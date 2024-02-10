廣州好去處｜4個落羽松森林打卡推薦　越秀公園一併欣賞春節花燈

你眼中的廣州秋冬是怎樣的？在廣州的一二月，彷彿踏入了童話世界，落羽松令周圍染上了一抹焦糖色的浪漫。



比白雪皚皚更浪漫的 是廣州的限定焦糖色

落羽松如夢如幻，是這個季節獨有的魅力所在。廣州的冬天雖不算寒冷，卻因這片焦糖般的森林，散發着別樣的温暖與浪漫。

樹梢上的葉片，交替着焦黃、褐紅和翠綠，構成了一幅層次分明、色彩斑斕的畫卷。整個城市彷彿被一層焦糖色的光暈包裹着，勾勒出一種安逸而浪漫的氛圍。

廣州的氛圍變得愈發寧靜而宜人，廣州多個公園裏隨處都可以看到落羽杉優雅的身姿。正是這座城市獨有的落羽杉，為廣州的冬季帶來了一份別樣的温馨。

廣州落羽松 隱藏打卡點你去過幾個？

1. 廣州華南植物園

華南植物園的落羽杉，現在正是觀賞的最佳時間。

透過濃密的樹葉，陽光透過來，灑在地上，温暖而柔和。在這悠然自得的時光裏，彷彿能夠感受到自然與人的和諧共生。

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對於攝影愛好者而言，這裏更是一個絕佳的創作天地。每一幀都是一種景緻，每一角都是一個獨特的畫面。一路上都能看到不少人帶着「長槍短炮」對着落羽杉一頓猛拍，生怕錯過這裏的任何一秒。

落羽杉的美更是引人注目。這裏的紅羽杉集中而鮮豔，如同一塊斑斕的調色板。漫步於公園，小巧可愛的落羽杉成片成片，彷彿置身於色彩斑斕的仙境。如此絕美的景色，隨意抓拍幾張分分鐘都能出片，滿滿的冬日森系的feel~

除了華南植物園，廣州能看到落羽杉的地方還有荔灣湖公園、大觀濕地公園、大夫山、麓湖公園等地。

2. 麓湖公園

麓湖公園已成為了最近的網紅打卡地之一，1月份開始，麓湖的紅杉樹已經悄悄變紅。不少人紛紛前來打卡。

走在林蔭小道上，感受廣州的秋色，聽着兩旁的時不時的鳥叫聲。感受着這一切，似乎被治癒了一般。

3. 廣州越秀公園

越秀公園的落羽杉也非常絕美，在湖邊的它們也漸漸變成焦糖色，讓人感受到一絲浪漫與甜蜜。

越秀公園作為老廣最愛逛的公園之一，這個秋冬將為老廣上演一場限時秋冬大片。

最近也真好碰上越秀公園一年一度的燈會，大家不妨到現場打卡一下春節花燈。

4. 荔灣湖公園

荔灣湖公園終於也染上了秋冬的顏色，走在林間小道，帶有幾分慵懶與愜意。

一陣風吹過，樹影搖曳，樹葉的沙沙聲給人一種慰藉。看着眼前的美景更是讓人忍不住停下來打卡。在路上你還能聽到廣州咪霸們美妙歌喉～

這個冬天我們一起去感受屬於這個季節的彩葉斑斕吧。

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