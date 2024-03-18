大阪高評分酒店14間推介｜人均$126起／近環球影城／1分鐘到車站

撰文：陳映蓉
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大阪高評分酒店2023！大阪是不少港人的旅遊首選地，除了有環球影城、吉卜力公園等主題樂園，更可以狂買、狂食！《香港01》「好食玩飛」記者是次整合14間位於大阪的高評分酒店，幾乎全部於訂房平台Agoda上獲住客給予平均9分以上，部分酒店為全新開幕酒店；有部分性價比超高的酒店；亦有地理位置極佳的酒店，總有一間合你心意！訂房前可以查看Agoda/Booking.com/Klook/Trip.com酒店優惠碼，以最優惠價錢訂酒店！（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

大阪環球影城是熱門旅遊景點，鄰近亦有不少特色住宿！（圖片來源：Instagram@gracebobochen）
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大阪高評分酒店【1】Candeo酒店大阪心齋橋（Candeo Hotels Osaka Shinsaibashi）

Candeo酒店大阪心齋橋（Candeo Hotels Osaka Shinsaibashi）於2023年11月26日全新開幕，選址大阪最繁忙的御堂筋大街上，從酒店出發只需5分鐘步程便可抵達心齋橋，步行6分鐘便到道頓堀，距離車站亦僅7分鐘步程，地理位置極佳！酒店在Agoda上擁有9.1/10的超高分，採用現代西式簡約設計，白色搭配深淺木系元素，打造出溫馨的無印風格，而且客房景觀開揚，空間寬敞。酒店最大特色是設有寺廟，足不出戶都可以祈福，沉浸式體驗日本文化！此外，酒店亦設有頂樓露天溫泉、室內溫泉及桑拿房，邊浸溫泉邊睇日落，非常寫意！

Candeo酒店大阪心齋橋（Candeo Hotels Osaka Shinsaibashi）
房價：人均HKD$587起（雙人房（禁煙））
地址：大阪府大阪市中央區心齋橋筋2丁目7-12
交通：心齋橋站步行7分鐘
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大阪高評分酒店【2】大阪梅田芬迪別墅大酒店（Hotel Villa Fontaine Grand Osaka Umeda）

大阪梅田芬迪別墅大酒店（Hotel Villa Fontaine Grand Osaka Umeda）於2023年8月才開幕，已經擁有8.9的高評價！客房以寧靜優雅風格為主，主打輕奢木質風格，亦讓人有居家的舒適感。酒店亦設有SPA、公共浴場、私人浴池等設施，更提供免費早餐，讓你可以多重放鬆、多重享受！此外，酒店地理位置亦非常優越，除了鄰近地鐵站以外，附近亦有不少大型購物商場，出行方便之餘掃貨亦一流！

大阪梅田芬迪別墅大酒店（Hotel Villa Fontaine Grand Osaka Umeda）
房價：人均HKD$299起（隨機房）
地址：2-15-9 Sonezaki, Kita-ku, 梅田, 大阪, 日本
交通：地鐵梅田站步行3分鐘
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大阪高評分酒店【3】京阪難波格蘭德酒店（Hotel Keihan Namba Grande）

京阪難波格蘭德酒店（Hotel Keihan Namba Grande）於2023年3月開幕，從南海本線線難波站，只需步行約6分鐘即抵達，而大阪地下鐵難波站則要步行約10分鐘，整體位置好便利。酒店整理非常乾淨，隔音好，浴缸也很大，大廳還備有免費的卸妝油、洗面乳、化妝水及乳液索取，非常貼心，在Agoda上更有8.8的高分，絕對值得到訪！

京阪難波格蘭德酒店（Hotel Keihan Namba Grande）
房價：人均HKD$390起（雙人床房）
地址：2-11-13, Nanbanaka, Naniwa Ward, , 難波, 大阪, 日本, 556-0011
交通：南海本線難波站步行至酒店大概6分鐘
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大阪高評分酒店【4】阪急大阪龍仕柏酒店（Hotel Hankyu RESPIRE OSAKA）

