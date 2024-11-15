奈良酒店10間推介｜新開幕／一泊二食／私人露天溫泉／人均$173起

奈良酒店推介！奈良與京都和大阪之間的交通亦十分便利，因此去大阪或京都旅行時，順道去奈良遊玩是好選擇！《香港01》「好食玩飛」頻道整合10間奈良酒店，部分酒店更提供私人溫泉及一泊二食，人均只需$173起！



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奈良酒店推介【1】奈良諾富特酒店（Novotel Nara）

奈良諾富特酒店（Novotel Nara）於2024年9月正式開幕，地理位置優越，距離車站僅8分鐘步程，鄰近奈良生物博物館、朱雀門等景點。酒店設有264間客房和套房。房間配備乾濕分離浴室、暖氣、景觀窗等設施，空間充足。酒店亦配備餐廳、健身房、公共浴池、兒童遊樂場等設施。

奈良諾富特酒店（Novotel Nara）

房價：人均HK$269起（標準雙床房）

地址：奈良縣奈良市大宮町7-1-45

交通：新大宮站步行8分鐘

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奈良酒店推介【2】奈良紫翠豪華精選酒店（Shisui, a Luxury Collection Hotel, Nara）

奈良紫翠豪華精選酒店（Shisui, a Luxury Collection Hotel, Nara）在2023年8月正式投入營運，鄰近吉城園、寧樂美術館、冰室神社等景點，觀光非常方便！酒店建築古色古香，擁有43間客房及套房，房內則採用奢華日式設計，配備花園景觀窗、大浴室、小客廳等，部分房型亦配備露天溫泉。酒店另設健身室、貸切風呂、Spa、酒吧及餐廳等設施。

奈良紫翠豪華精選酒店（Shisui, a Luxury Collection Hotel, Nara）

房價：人均HK$1,391起（標準雙床房）

地址：奈良縣奈良市登大路町62番地

交通：近鐵奈良站步行12分鐘

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奈良酒店推介【3】奈良JW 萬豪酒店（JW Marriott Hotel Nara）

奈良JW 萬豪酒店（JW Marriott Hotel Nara）於2020開業，是奈良其中一間豪華酒店。酒店設有156間客房及套房，房間配備乾濕分離浴室及浴缸、特大床、迷你吧、咖啡機等設施，空間十分寬敞，景觀開揚。酒店亦附帶室內游泳池、公共浴池、桑拿、健身室、餐廳等設施，並提供自行車租借及免費穿梭巴士服務，交通方便！

奈良JW 萬豪酒店（JW Marriott Hotel Nara）

房價：人均HK$987起（豪華特大床房）

地址：奈良縣奈良市三條大路1-1-1

交通：新大宮站步行10分鐘

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奈良酒店推介【4】月日亭（Tsukihitei）

月日亭（Tsukihitei）位於奈良的歷史文化區，鄰近春日大社、萬葉植物園、奈良公園等景點，距離近鐵奈良站車程8分鐘，可使用免費私人停車場。酒店僅提供4間客房，房間分為日式及和洋室房型，配備和室空間、小露台、日式風呂等設施，日系感滿滿！酒店亦配備貸切風呂、日式庭園等，餐點則在房內享用。

月日亭（Tsukihitei）

房價：人均HK$1,790起（日式客房；包早餐及晚餐）

地址：奈良縣奈良市春日野町158

交通：近鐵奈良站車程8分鐘

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奈良酒店推介【5】馥府奈良（Fufu Nara）

馥府奈良（Fufu Nara）坐落於奈良公園內，步行可達東大寺及春日大社，地理位置方便！酒店提供30間套房，均配備私人戶外溫泉、戶外平台、客廳、特大床等，酒店附設Spa、餐廳及酒吧等休閒娛樂設施。

