的“妥協”表示驚訝，這包括犧牲了“舒適性”、“人體工學”等方面。解釋道：「Apple並不總是新產品類別的領導者，他希望Meta的設備最終能夠勝出。」朱克伯格認為每一代計算技術都有開放和封閉的模式。是的，在移動領域，Apple的封閉模式勝出了。如果回顧PC時代，微軟的開放模式是贏家。而這個新時代，Meta將是開放模式，希望確保開放模式再次勝出。

Quest 3於去年10月推出，配備了兩個2K LCD面板，與Apple Vision Pro的4K microLED顯示屏。而Quest 3的重量為515g，而Vision Pro則在600－650g之間。