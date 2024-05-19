深圳開放共享電動單車？南山龍崗實測：貴過打車，一路戰戰兢兢

「深圳也有共享電動單車了！」

這樣的消息，在一年前就不時能在內地的社交媒體上看到。也許是因為數量很少或者投放區域比較偏，始終沒有引起太多的關注和討論。

但最近，這陣風有點大，也有了新變化。



一方面，是數量突然變多了，龍華、龍崗、光明等區都出現了共享電動單車的身影，從網友拍攝圖片來看，都是嶄新的車輛，部分區域看起來還是批量投放；運營方也變多了，根據網友反饋，沿龍崗大道一路走，可以見到四五種不同品牌的共享電動單車。

另一方面，是殺進了原「關內」，雖然只是極個別區域，但其中就有赫赫有名的南山科技園片區。

如果以「深圳共享電動自行車」為關鍵詞進行搜索，會發現，早在2017、2018年，就有關於企業在深圳投放共享電動自行車的報道，但都以「未經批准私自投放」被叫停告終。

那麼，這一次共享電動自行車在深圳的「小爆發」，是個什麼情況？深圳真的放開共享電動自行車了嗎？租用的體驗和安全性又如何？我們決定探究一番。👇👇👇

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價格刺客：起步價3元，還車卻要20元起充？

關於共享電動自行車，「哪裏有」和「什麼價」應該是很多人會關心的問題。

儘管近來很多人感覺數量變多了，但從總規模來説應該還是相當小的。運營範圍方面，原關外各區都能見到，其中龍華和龍崗的集中度較高，同時遇見好幾個品牌的車放一起的幾率比較大。

福田南山羅湖這幾個中心城區，目前僅發現有一家品牌（由於車身是藍色，以下稱為「小藍」）在南山進行了投放，運營範圍上至北環、下至深圳灣，稱得上覆蓋南山中心區。

價格方面，結合網友分享，南山科技園的「小藍」：

起步價：3元/10分鐘

超過起步價後：1元/5分鐘

站點外還車：調度費用5元

禁停點還車和服務區外還車：調度費用10元

註：服務區即該款電動單車可以騎行的區域



「小紅」則跟龍崗片區的共享電動自行車們都商量好了統一的價格，絕不「背刺」同行：

起步價：3元/15分鐘

超過起步價後：1元/5分鐘

站點外還車：調度費用5元

禁停點還車和服務區外還車：調度費用10元



不過，在結算頁面，大家都註明了實際金額以結算頁面為準。

當我們進行實測時，才真正懂得「實際金額都以結算頁面為準」的深意。

第一站，自然是要找尋「關內獨苗」小藍。

當我乘坐地鐵前往南山科技園時，便打開了相對應的小程序打算提前搜索地鐵站附近的可用車輛，彈出的提示卻讓我一臉懵：「深大南地鐵站不在騎行範圍」。然而，在查找資料時，我正是看到別人有在社交媒體上分享，騎行範圍包含了這個地鐵站才「慕名而來」。

抱着來都來了的心態，我決定還是要眼見為實。有驚無險，抵達目的地時，附近的可用車輛終於顯示了出來。

然而一波未停，一波又起。

經過略微繁瑣的註冊和實名認證後，我掃碼解了鎖。由於有開電動單車的經驗，對於試駕還是頗為自信的。但收起腳撐準備試駕，擰不動的油門讓我懷疑起了人生：

難道科技園的共享電動自行車就是高級？要按剎車才能解鎖？還是非要戴頭盔才能騎？有什麼隱形啓動按鈕？



試了一圈才確認，哦！油門是壞的！

這個時候，已經過了50秒免費還車時間，也意味着，我得為這壞掉的油門，額外支付3元。

進入付款環節，又出問題。不能單次付款，必須要先充值，最低的充值金額，是20元。餘額想要退款，小程序後台是沒有退款按鈕的，甚至沒有線上人工客服按鈕，只能很old school式地打電話進行退款。

