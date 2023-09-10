深圳美食｜芸山季野生菌宴登大眾點評火鍋榜首　近地鐵附分店地址

深圳這家榜首雲南野生菌火鍋，到深圳開店1年，連開10家店。「芸山季」讓所有人知道，它是雲南野生菌火鍋中當之無愧的MVP。



深圳這家榜首野生菌火鍋 把雲南味道搬到了CBD

今天打卡一家來自雲南的野生菌火鍋店——「芸山季」，來深圳僅僅一年，至今已連開6家店，十月份將超過10家！就是這麼火，自從來到深圳，就沒從榜首下來過！就是它，讓全深圳人知道，吃雲南野生菌火鍋就要來「芸山季」！👇👇👇

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它，把「傣風」搬進了商場

店裏的大多數食材都是從雲南當地運來深圳的，就連廚師團隊也是從雲南遠道而來的，石鍋、草帽和充滿人間煙火的蒸汽，真是太獨特！你別說，這店也太實在了，只為讓深圳的食客吃上一口原滋原味又地道的雲南野生菌火鍋！

用一鍋「野生菌火鍋」 告訴你雲南人是怎麼吃菌的

第一步：打開這口「草帽蓋」鍋👇👇👇

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雲南十八怪之一——「草帽當蓋，藥石當鍋」就是用這口自帶「仙氣」的石鍋，將烹煮過程清楚地展示在我們面前。用蒸汽將鍋刷洗乾淨、在鍋裏消毒碗筷、倒入鍋底等等一系列操作，店裏的小姐姐都會在桌上當面完成。

第二步：喝一碗超「養生」湯

作為廣東人，不論是冬天還是夏天，最愛的還是喝湯。「芸山季」的湯底選用18種雲南名貴野生菌和飼養百天的走地雞，熬製整整8小時，熬出來的湯一口喝下去鮮香又濃郁，湯裏還可以吃到大片的牛肝菌！

來這裏的第一步是喝湯，第二步當然就是吃雞肉啦！選用的是山林散養180天的走地雞，油脂分佈均勻，這就是這裏雞肉好吃的秘訣。靜靜等待6 min就能吃啦，一口咬下去肉質緊實，鮮味十足！

第三步：吃不會「躺板板」的野生菌

雲南野生菌，講究的就是一個「鮮」字。野生菌都是從雲南的3000米高山上採摘而來，六大珍貴菌子，冷鏈運輸到店，每位到店的食客都能看見各種野生菌的展示台以及專門切菌的過程。（還能清楚看到見手青「變藍」的過程，也太有意思了吧~）

「不鮮不食，不時不食」，一整盤野生菌拼盤下鍋，直接還原超地道雲南味！各類野生菌統統下鮮湯鍋裏走一遭，煮至熟透隨後撈起，整個過程聞得到的鮮！（但有些野生菌一定要煮到一定時間才能吃哦，不然可是會見到小精靈的~）

第四步：涮這些「招牌配菜」

必點涮菜首先想到的當然是「菌中皇后」——竹笙（竹蓀）了！涮後的竹笙，還帶上湯汁一起吃進嘴裏，一口下去口感爽脆，味道鮮美又爽口，不愧是雲南直採回來的竹笙，這個頭和脆度真不是一般店裏的竹笙能比的~

再來一口羊肚菌，說它是菌中的「人參」真的名副其實，下鍋後的羊肚菌自帶香氣，等它熟透後夾起，香味便更加濃郁。一口吃下去就能感受到它的菌肉肥厚，只用一口就讓人垂涎欲滴，恨不得一盤全吃完！

來吃「芸山季」，怎麼能錯過這口浸滿野生菌湯汁的M9+雪花和牛！色澤鮮紅透亮，紅白肉相間的肉質，下鍋後與菌菇湯汁浸潤在一起，吃進嘴裏片片爽口，口感鮮美，自帶奶香。

來了就點這幾道 沉浸式品嚐雲南味道

芸山特色主食👇👇👇

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現燜宣威火腿牛肝菌燜飯

這鍋燜飯全程都在桌上進行，只需等待20分鐘，一打開蓋子，宣威火腿牛肝菌燜飯的香氣隨之飄散，等不及趕緊吃上一口！

雞樅涼米線

說到雲南的主食，一定少不了這道雞樅涼米線。一口米線伴着雞樅（雞腳菇），風味更上了一層level！一口接着一口，越吃越香，根本停不下來~

芸山地標小吃

想品嚐最地道的雲南小吃，一定要點上羊肚菌蝦滑小串和傣味傳統春雞腳！它們可不是普通串串和無骨雞爪，加上了雲南滇味，更添了一層獨特的風味。

大理樹蜜乳扇、爆炒牛乾巴，沒吃過這兩道，別說自己來吃過「芸山季」的雲南菜！超地道的吃法，讓所有點過這兩道特色滇味小吃的顧客都讚不絕口！

特色古法鮮花燉

雲南人熟悉的小吃「泡魯達」，經典雲南街頭小吃，來這裏就能吃到最正宗的！奶香和椰子味濃郁的汁水交融，一口椰汁，一口紫糯米，冰涼涼，甜滋滋~

玫瑰木瓜椰乳燉、茉莉荔枝燉、桂花管梨燉……每一口都是唇齒留香的程度，「芸山季」這是把雲南街頭小吃都搬來深圳了嗎！

新店坐落福田皇庭廣場 在CBD感受傣味風情

「芸山季」這次的皇庭廣場，把概念店玩出了一個新高度，真真切切將「傣族風情」搬到了福田CBD。店內整體環境古色古香，桌上的草帽、店外的象形雕塑、還有野生菌的「小窩」，無一不體現着雲南味道。

來深不到一年，它就通過老少皆宜的菜式、傳統的雲南風味俘獲了眾多食客的芳心～

芸山季

營業時間：11:00 - 22:00

皇庭廣場店：深圳福田區福華三路118號皇庭廣場2層2號

寶能環球匯店：深圳羅湖區寶安北路寶能環球匯5層5004-5005號

星河WORLD COCO Park店：深圳龍崗區梅坂大道星河WORLD COCO Park L4C 023A室

歡樂港灣店：深圳寶安區海府路歡樂港灣東岸3樓L3-006室

海雅繽紛城店：深圳寶安區寶民一路海雅繽紛城5樓L510-8號

仁恆夢中心店：深圳龍崗區愉龍路仁恆夢中心L1層W02商鋪



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