ToNick演唱會2024信用卡優先售2.19搶票攻略，附門票價錢+座位表+連結｜ToNick來到了第8次專場演唱會，如果想入場與他們一起盡興，便要留意2月19日的信用卡優先售！擁有東亞信用卡的樂迷，想在2月19日優先售中成功入手，就一定要留意以下公售搶票攻略。



反檯=發脾氣？NO～係快樂呀！快樂！就算天跌落嚟，我哋都要玩盡佢 ！ToNick第八個專場演唱會，4月6日同我哋一齊開呢個大型party。用力開心，盡情享受當下，一齊快樂到死！U no joy？加入我哋，你就睇到ToNick FAMILY嘅好處。東亞信用卡的樂迷，可以在2月19日，早上10時於HKTicketing優先訂購。而2月22日早上10時，則同樣在HKTicketing進行公開發售。

ToNick演唱會 直購連結



ToNick演唱會2024 公售直購連結（2月19日前會再更新連結） 👉 直購連結、

ToNick演唱會2024 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「ToNick演唱會2024」座位表及門券價錢等資訊，$980（VIP）、$780（站位）及$580（座位）。

ToNick演唱會2024 演出日期

ToNick演唱會2024演出日期為4月6日。

ToNick演唱會2024 發售資訊

早前公佈了ToNick演唱會2024信用卡優先售於2月19日早上10時HKTicketing快達票購買。

記者早在之前於HKTicketing快達票不同演唱會公售門券都成功搶購，與大家分享搶購心得。

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一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到「真正全場第1行的中央位置」。今次就分享一下記者於不同網站成功搶飛的經驗及心得。

ToNick演唱會2024 何時舉行？如何搶購？ ToNick演唱會2024 將於4月6日舉行，即睇購買連結及心得 ToNick演唱會2024 於哪個場地舉行？ 九龍灣國際展貿中心 匯星Star Hall 舉行 ToNick演唱會2024 門券詳情？ 座位價格為$980（VIP）、$780（站位）及$580（座位）

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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ToNick演唱會2024｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會讓用家選擇進入購買「ToNick演唱會2024」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

電腦外，手機亦最好安裝Urbtix app同時搶。

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如10點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，而如果只餘下不足一半座位時，便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置（如$680位）以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。