正如一位網友的調侃：「很好，互聯網經濟玩不起互聯網是吧？」

隨後，我還到了龍崗布吉，這一片數量最多的共享電動自行車品牌車身為紅色，就稱為「小紅」吧。

在付款方式上，「小紅」良心一點——可以單次支付。但也有騷操作——頭盔要單獨解鎖才可以用。

網絡上，不乏網友分享在深圳騎共享電動自行車的被坑經歷，有人直呼「收費比打車還貴」。

這位網友是第一次使用，當快到小區門口時，電動車毫無預警地斷電了。當她把車子推到家門口想還車時，卻發現這裏已經超出服務區，而最近的停車點距離自己的位置有8.6公里。由於急着回家，她只好支付了共計15元的調度費和騎行費，但從出發地打車回家，大概只需要12元。



事實上，價格方面，我無法過多評論，因為「小藍」和「小紅」，都沒能讓我騎着堅持到它們的計價器跳動。因為在騎行過程中，我並沒有感受到便利和乘風而行的快樂，只有一路的惴惴不安。

隱患不少：共享電動自行車，安全有保障嗎？

出門實測這一天的天氣是雨轉晴，但我的心情卻着實晴朗不起來。

首先給我麻煩的，是頭盔。👇👇👇

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即便提前做好了共享另一個人頭油的心理準備，也為隔絕頭盔的「濕氣」豪擲了3張Tempo紙巾，但萬萬沒想到，這頭盔這麼能「裝水」，當我反轉之時，積水宛如傾盆大雨直接給我洗了半個澡。

行吧，姑且算是自己的大意了，但更重要的是，「小紅」的頭盔沒有見到CCC認證標識（全稱為「中國強制性產品認證」，具有CCC認證的頭盔才能流入市場，如果沒有CCC認證的頭盔則被認定為不合格、不安全的產品。）

此外，眾所周知，在深圳，電動車必須上車牌才能上路。但根據我的觀察，南山科技園的「小藍」基本都是沒有上白牌的，「小紅」則是部分上了牌。那麼問題來了，萬一遇上交通警察被罰，責任歸誰呢？

再來看看車子的其他硬件，在外觀上，「小藍」和「小紅」似乎是同一種車型——略微小的座椅、喇叭採用的是共享單車同款的「扭扭鈴」，行駛起來的時候，避震像個裝飾品，在不平緩的路面行駛顛得頭疼。

如果説這些都是小問題，那沒有後視鏡、沒有轉向燈按鍵、沒有速度顯示，簡直就是讓騎行「戰戰兢兢，如履薄冰」。

沒有後視鏡，壓根不知道後面按喇叭的大哥，到底要從左邊過還是右邊走。

沒有轉向燈，我的每一次轉彎都在抓瞎，生怕撞上突然走出來的路人、機動車。

而「扭扭鈴」，在經歷了雨天後，就像「啞巴」，更像是個擺設。



騎個車騎出了做賊的「偷感」，也是無語了，也可能是我的道行還不夠吧。

為了測試共享電動自行車騎出服務區域後會不會立馬斷電，我還經歷了十分「社死」的瞬間。

當我小心翼翼地駕駛着「小紅」，經過九九八十一難，終於抵達運營區邊緣時，車身的大喇叭突然毫無預兆地開始循環播報類似這樣一句話：「你已在運營區域邊緣，超出運營區域我會斷電哦！」

別問為什麼是「類似」，因為太過尷尬忙着掉頭回去「安全區」，導致大腦當機，實在沒多餘內存記清楚説了什麼，只知道整條馬路的機動車、非機動車和行人，都在看笑話似的看着我。一位從我邊上「超車」的外賣小哥甚至笑出了聲。