馥府奈良（Fufu Nara）

房價：人均HK$1,881起（簡約套房；包早餐及晚餐）

地址：奈良縣奈良市高畑町1184-1

交通：近鐵奈良站步行20分鐘

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奈良酒店推介【6】安堵酒店奈良若草山～DLIGHT LIFE & HOTELS～（Ando Hotel Nara Wakakusayama -Dlight Life & Hotels-）

安堵酒店奈良若草山～DLIGHT LIFE & HOTELS～（Ando Hotel Nara Wakakusayama -Dlight Life & Hotels-）位於奈良，鄰近正倉院、般若寺、東大寺等景點。酒店擁有24間客房、套房及家庭房，最多可供4人入住，部分房間設有戶外平台及私人露天浴池。酒店亦配備免費私人停車場、車站接車服務、公共浴池、室外泳池、桌上足球等設施。

安堵酒店奈良若草山～DLIGHT LIFE & HOTELS～（Ando Hotel Nara Wakakusayama -Dlight Life & Hotels-）

房價：人均HK$1,102起（西式\日式非吸煙房；包早餐及晚餐）

地址：奈良縣奈良市川上町728 新若草山道旁

交通：近鐵奈良站車程12分鐘

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奈良酒店推介【7】近鐵奈良站前伊呂波大酒店（168大酒店）（Iroha Grand Hotel Kintetsu Nara Ekimae）

近鐵奈良站前伊呂波大酒店（168大酒店）（Iroha Grand Hotel Kintetsu Nara Ekimae）位於奈良市中心，鄰近近鐵奈良站、東向商店街、猿澤池、奈良縣立美術館等景點，觀光出行都十分方便！酒店提供144間客房，最多可容納3人入住，房間設備齊全，大面積採光。酒店亦設有洗衣間、餐廳及咖啡室等設施。

近鐵奈良站前伊呂波大酒店（168大酒店）（Iroha Grand Hotel Kintetsu Nara Ekimae）

房價：人均HK$173起（中型大床房）

地址：奈良縣奈良市小西町30-1

交通：近鐵奈良站步行3分鐘

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奈良酒店推介【8】AN-GRANDE酒店奈良（AN-Grande Hotel Nara）

AN-GRANDE酒店奈良（AN-Grande Hotel Nara）坐落在近鐵奈良站前，交通十分方便。酒店擁有38間客房及套房，房間均設有乾濕分離浴室及浴缸，設備齊全，套房另設戶外平台。

AN-GRANDE酒店奈良（AN-Grande Hotel Nara）

房價：人均HK$240起（中等雙床房）

地址：奈良縣奈良市登大路町36-3

交通：近鐵奈良站步行4分鐘

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奈良酒店推介【9】御宿野乃奈良天然温泉酒店（Onyado Nono Nara Natural Hot Spring）

御宿野乃奈良天然温泉酒店（Onyado Nono Nara Natural Hot Spring）於2017年開業，距離JR奈良站僅4分鐘步程，鄰近東向商店街、淨教寺、奈良町等景點。酒店配備215間客房，房間均為日式房型，配備乾濕分離浴室及榻榻米地板，非常舒適！酒店亦附帶洗衣間、桑拿、溫泉、公共浴池、餐廳等設施。

御宿野乃奈良天然温泉酒店（Onyado Nono Nara Natural Hot Spring）

房價：人均HK$270起（酒店隨機房型）

地址：奈良縣奈良市大宮町1-1-6

交通：JR奈良站步行4分鐘

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奈良酒店推介【10】春日酒店（Kasuga Hotel）

春日酒店（Kasuga Hotel）於1992年開業，是當地老牌的溫泉酒店。酒店地理位置方便，鄰近有車站、餐廳、商店街、景點等。酒店僅提供16間房，房間分為西式及日式客房，部分房間亦帶有露天浴池、戶外平台等。酒店亦設有免費私人停車場、溫泉、公共浴池、餐廳等休閒娛樂設施。

春日酒店（Kasuga Hotel）

房價：人均HK$740起（西式雙床房）

地址：奈良縣奈良市登大路町40

交通：近鐵奈良站步行3分鐘

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