【國泰航空Fanfares】劈價預告！大阪$1,080起超抵　搶飛攻略須知

又到年尾，唔少打工仔已為下年做準備，plan定下年大假去邊好！國泰航空亦趁年尾推出最後優惠，Fanfares將於未來2周加碼，由每周1次變成每周2次，逢星期二、四 (12月11、13、18及20日) 舉行，首輪優惠會於聽日(18日）舉行，快點看看優惠航點，把握今年最後撲飛機會！

國泰航空2018 Fanfares final call將於一連兩星期，逢星期二、四 (12月11、13、18及20日) 開售，根據官方資料顯示，是次會推出2萬張機票，涉及20個目的地，每輪會推出5個航點，並於早上8時開賣。

國泰航空2018 Fanfares final call將於一連兩星期加碼，是次會推出2萬張機票。相片來源：Cathay Pacific 國泰航空Facebook

搶飛5大須知

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國泰已於今早公佈第3輪皇牌景點，係大阪啊！

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明早8點搶飛！

上輪皇牌優惠台北機票在開賣不到2小時便售罄，相信今次亦不例外，皆因今次最抵航點首推大阪！來回大阪 $1,080起 (連稅$1,843)，名額2000個，旅遊日期 2019年1月10日至6月13日真正廉航價買國泰機票！今次亦有開上海及峇里，前者上海(浦東)來回$680(連稅$1,335)，名額1500個，旅遊日期 2019年2月27日至6月30日；後者峇里島來回$2,130(連稅$2,803)，名額500個，旅遊日期 2019年1月7日至5月31日，相信會較大阪易搶飛！

溫哥華探親必搶

長途航點方面，墨爾本亦非常抵，來回$1,700(連稅$3,935)，全包唔過4千，名額400個，旅遊日期 2019年2月13日至3月13日！此外，到溫哥華探親的朋友，同樣不容錯過，溫哥華來回只需$3,000(連稅$4,909)，名額500個，旅遊日期 2019年3月1日至3月31日，搵埋親戚朋友一齊搶！是次優惠機票只限經濟客艙，有興趣的朋友可於明早8時登入 http://bit.ly/2CdnL1V 搶飛！

第3輪皇牌優惠必數大阪，來回大阪 $1,080 (連稅$1,843)，抵！相片來源：GettyImages

國泰最後一輪優惠預告

國泰早於12月6日在Facebook預告是次活動，並邀請網民在留言帖子寫下心水目的地，就網民留言所見，最多人推薦台北、日本、泰國及倫敦，而首輪優惠已包括台北，次輪有曼谷，第3輪有大阪，至於最後一輪的優惠航點，大家亦可到官方Facebook留下心水目的地！