我心想：既然能有這麼大聲的音量，將「扭扭鈴」換成帶按鍵的喇叭，就能多增加幾分安全感了。慌亂地掉頭時，還因為沒有後視鏡和轉向燈，差點碰到直行的機動車。

想起有網友説過自己剛騎行不到200米就被判定超出服務區，不知道當時是不是也有這樣的「温馨提示」，如果有，大概現場就能摳出一個三室一廳。

儘管目前的投放規模不大，但運營與維護跟不上的情況已有端倪。👇👇👇

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從百鴿籠地鐵站走出來，可以看到停放的電動自行車數量不在少數，不少「小紅」歪歪扭扭地被夾在其中，還有少數已經倒在地上，顯得十分悽慘。

在小紅的隔壁，還有另一個牌子的共享電動自行車。它們與小紅的遭遇差不了多少，有些行車鏈條已經生鏽脱落，還有一些外表塑料件損壞的，僅僅只是用軋帶簡單固定一下，並沒有得到及時維護。

即便是需要單獨解鎖頭盔才能使用，但部分「小紅」的頭盔已經不翼而飛，如果它會哭，一定會大喊：「還我盔來！」

雖然深表同情，但我想到的是，如果沒有其他可選，那麼「被迫」使用這輛共享電動自行車且沒有頭盔的「倒霉蛋」，會不會恰好某一次出現事故，就因為缺少了這一個頭盔而受到性命危險。

事實上，即使就是放着不動，一樣會造成潛在的危險。亂停放的共享單車已經成為了家喻户曉的「共享路障」，完全有理由相信，共享電動自行車的出現，只會是雪上加霜。

已經夠多夠亂了：深圳人，有共享電動自行車需求嗎？

事實上，共享電動自行車並不算多新鮮的事物，還很多其他城市稱得上已經融入了當地的日常。但在深圳，在這件事上，頗有爭議，正反兩方的聲音都有：

支持的人覺得共享電動自行車的出現，多了一個解決「最後一公里」的選擇，長遠來説還一定程度上可以抑制私人車輛數量的「狂飆」，利於統一管理。

「挺好的，不用自己買了，由每人一部電動車變成共享電動車，也減少有人非要把電池弄回家充電的安全隱患。」

「現在改裝車這麼多，推共享車然後慢慢控制私人車數量，應該能更好地管理和改善騎行環境吧。」



但從社交媒體上的討論來看，反對的人，則明顯佔多數，當然這並不完全是共享電動自行車的鍋，深圳人只是苦電動自行車久矣。

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根據統計，深圳電動自行車保有量高達500萬輛，從原關外到原關內，從城中村到CBD，都不乏電動車的身影。

人行道、地鐵口被密密麻麻的電動車堵住的場景不少見；走在街道上的人更是得時刻留意身前身後有沒有飛馳而過的騎手；若是遇見加裝雨棚的電動車，還得小心不被剮蹭到……種種亂象，讓很多深圳人直呼沒有「走路自由」。

由於非機動車道建設滯後等等原因，深圳的人車矛盾、路權爭奪都是亟待解決的問題。數據顯示，截至2023年初，深圳非機動車道設置率是28%，但北京是95%，上海是90%，儘管近年來各個區都在大力推進打造「慢行系統」，新增建設非機動車道，但短板依然明顯。

在管理和相關法規方面，最近深圳也是出台了新規，調整電動車不戴頭盔處罰幅度，對於加裝雨棚等嚴重威脅行人安全的加裝行為處500元罰款，明確「一人一車」，電動自行車號牌有效期5年……

但要收到成效，並不是一朝一夕之功，落實的力度更是至關重要。

「現下的混亂局面都沒有好的解決方案，共享電動自行車的加入，是否只會添亂？」這正是無數深圳人心中的擔憂和疑問。

應該不少人和我有一樣的疑問，深圳真的放開共享電動自行車了嗎？畢竟之前的態度一直都是禁止的。致電深圳交通運輸局後，我得到的反饋是：這些車輛都是企業私自投放的，並沒有具備運營資質，屬於佔道經營。

在文章寫完之前，我又收到了交通運輸局相關部門的回電。工作人員告訴我：

市政府已經出了政策下發到各個街道辦，正在執行對共享電動自行車企業的勸導回收工作。如果發現哪裏還有共享電動自行車，可以致電12345進行舉報。



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