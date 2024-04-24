塞班島酒店10間推薦｜浮潛必去軍艦島／直航5小時到／人均$166起

塞班島酒店推薦2024｜塞班島是世界著名的旅遊度假勝地，更是世界第一的潛水聖地，如果想體驗不同海陸空活動，到塞班島旅遊絕對是不二選擇！《香港01》「好食玩飛」記者是次為大家推薦10間抵住的塞班島酒店，最平人均只需$166，助你輕鬆玩遍這個小島！如果想以更優惠價格預訂酒店，可以同時參看最新的Agoda、Trip.com、Klook和Booking.com優惠碼資訊詳情，幫你節省旅費！

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航程5小時直達塞班島 度假天堂暢玩海陸空活動

塞班島位於太平洋和菲律賓海之間，屬於美國的領地，馬里亞納群島的一部分。塞班島四季和暖、風光明媚、擁有獨具的白沙，因此亦有「夢幻級度假天堂」之稱！香港航空更將由4月28日起，恢復營運每週兩班往來香港至塞班島的直航服務，航程只需5個小時便可直達這個夢幻小島，港人以特區護照到當地旅遊更可免簽證！

四面環海的塞班島，不但可以欣賞目不暇給的美景，更可以暢玩浮潛、自駕小型飛機、山地越野車及高空跳傘等一系列海陸空活動，從塞班島出發，15分鐘船程更可抵達情人島！近年塞班島更有不少五星級渡假村進駐，提供一系列高級餐飲體驗、親子玩樂設施及地道傳統表演等，就算身處在面積只有121.73平方公里的小島，都可以有最奢華、最特別的體驗！

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塞班島酒店10間推薦 私人泳池／包三餐／人均$166起

塞班島酒店推薦【1】塞班皇冠假日度假村（Crowne Plaza Resort Saipan）

塞班皇冠假日度假村（Crowne Plaza Resort Saipan）坐擁無邊際海景及私人沙灘，附設高爾夫球場、3個室外泳池、網球場、兒童遊樂設施、沙灘排球、浮潛、魔鬼魚接觸體驗等設施及活動，附近亦有The ARC、DFS Galleria Saipan等購物中心及伴手禮店。旅客出入可以租借酒店自行車，來往機場則可使用接送機服務。酒店客房設計時尚舒適，全部客房均設有露台，部分客房望向海景海景，部分房型更配備超大浴缸，設備齊全。享用酒店的晚餐更可以觀賞到特色傳統舞蹈及火焰表演！

塞班皇冠假日度假村（Crowne Plaza Resort Saipan）

房價：人均HKD$689起（山景標準兩張雙人床房）

地址：美國北馬裏亞納羣島塞班島Coral Tree Ave, 96950

交通：塞班國際機場車程24分鐘

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塞班島酒店推薦【2】塞班肯辛頓酒店（Kensington Hotel Saipan）

塞班肯辛頓酒店（Kensington Hotel Saipan）是Trip.com塞班島豪華酒店第1名，酒店非常奢華，客房以時尚的灰藍色為主調，設計有如郵輪裡的房間。全部客房均設有海景露台，床頭配備各規格的電源插座，非常貼心！部分客房內亦設有客飯廳，洗手台設計在浴室外，空間寬敞。酒店附設專屬海灘區、室外游泳池、水上樂園、兒童遊樂設施、桌球室等休閒娛樂設施，酒店亦有提供額外收費的機場接駁服務及穿梭巴士服務。

塞班肯辛頓酒店（Kensington Hotel Saipan）

房價：人均HKD$1,004起（皇家豪華房）

地址：美國北馬裏亞納羣島塞班島P.O. Box 5152 CHRB

交通：塞班國際機場車程29分鐘

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塞班島酒店推薦【3】塞班島PIC酒店（Pacific Islands Club Saipan）

塞班島PIC酒店（Pacific Islands Club Saipan）是Trip.com上塞班島親子酒店的第1名，距離塞班國際機場亦不過11分鐘車程，來往機場非常方便！酒店客房設計帶有熱帶風情的度假感，設有泳池景露台及浴缸。酒店附設水上樂園、兒童俱樂部、室外游泳池、網球場、桌球室等休閒娛樂設施，亦可以到專屬海灘區暢玩沙灘排球、浮潛等。房價更包足三餐，可以歎盡不同美食，CP值超高！

塞班島PIC酒店（Pacific Islands Club Saipan）

房價：人均HKD$1,265起（豪華房；全包餐膳）

地址：美國北馬裏亞納羣島塞班島Beach Road, Afetna

交通：塞班國際機場車程11分鐘

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塞班島酒店推薦【4】沖浪者度假酒店（Surfrider Resort Hotel）

沖浪者度假酒店（Surfrider Resort Hotel）是塞班島上的四星級酒店，雖然酒店沒有專屬沙灘區及游泳池，但酒店前方就是公共沙灘，要進行水上活動亦相當方便！酒店客房設計偏自然簡約，帶有居家感，部分客房設有露台及按摩浴缸，最適合進行一天水上活動後好好放鬆！酒店亦設有租車服務及免費停車場，如果打算自駕遊的話，這家酒店亦是不錯的選擇。