阪急大阪龍仕柏酒店（Hotel Hankyu RESPIRE OSAKA）於2019年開業，距離JR大阪站3分鐘步程，來往阪急電車大阪梅田站和地鐵御堂筋線梅田站亦只需步行大約5分鐘，鄰近梅田藍天大廈之餘附近更有商店街、百貨公司、餐廳等配套，地理位置極佳！酒店在Agoda上獲得8.9分的超高評價，客房設計主題分為「大阪城」、「鄉村」、「梅」風格，展現了大阪當地獨有特色。客房設有浴缸、淋浴設備及智能馬桶，床頭設有各規格的電源插座。酒店付有自助洗衣機及外送洗衣服務，非常貼心！

阪急大阪龍仕柏酒店（Hotel Hankyu RESPIRE OSAKA）
房價：人均HKD$362（雙人床房＜12～23樓＞）
地址：大阪府大阪市北區大深町1番1號
交通：JR大阪站步行3分鐘
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大阪高評分酒店推介【5】大阪難波南R酒店（R HOTEL NAMBA South）

大阪難波南R酒店（R HOTEL NAMBA South）於2023年10月才開幕，短時間內已經累積多條正面評價，更在Agoda上獲得9.1分的肯定！酒店位於西成區，距離大阪地下鐵四橋線花園町站僅需1分鐘步程，鄰近亦有超市、便利商店、食肆等，地理位置非常優越！酒店宛如一家咖啡店，極具舒適感，外型以清水模設計，大堂更有桌球檯可以任玩！酒店提供80間客房，以木系元素及米色系的現代日式風格打造，全部客房均採用現代日本浴室設計，並配備浴缸，部分客房更鋪設了日式床墊，讓你可以體驗極致的日本風情，CP值超高！

大阪難波南R酒店（R HOTEL NAMBA South）
房價：人均HKD$151起（標準雙床房）
地址：大阪市西成區旭町1-4-2
交通：大阪地下鐵四橋線「花園町」站步行1分鐘
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大阪高評分酒店推介【6】大阪盛泰樂酒店（Centara Grand Hotel Osaka）

大阪盛泰樂酒店（Centara Grand Hotel Osaka）於2023年7月全新開幕，是泰國盛泰樂酒店集團在日本的首間酒店品牌，在Agoda獲得9分評價！酒店將日本和泰國文化元素融合，有泰國的三輪車、日本的浮世繪，客房亦包含了泰國的舒適和日本的簡約設計。酒店樓高33層，分為標準、尊貴樓層、俱樂部三種房型，可透過落地窗飽覽大阪醉人景色，更非常適合打卡留念！酒店亦設有咖啡店、泰國美食、高空酒吧、泰式按摩等設施與服務，附近亦有購物商場、餐飲美食，而且從酒店空中花園走廊步行約4分鐘便可抵達南海難波車站，觀光出行或往返關西國際機場同樣非常方便！

大阪盛泰樂酒店（Centara Grand Hotel Osaka）
房價：人均HKD$628起（Superior Twin - Yu Standard Floor）
地址：大阪府大阪市浪速區難波中2丁目11−50
交通方法：南海鐵路「難波」站步行6分鐘；大阪地下鐵「難波」站步行8分鐘
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大阪高評分酒店推介【7】相鐵FRESA INN 大阪澱屋橋（Sotetsu Fresa inn Yodoyabashi）

相鐵FRESA INN 大阪澱屋橋（Sotetsu Fresa inn Yodoyabashi）於2023年2月開幕，為相鐵飯店集團旗下酒店品牌，在Agoda上獲得9分評價！酒店氣氛寧靜舒適，採用自助式入住及退房系統、自助式儲物櫃、自動販賣機、投幣式洗衣機和微波爐等設備。酒店客房方面，採用日式簡約設計，客房偏商務感，雖然客房空間不大，但全部客房均設有浴缸，可以悠閒地浸浴，而且客房採用美國舒達床墊、具有加濕功能的空氣清淨機、淨水系統等，絕對照顧周到！

