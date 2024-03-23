羅湖美食｜地道重慶老火鍋加燒菜味道獨特　川渝排隊王深圳首店

后火鍋，從重慶居民樓店走出去，勢不可擋地紅起來，不僅締造了成都店排隊500+桌的神話，一到北京和上海就成新晉火鍋排隊王，更登上各大綜藝，明星追着來打卡，《熱辣滾燙》的賈玲姐吃過、鹿晗吃過、國民閨女關曉彤點讚過、你不會還沒吃過吧！？



川渝來的火鍋排隊王，一來深圳就登榜

后火鍋主打將地道重慶老火鍋與燒菜進行創新結合，先滷後煨再燙的獨特滋味，在深圳我真找不出第二家！涮菜不定期推陳出新、甜品腦洞大開，每次來都能吃出新驚喜，難怪能開一家火一家！

主打燒菜的地道重慶老火鍋，深圳少見👇👇👇

+ 5

先來選個鍋底：金湯鴛鴦蹄花鍋

鍋底若要照顧不能吃辣的朋友，推薦金湯鴛鴦蹄花鍋，鮮香入味，內裏還有Q彈的蹄花。另一半必點紅鍋，由重慶來的10餘種香料和紅油組成，紅亮醇香，辣而不躁，是在深圳的重慶老鄉都誇地道的滋味！話不多説，即刻開涮！

頭牌燒菜，必點推薦

1. 紅燒耙肥腸

紅燒耙肥腸，處理乾淨的肥腸，先滷後煨再入鍋燙涮，咬一口耙軟Q彈，還有汁水瘋狂噴出，越嚼越有種直擊靈魂的醇香，回味無窮！

2. 紅燒耙牛肉

紅燒耙牛肉，也是不少回頭客的心頭好，剛端上桌就已經香味撲鼻了，牛肉滷的十分軟爛，在鍋裏越煮越鮮美，每一塊都香得夠醇夠味，每次都是兩份起點！

3. 銻鍋糯雞腳

滷過的糯雞爪本身已經相當入味，下紅油後，又迎來了它人生的下一個高光時刻，耙糯又Q彈，輕輕一抿就脱骨，反正就是一個字：絕！

涮菜甜品怎麼選？跟著來，重慶朋友都這麼點👇👇👇

+ 5

1. 臉盆大苕皮

這苕皮果然菜如其名，有臉盆那麼大，吸睛程度我給滿分！丟進紅油鍋裏涮一遭後，吃起來軟糯又Q彈，資深吃貨還會包上燒菜一口悶，口感層次更豐富，超過癮！

2. 滿蝦福袋

這次來還發現了道新「寶藏」——滿蝦福袋，歷經湯汁的洗禮，每一口咀嚼都帶着強烈的爆汁感，內裏整顆蝦肉的鮮甜依舊被Keep住，不誇張，是吃一次就會愛上的口感！

3. 8秒千絲黃喉

吃火鍋，懂行的老饕不會錯過黃喉，關鍵這道還是千絲版！在紅油辣鍋裏沐浴8秒，吃起來爽脆帶感，就像捱了女朋友一耳光，火辣又得勁兒，就好這口互相折磨的感覺~

4. 芥末金菊松板肉

點了就不會失望的「芥末金菊松板肉」，肉質取自豬頸兩邊，有「黃金六兩」的美譽，歷經湯汁的洗禮，紅油的麻辣混合着濃郁的芥末香，瞬間就將松板肉的鮮嫩爽順，襯托得淋漓盡致！

5. 嫩牛肉 & 藤椒脆舌片

「嫩牛肉」也很值得一誇，肉質柔嫩細膩，食肉獸必點！還有「藤椒脆舌片」，脆爽麻辣讓舌頭都忍不住顫抖，在這裏坐等一波嗜辣狂魔的挑戰！

還有黑金包子、8秒土豆絲、海帶苗、黃金爆漿豆腐……100+款菜品，全方位滿足火鍋「貪心鬼」們，火鍋自由，這裏有！👇👇👇

+ 1

來份主食，更滿足：肥腸炒飯

是誰來火鍋店還要吃飯的呀？哦，是我！瞧這鑊氣十足的「肥腸炒飯」，頗有深夜路邊攤的誘惑滋味，誰能拒絕呀！還能玩把DIY，把各式燒菜拌進飯裏一起吃，這口碳水的快樂，瞬間人間值得！

顏值甜品，解辣解膩：「滿杯VC鮮果桶」系列

甜品強烈安利「滿杯VC鮮果桶」系列，它可是刷爆各大社交平台的網紅款，顏值口感雙在線，用的都是一整顆新鮮水果，搭配沁爽冰沙，來一桶解辣解膩，整個人都舒坦啦~

復古小紅樓設計，一腳踏進熱辣重慶在深圳的大本營

除了菜品，后火鍋的環境也是刷爆社交圈的存在，一整棟復古小紅樓設計，加之暖黃燈光的渲染，充滿了重慶當地那種鬆弛又熱鬧的市井煙火氣，三五好友相聚於此，吃火鍋絕對盡興~

+ 2

這麼好的氛圍，當然不能浪費，飯後消食活動必須是拍照打卡，紅色樓梯、火鍋辦事處、霓虹slogan......都不用刻意擺姿勢，原圖直出潮酷大片，今日份朋友圈素材又有啦！

后火鍋

地址：深圳羅湖區兆鑫匯金天琅大廈一層102A

交通：深圳地鐵1/3號線老街站C出口，步行260m

營業時間：11:00-次日02:00



【本文獲「ShenzhenTIME」授權轉載，微信公眾號：livesz0755】