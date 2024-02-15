Meta朱克伯格大讚Quest 3優勝得多！實測狠批Vision Pro比不上
Meta CEO朱克伯格（Mark Zuckerberg）早前於IG上對比了Apple的Vision Pro和Meta自家的Quest 3虛擬現實頭戴設備，實試完他認為Quest 3仍然遠勝Vision Pro。
朱克伯格表示，對於大多數人使用混合現實的用途來說，Quest 3更具優勢。他指出Quest 3的售價是Vision Pro的七分之一；它能提供與Vision Pro一樣的高品質透視功能和大屏幕；Quest 3更加輕便舒適，比Vision Pro輕了120g；使用過程中更沒有線纜干擾（Vision Pro外置電池連接線）；Quest 3的視野更寬廣，屏幕更亮；在移動時，Vision Pro會出現動態模糊，而Quest 3的畫面則更加清晰；Quest 3還提供了精確的控制器和手勢追蹤功能，並且手勢追蹤的準確性更高；此外，Quest 3的沉浸式內容及apps更為豐富，用家更可以在上面觀看YouTube app或者玩Xbox遊戲，因此認為Meta Quest 3在多方面都比Apple Vision Pro「優勝得多！」
朱克伯格對於Apple為了提供比Quest 3更高解析度的屏幕，不得不做出的“妥協”表示驚訝，這包括犧牲了“舒適性”、“人體工學”等方面。解釋道：「Apple並不總是新產品類別的領導者，他希望Meta的設備最終能夠勝出。」朱克伯格認為每一代計算技術都有開放和封閉的模式。是的，在移動領域，Apple的封閉模式勝出了。如果回顧PC時代，微軟的開放模式是贏家。而這個新時代，Meta將是開放模式，希望確保開放模式再次勝出。
Quest 3於去年10月推出，配備了兩個2K LCD面板，與Apple Vision Pro的4K microLED顯示屏。而Quest 3的重量為515g，而Vision Pro則在600－650g之間。