深圳美食｜四季椰林椰子雞火鍋受熱捧　新品海南酸湯鴛鴦鍋極鮮美

深圳美食椰子雞界的教父級「四季椰林」從不玩虛的！不加1滴水，4個椰子一鍋湯，煮得越久，椰香越濃郁越香甜！就是這鍋湯，讓人足足迷戀了11年！



11年間，「四季椰林」憑一鍋椰子雞獲獎無數，獎牌都能鋪滿一面牆。在一條街一家椰子雞店的深圳裏，四季椰林也是坐穩了前列地位。臨近年底，四季椰林開始玩點不一樣的了，鍋底、菜品都有新成員加入！

新品「海南酸湯鴛鴦鍋椰子雞」匠心呈現

酸：海南舖前「美人醋」，酸爽開胃

「海南酸湯鴛鴦鍋椰子雞」中的酸湯鍋底選用海南鋪前鎮的「美人醋」。酒糟發酵釀出淡淡酒香和絲絲米香後，與辣椒、蒜油熬煮成湯，釀成一道融合醋香、米香、蒜香和椒香的醋，柔和不刺激，酸甜恰到好處，入口醇香，涮海鮮更是鮮香十足。

+ 5

雞：海南文昌雞，皮脆肉嫩

沐浴在椰子水和酸湯中的雞肉，徹底吸收了湯底的精華，肉質變得甜美多汁，嫩滑而不膩。脆嫩的雞皮，緊緊擁抱着細膩彈牙的肉層，每一口都像是在味蕾上綻放的「清新小炸彈」！

鮮：三步秘籍，鮮美至極

① 先喝湯再吃肉，這是必學的老饕吃法

② 海南野山椒+海南青金桔+海南三門坡沙姜+秘製醬油，這是讓雞肉加倍好吃的靈魂蘸料

③ 吃完雞肉，再開始涮涮涮，這是進階版火鍋



人氣靈魂配菜，快記下👇👇👇

+ 9

1. 鮮活小海鮮拼盤：鮮活6頭鮑魚 | 乳山生蠔 | 基圍蝦 | 蟶子王 | 沙白

鮮活的6頭鮑魚個頭飽滿，肉質緊實而富有彈性，鮑魚的鮮美在椰子雞湯的清甜和酸湯的酸辣中得到了完美的襯托，每一口都是海洋的饋贈。

乳山生蠔、蟶子王、沙白和蝦肉肉質細嫩，帶着淡淡的海水鹹鮮味，在火鍋中燙煮後，肉質更加鮮嫩飽滿，吸收了湯底的精華，每一口都是滿滿的海洋風味。

*售賣門店：四季椰林南山萬象天地店、福田皇庭廣場店、羅湖金光華店、龍華壹方天地店、龍崗布吉萬象匯店



2. 現切鮮牛肉拼盤：吊龍 | 雙層肥牛 | 匙肉

新鮮現切的牛肉拼盤簡直是對肉食愛好者赤裸裸的誘惑！吊龍，取自牛脊背上的長條肉，肉質細嫩，脂肪如雪花般分佈在肉中。雙層肥牛，肥瘦分明，層次豐富。而匙肉則肉質緊實，富有彈性，是牛肉中的佳品！

在椰子雞湯底中涮煮，牛肉與椰子水的清甜融合後帶來一種輕盈而又不失豐腴的口感；在酸湯中涮煮，牛肉的油脂被酸湯中和，留下的是滿口的肉香和酸湯的鮮辣！

3. 鮮珍山菌拼盤：鮮牛肝菌 | 鮮繡球菌 | 鮮雞樅菌 | 鮮鹿茸菇

廣東人打邊爐少不了加入各種大補料！鮮珍山菌拼盤在椰子雞湯底中翻滾時，吸滿了湯汁的各種菌類變得飽滿多汁，每一口都是清甜的滋味。酸湯鍋底則賦予了一種全新的活力，酸爽中帶着菌類的鮮香，讓人回味無窮。

4. 潮汕手工魚皮餃

潮汕手工魚皮餃餡料經過精心調味，每一口都是滿滿的鮮香。在椰子雞湯底中煮制，皮Q肉嫩有嚼勁，鮮而不腥。椰香與魚鮮的結合，讓人彷彿置身於熱帶海濱，享受着海風的輕拂和陽光的温暖。

5. 涼菜雙拼：香辣文昌雞胗 | 涼拌青瓜

香辣文昌雞胗融合了川湘粵風格，每一片雞胗都被醬汁滲透，口感爽脆，彷彿在舌尖上跳舞！清脆爽口的青瓜，搭配蒜末和香醋，酸甜的味道讓人瞬間清爽，恰到好處地中和了雞胗的香辣。

還有這些海南特色美食，也不許你錯過👇👇👇

1. 四季特色燜飯

吃完涼菜雙拼，又能吃得下2碗飯了！一碗四季特色燜飯就有四五種葷素配料，燜煮後的米飯充分吸收臘腸等食材的鮮香和油脂，香滑可口！

2. 海南清補涼

飽腹一餐後還需要一碗清涼甜品！青綠的斑斕凍與爆汁的馬蹄珠既保留了各自的獨特風味，又在椰奶的浸潤下和諧地融為一體。芒果、西瓜、菠蘿水果的加入，在甜而不膩的基礎上，帶來了清新的果香！

3. 青梅竹馬

喝完湯也不放過海南特色飲品！青梅竹馬中鹹話梅的鹹酸甜，與金桔的鮮果香，碰撞出適口的鹹酸風味，就像青澀年華中的小確幸一樣！

聚餐必選店，一鍋湯統一打工仔的胃

不同於其它門店，這次探店所在的四季椰林南山科技生態園店迎合了周邊辦公寫字樓風格，以綠色調為主，簡約的設計既有自然的生機，又不失都市的時尚感，就像一處綠意盎然的都市綠洲。

淡雅的色調配上木質的桌椅和裝飾，透露出一種樸素而自然的美感，讓店裏一到食飯時間就迅速坐滿了人，不愧是深圳椰子雞的OG！

四季椰林分店資料

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