相鐵FRESA INN 大阪澱屋橋（Sotetsu Fresa inn Yodoyabashi）
房價：人均HKD$214起（雙人房）
地址：大阪府大阪市中央區北濱3-2-23
交通：大阪地下鐵御堂筋線「淀屋橋」站步行1分鐘；堺筋線「北浜站」步行5分鐘
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大阪高評分酒店推介【8】天然溫泉禦宿野乃大阪澱屋橋旅館（Onyado Nono Oosakayodoyabashi Hot Spring）

天然溫泉禦宿野乃大阪澱屋橋旅館（Onyado Nono Oosakayodoyabashi Hot Spring）在2022年1月落成開業，在Agoda亦獲得9.1分的高評價，在清潔度和設施方面更獲得9.5的超高分。酒店採用日本和風設計，外型古色古香，有傳統溫泉旅館的感覺，每間客房亦設有日式榻榻米、日式床墊及日式趟門設計，讓你可以體驗傳統日本人的生活日常！酒店亦有提供天然室內及室外溫泉，在市區都可以浸溫泉，非常方便！

天然溫泉禦宿野乃大阪澱屋橋旅館（Onyado Nono Oosakayodoyabashi Hot Spring）
房價：人均HKD$363起（大床客房）
地址：大阪府大阪市中央區北濱2-5-19
交通：近鐵日本橋站步行1分鐘
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大阪高評分酒店推介【9】大阪難波道頓堀佛沙酒店（Hotel Forza Osaka Namba Dotonbori）

大阪難波道頓堀佛沙酒店（Hotel Forza Osaka Namba Dotonbori）於2021年5月開幕，藏身於道頓堀的商店街中，距離難波站僅需6分鐘步程，步行8分鐘便可抵達心齋橋，鄰近亦有不少便利商店、餐廳等，生活機能極佳！酒店更在Agoda獲得9.1的高評分，其位置及服務質素更分別獲的9.7及9.3的高分！酒店設計方面，以日系簡約舒適為主，客房採光度及空間同樣十足，更有乾濕分離的浴室並配備了腿部按摩機，最適合爆買後按摩休息！大堂更設有自動入住及退房機器，就算凌晨抵達都唔怕！

大阪難波道頓堀佛沙酒店（Hotel Forza Osaka Namba Dotonbori）
房價：人均HKD$360起（標準雙人房）
地址：大阪府大阪市中央區道頓堀1-4-22 3F
交通：大阪地下鐵「難波」站步行6分鐘
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大阪高評分酒店推介【10】大阪難波馨樂庭酒店（Citadines Namba Osaka）

大阪難波馨樂庭酒店（Citadines Namba Osaka）於2020年1月開幕，是新加坡雅詩閣酒店集團旗下第一個位於大阪的酒店品牌，位處創建於1923年松坂屋大阪店原址的歷史建築內，經過翻身後重開為公寓式類型酒店，酒店在Agoda上更獲得9.2分！酒店周遭聚集著黑門市場、千日前道具屋筋商店街、日本橋電電街等特色商圈，地理位置同樣極佳！酒店外型保留歐洲古典風格建築，內部則採用不少藝術裝飾，搭配純白設計，典雅又活潑。酒店客房則一改傳統格調，以現代時尚風格打造，使用木系元素搭配鮮藍色及藝術壁紙，營造居家氛圍，部分客房內亦提供小廚房、餐桌、客廳等，全部客房更均有浴缸！

大阪難波馨樂庭酒店（Citadines Namba Osaka）
房價：人均HKD$375起（兩床豪華房）
地址：大阪府大阪市浪速區日本橋3-5-25
交通：南海鐵路「難波」站步行6分鐘
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大阪高評分酒店推介【11】THE皇家花園CANVAS大阪北濱（The Royal Park Canvas Osaka Kitahama）

THE皇家花園CANVAS大阪北濱（The Royal Park Canvas Osaka Kitahama）於2019年6月全新開幕，位於北濱站附近，前往京都地區非常方便！鄰近亦有食店及便利店等，配套完善。皇家花園酒店的CANVAS系列為年輕品牌，專為吸引千禧一代而設計，酒店設計風格亦年輕新潮，用上鮮明的藍黃色配上木系元素，部分浴室更以七彩馬賽克拼磚設計，感覺清新有活力！酒店客房亦算寬敞，採光度十足，客房可以望向城市景色。酒店亦設有時尚咖啡廳，住客更可以自行秤豆、磨豆、沖煮咖啡，更可在富有藝術感的公共空間靜靜享受咖啡。

