【飛行里數入門】不只亞洲萬里通！認識「航空聯盟」　聰明換機票

大家平常有累積哩程的習慣嗎？ 談到累積哩程數，大家最熟悉的應該是「亞洲萬里通——Asia Miles」吧，但你知道乘搭國泰航空，哩程數其實可以累積在其他航空公司嗎？而其他航空的哩程數也能兌換國泰航空的機票，甚至需要的哩程數還比亞洲萬里通少！這究竟是怎麼回事呢？

航空聯盟的觀念

當前世界上有三大航空聯盟：寰宇一家（Oneworld）、星空聯盟（Star Alliance）與天合聯盟（Skyteam）：

按下圖看三大航空聯盟的分別及詳情▼

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說了這麼多，好像距離我們很遙遠，航空聯盟對我們的意義是什麼呢？與儲哩程數有什麼關係？

同聯盟所屬的各家航空公司，哩程可以互相累積、互相兌換。例如國泰航空與日本航空同屬於寰宇一家，當你搭乘國泰航空時，可以將哩程數累積到日本航空的會員帳戶中。而你亦可以使用日本航空的哩程，兌換國泰航空的獎勵機票，當然因航放不放票就是另一個故事了。

星空聯盟與天合聯盟的運作原理也相同，例如全日空（ANA）與長榮航空（EVA Air）同屬星空聯盟，搭乘長榮航空時可以將哩程數累積到全日空的會員帳戶。而我們亦可以使用全日空的哩程，兌換長榮航空的獎勵機票。

同聯盟所屬的各家航空公司，哩程可以互相累積、互相兌換。例如國泰航空與日本航空同屬於寰宇一家，當你搭乘國泰航空時，可以將哩程數累積到日本航空的會員帳戶中。（Gettyimages／視覺中國）

但是，哩程雖然可以相互累積、相互兌換，但是都還是存放在各個航空公司的會員帳戶內，快速破除常見的三大迷思：

1. 要如何申請寰宇一家的會員卡？

沒有這種東西，請申請寰宇一家成員航空的會員即可。

2. 要怎麼把亞洲萬里通的哩程，轉為寰宇一家的哩程？

沒有這種東西，亞洲萬里通哩程已經可以直接兌換寰宇一家成員的獎勵機票。

3. 要怎麼把亞洲萬里通的哩程，轉到寰宇一家其他航空公司？

沒有這種東西，哩程入亞洲萬里通帳戶後就無法再轉到其他航空，但你可以用亞洲萬里通哩程直接兌換寰宇一家成員的獎勵機票。

這樣有比較清楚了嗎？

哩程雖然可以相互累積、相互兌換，但是都還是存放在各個航空公司的會員帳戶內（Gettyimages／視覺中國）

獨立航空可能更划算

除了三大航空聯盟，這幾年有一個新趨勢，許多獨立航空公司不想受限於聯盟，而形成更廣泛的合作。例如阿拉斯加航空並未屬於任何一個航空聯盟，但其與國泰航空有直接合作（如下圖），旅客搭乘國泰航空時，可以將哩程累積到阿拉斯加航空，而阿拉斯加航空的哩程也可以兌換國泰航空的航班。

阿拉斯加航空並未屬於任何一個航空聯盟，但其與國泰航空有直接合作（Flying With Justin）

你可能會想：這樣怎麼可能划算呢？

▼▼▼看下圖了解為什麼獨立航空可能比航空聯盟更划算▼▼▼

註：本文目標為初學者，不考慮「假單程」的進階開票方式

事實上在我們的研究中，許多航空公司的哩程計劃，在兌換自家的航班時，相比使用其他合作夥伴的哩程，並沒有顯著優勢。另一個顯著的例子是使用長榮航空兌換香港～台北～巴黎來回商務艙需要 150,000 哩程數，但是使用同屬星空聯盟成員：全日空的哩程，兌換相同路線與艙等的航班，只需要 93,000 哩程數，馬上節省38%。

當我們有了「航空聯盟」與「獨立航空直接合作」兩個概念後，就不需要再被亞洲萬里通綁住，利用「哩程可以互相累積、互相兌換」的優勢，我們的重心應該放在：「如何挑選最適合自己的哩程計劃」，因為只有容易花掉＋有票可以換的哩程，才是好的哩程。

【本文獲「Flying with Justin」授權轉載。】