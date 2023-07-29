佛山4大必遊景點｜嶺南天地祖廟傳統新潮兼備　暑假免費巴士去齊

佛山最近真的好火！一大波明星都到佛山啦！前段時間鄧紫棋、陳赫、鹿晗去完後，最近不少人在佛山街頭逛逛就偶遇到吳昕、蔡少芬、劉青雲、龔琳娜……



告訴大家大家一個好消息！佛山將有兩條旅遊巴士線在暑假可以免費坐，而且是無限次數免費搭乘，路線是大家日常都會經過的地方。

按圖看看佛山兩條免費旅遊巴士線會途經哪些景點好去處👇👇👇

因為會途經很多景點，等於免費旅遊，不如這個周末就去佛山玩一下啦！

免費乘搭佛山禪城旅遊巴士

暑假期間（7月8日-8月27日），禪城交通推出109線和東平專線，每周末兩天免費乘坐活動，不需任何憑證，直接上車，無限次免費乘搭。

109線路串聯梁園、祖廟、嶺南天地、文華公園、亞藝公園、創意產業園、南風古灶等禪城各大知名景點、網紅打卡地。以嶺南文化+公交文化打造109線6大主題車廂。

東平路公交專線貫通東平綠水碧，搭乘時可以領略水濱美。以濱江文化+公交文化，打造東平線6大主題車廂。

這兩條線路承包了你在佛山的吃喝玩樂，跟着這兩條公交線路玩下去，搭車的錢都省下啦！

佛山四大必玩景點介紹👇👇👇

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來到佛山不知道去哪玩？如果你只有一到兩天時間，想在佛山過一個悠閒的周末，那來以下幾個地方逛逛吧！

1. 祖廟博物館

來佛山肯定要來祖廟逛一逛吧？這裏不單遊客愛逛，就連佛山本人平時也愛來，這裏集國潮、玩樂、非遺於一體，還能看醒獅、武術、粵劇表演，一站式體驗佛山傳統文化。

除了適合大家拍照打卡，也是個休閒好去處，來到這裏一定不要錯過萬福台粵劇表演，每逢周六日都會為市民上演經典好戲，黃飛鴻武術醒獅表演是佛山的文化名片之一，看完這場表演一定會驚歎「泰褲辣」。

2. 嶺南天地

逛完祖廟就到附近的嶺南天地逛逛吧！嶺南天地以嶺南特色青磚建築為依託，融合了年輕人喜愛的各種元素，這裏有周末市集、復古小店、美食店等等。

入夜的嶺南天地超級出片，燈飾很好看，非遺文化就藏在不起眼的小閣樓，每轉一個街口都有驚喜，還有很多美食小攤出攤！真的從早逛到晚都不膩。

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3. 佛山梁園

佛山梁園與順德清暉園、東莞可園和番禺餘蔭山房並稱為嶺南四大名園，佛山梁園集觀賞園林，觀看展覽於一體，可以領略廣府文化風采。

喜歡古風、民國風、漢服風的朋友，一定要穿上美美的衣服來呀，在湖邊的小亭子拍照可好看啦！而且這裏有很多非遺展覽，周末帶孩子來可以感受和體驗下哦。

4. 南風古灶

南風古灶景區有被稱為「陶瓷活化石」的南風古灶，高灶、高廟、林家廳、明清古建築群等，是佛山非常重要的文物古蹟。

如果你不知道周末該怎麼安排，不如就來佛山，再坐上佛山的免費巴士，在佛山來一次city walk，感受嶺南魅力吧。

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