THE 皇家花園 CANVAS 大阪北濱（The Royal Park Canvas Osaka Kitahama）
房價：人均HKD$260起（舒適雙人房）
地址：大阪市中央區北濱1-9-8
交通：大阪METRO「北濱」站；京阪電車「北濱」站步行1分鐘
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大阪高評分酒店推介【12】日本環球影城™園前酒店（The Park Front Hotel at Universal Studios Japan）

日本環球影城™園前酒店（The Park Front Hotel at Universal Studios Japan）位於JR環球影城站附近，飯店前門正對車站，後門正對環球影城入口，從酒店出發只需1分鐘步程便可抵達環球影城，方便之餘更在Agoda上獲得9分！酒店內更設有便利店，鄰近亦有熱鬧的商店街，生活機能同樣極佳！酒店客房舒適寬敞，用色方面亦以鮮明色調為主，搭配木系元素設計，活潑又溫馨！客房分為園景及市景，園景客房可以俯瞰環球影城日出日落的景色，市景客房則可享受大阪城市森林的風情。此外，部分客房更有園景浴缸，可以看著環球影城的美景度過美好晚上！

日本環球影城™園前酒店（The Park Front Hotel at Universal Studios Japan）
房價：人均HKD$461起（STANDARD FLOOR CITY VIEW）
地址：大阪府大阪市此花區島屋6-2-52
交通：JR櫻島線環球影城站步行1分鐘
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大阪高評分酒店推介【13】大阪天王寺峇里塔酒店（Hotel Bali Tower Tennoji）

大阪天王寺峇里塔酒店（Hotel Bali Tower Tennoji）有如城市中的綠洲，以峇里島度假為主題，酒店客房亦同樣融入南國熱帶風情元素，以大自然色調為主，配以藤條編織、網紗以及實木等設計，極具度假感！酒店在Agoda獲得9.1分，大讚其位置、清潔度、地理位置！酒店部分客房更有提供按摩椅、蒸臉機、私人岩盤浴等放鬆身心的設施，最適合湊足成日小朋友的家長們！至於小朋友們則可享用酒店公用遊戲室，盡情看漫畫、打遊戲機、玩乒乓球，年紀較小的亦可以暢玩兒童區域的各項設施，各有各享受！

大阪天王寺峇里塔酒店（Hotel Bali Tower Tennoji）
房價：人均HKD$236起（經濟雙人房）
地址：大阪府大阪市天王寺區悲田院町8-1
交通：JR天王寺站北口步行3分鐘
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大阪高評分酒店推介【14】大阪心齋橋住宿（The Stay Osaka Shinsaibashi）

大阪心齋橋住宿（The Stay Osaka Shinsaibashi）是位於日本大阪中心齋橋區域附近的青年旅館，由昭和56年的建築重新裝修而成，保留了當時的懷舊復古風情，融合了帶有設計感的空間。酒店地理位置優越，心齋橋筋商店街、道頓堀均在15分鐘步程內，鄰近亦有便利商店、餐飲美食等，吃喝玩樂一應俱全！酒店在Agoda上亦獲得9分，在性價比、清潔度、設施、位置等均獲得9分以上，評分相當高！酒店客房分為床位及客房兩種房型，床位需要共用浴室，客房則有私人浴室，部分客房更有浴缸及小廚房，日式客房最多更可供5人入住，非常適合與朋友們一起出遊時入住！

大阪心齋橋住宿（The Stay Osaka Shinsaibashi）
房價：人均HKD$126起（三人房）
地址：大阪府大阪市中央區島之内1丁目14-29
交通：大阪地下鐵長堀鶴見緑地線、堺筋線「長堀橋」站步行3分鐘；大阪地下鐵御堂筋線「心齋橋」站步行10分鐘
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