沖浪者度假酒店（Surfrider Resort Hotel）

房價：人均HKD$487起（標準大床房）

地址：美國北馬裏亞納羣島塞班島Brigada Street Beach Road CK P.O. Box 500487

交通：塞班國際機場車程13分鐘

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塞班島酒店推薦【5】塞班珊瑚海度假村（Coral Ocean Resort）

塞班珊瑚海度假村（Coral Ocean Resort）距離塞班國際機場僅需7分鐘車程，鄰近拉德海灘，以「幸福感十足的治癒系度假村」為主題，更榮獲Trip.com塞班島精選4星級酒店第1名！酒店內的全部客房均有坐擁無敵海景的大露台，有客房更附設私人游泳池！酒店亦有室外游泳池、日光浴區、18洞的高爾夫球場，如果喜歡打高爾夫球的人就絕對不能錯過！酒店亦有提供額外收費的接送機及穿梭巴士服務，要去機場或市區都方便！

塞班珊瑚海度假村（Coral Ocean Resort）

房價：人均HKD$501起（海景豪華雙床間；附私人游泳池）

地址：美國北馬裏亞納羣島塞班島As Gonno Road

交通：塞班國際機場車程7分鐘

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塞班島酒店推薦【6】塞班島清泉度假村俱樂部（Aqua Resort Club Saipan）

塞班島清泉度假村俱樂部（Aqua Resort Club Saipan）周圍都被樹林環繞，附近沒有其他酒店，亦擁有專屬海灘區，是私隱度高、安靜又舒適的酒店。酒店全部客房都有露台，坐擁海景或園景，雖然設計簡單自然，但設備齊全，更有浴缸可以浸浴！酒店除了有專屬海灘區，更有室外游泳池、Spa、浮潛、健身室等設施與活動，亦有提供免費泊車及機場接駁服務。

塞班島清泉度假村俱樂部（Aqua Resort Club Saipan）

房價：人均HKD$717起（園景豪華房）

地址：美國北馬裏亞納羣島塞班島Achugao

交通：塞班國際機場車程28分鐘

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塞班島酒店推薦【7】雲海別墅（R HOME）

雲海別墅（R HOME）是塞班島的別墅型酒店，僅提供9間客房，環境寧靜且私隱度高。酒店最少供4人入住，最多可供8人入住，全部房型均配備廚房、飯廳、客廳及浴室浴缸，室內空間非常寬敞。雖然酒店距離海灘較遠，但勝在別墅配備私人泳池，想靜靜地游泳也沒問題！加上酒店提供免費泊車，如果打算在當地租車代步就會更方便！

雲海別墅（R HOME）

房價：人均HKD$477起（雙卧室泳池別墅）

地址：美國北馬裏亞納羣島塞班島8877 Gualo Rai Rd

交通：塞班國際機場車程18分鐘

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塞班島酒店推薦【8】發現塞班套房酒店（Discovery Saipan Hotel）

發現塞班套房酒店（Discovery Saipan Hotel）鄰近麥克海灘，坐船前往軍艦島浮潛15分鐘內便可抵達！酒店以套房房型為主，設計時尚簡約，不同房間有不同主題，配備客廳、飯廳及小廚房，不過小廚房則沒有煮食工具。房間最多可供4人入住，空間寬敞且舒適，設備齊全。酒店亦有提供免費停車場及租車服務，想租車前往市區代步亦非常方便！

發現塞班套房酒店（Discovery Saipan Hotel）

房價：人均HKD$265起（綠野仙蹤套房）

地址：美國北馬裏亞納羣島塞班島President Street

交通：塞班國際機場車程20分鐘

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塞班島酒店推薦【9】祕密花園酒店（Secret Garden）

祕密花園酒店（Secret Garden）坐落於塞班島的南部，僅提供6間客房，全部客房均擁有無敵海景，還有海景浴缸可以變泡澡邊欣賞夕陽！酒店客房雖然設計簡單，但設備齊全，而且更可隨意使用公共廚房，公共地方更有桌球可以玩，讓你在酒店都可以擁有家的感覺！酒店在Trip.com上更獲得4.9/5的超高評分，絕對值得一訪！

祕密花園酒店（Secret Garden）

房價：人均HKD$166起（海景經濟房）

地址：美國北馬裏亞納羣島塞班島RAILROAD Dr, San

交通：塞班國際機場車程14分鐘

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塞班島酒店推薦【10】綠洲精品屋酒店（Oasis Boutique House）

綠洲精品屋酒店（Oasis Boutique House）坐落於加拉班市中心，距離麥克海灘亦不過10分鐘步程，鄰近亦有不少餐廳及購物中心，免税商店DFS步行5分鐘就到！酒店來往塞班國際機場則需大約20分鐘車程，酒店有提供守接送機、租車服務及免費停車場。酒店客房設計簡單但設備齊全，更提供影視頻道可以隨意觀看！公共空間設有廚房、客廳及庭園，可以隨意使用。

綠洲精品屋酒店（Oasis Boutique House）

房價：人均HKD$220起（標準房）

地址：美國北馬裏亞納羣島塞班島Beach Rd Flores Rosa St, Chichirica Ave

交通：塞班國際機場車程20分鐘

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