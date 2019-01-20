【長隆飛鳥樂園】鳥類爬蟲控必去！一文帶你行勻中國最大濕地公園

動物園愛好者有福了！廣州一個城市，已經有廣州動物園、長隆野生動物世界及長隆飛鳥樂園三個優秀的動物園。今次，小編會介紹長隆飛鳥樂園。

長隆集團是中國旅遊行業的大鱷。旗下產業橫跨動物園、海洋館、馬戲團等數個領域。這個集團因動物表演、動物來源等問題爭議頗多。但無可否認的是，他們創辦的番禺長隆野生動物世界是全大陸最精彩的動物園，沒有之一。這座大型動物園太過耀眼，以至於同在番禺區、同在一個公司的飛鳥樂園都容易被人忽視。

按圖看長隆飛鳥樂園部份鳥類物種，幾乎數得出的鸚鵡都有▼

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長隆飛鳥樂園很小，認真看，逛個大半天也能看完。這裏飼養的動物以鳥類和兩棲、爬行動物為主，哺乳類動物很少，不追求大而全，不喜歡鳥的人大概不會來。加之地方比較偏遠，這兒的遊客遠沒有野生動物世界那樣人擠人。人少對愛好動物的人來說是好事，干擾比較少。

這座動物園中最珍貴、最罕有的動物莫過於朱鷺。國寶朱鷺的復活故事家喻戶曉，是中國野生動物保護的一座豐碑。但在動物園當中，想要看到這種國寶，難度遠高於看到熊貓、羚牛，整個中國都沒有幾個動物園有。飛鳥樂園的這批朱鷺來這兒也應該沒多久，園內還有慶祝朱鷺來臨的展板。

國寶朱鷺的復活故事家喻戶曉，是中國野生動物保護的一座豐碑。（花蝕提供）

長隆飛鳥樂園建在河邊。南方豐沛的水網，給此地帶來了漂亮的濕地。園中的水鳥是最值得看的，水鳥當中，又以幾座鶴最為漂亮。這些鶴生活在分散在水體當中的幾座小島上，島上滿是鬱鬱蔥蔥的植被。丹頂鶴、灰鶴、白枕鶴、冕鶴等大長腿散居其間。陣容不如大連森林動物園，但在亞熱帶氣候的加成下，展區環境更好看。

這裏養的鶴中，我最感興趣的是肉垂鶴，無他，我是第一次在大陸的動物園裏見到這種動物。長隆集團不太關注本土物種，飼養的動物放在全世界動物園行業內也多是動物園常見種，但很多物種，還真是他們最早或者較早引進大陸的動物園當中。如果我沒有弄錯，肉垂鶴就是一例。肉垂鶴是一種原產於撒哈拉以南地區的非洲鶴，最顯眼的特徵，是掛在下頜後方的兩個覆蓋白毛的小肉垂，每當這種動物擺頭的時候，肉垂就會抖來抖去，特別可愛。相比別的鶴，肉垂鶴的紅嘴看起來尤為細長、尖銳，顯得特別兇。要是被牠戳上一下，估計皮肉會被扎穿吧！

這麼好的原生植被，顯然會吸引來不少野鳥。看！這是黑水雞（下圖）。別看牠身材矮胖，像一隻雞似的，其實黑水雞在分類​​算是一種鶴。所以，野生的黑水雞生活在鶴區，那是特別的合適。黑水雞的額頭有看起來像骨質的結構，和嘴巴連為一體，都是紅色的，因此也被稱為紅骨頂。牠們有一雙大腳，擅長在水生植物豐沛的水中穿梭，就踩在植物上走。看着牠們在綠地上來回跑步、尋找食物，有種生機勃勃的感覺。可惜的是，長隆飛鳥樂園的科普沒有包括黑水雞、大小白鷺、池鷺等一定會出現的野鳥，一般遊客很難認識到這些有趣的生靈。

黑水雞的額頭有看起來像骨質的結構，和嘴巴連為一體，都是紅色的，因此也被稱為紅骨頂。（花蝕提供）

而在沒有什麼水的陸地上，飛鳥樂園展區造景做得很棒。這裏的雉雞、小型水鳥，按種類單獨養在各自的籠舍當中。想想大陸動物園雞舍鴨圈的平均水平，那都是小小的一個鳥籠，有沙地就算不錯了。但飛鳥樂園根據各種不同鳥類的習性，生造出來了許多不同的環境。這其中最好看的就是鴛鴦籠。

這裏的鴛鴦籠中沒有陸地，內部直接注上了水。但籠中放置了一些樹枝、橫木，栽種了許多灌木、小樹，鴛鴦想離開水，上樹就行。鴛鴦這種鳥類其實是一種樹鴨，牠們喜歡在水裡生活，也會在樹上築巢生育後代。這樣的造景，除了樹不夠高之外那是又合適又好看。但要說造景，飛鳥樂園造景水平最高的當屬兩棲爬行動物館——這裏的兩爬館堪稱大陸動物園第一。

大陸動物園的兩爬館多是讓人絕望的存在。很多動物園直接把這個部分外包，承包商為壓低成本，就往裏放一些常見又便宜的寵物種，也沒什麼設計和豐容，養死了就換一條。還有一些動物園會把場館、展缸的設計外包，外部團隊設計得可能不錯，但動物園自己的人不太懂包養，時間一久就糟糕。而飛鳥樂園的這些展缸，都是由飼養員設計製作，自己做保養。而且，這些飼養員的水平還不低。

我們來看看這個雨林缸吧！所謂雨林缸，就是一種複原雨林微生態的展示缸，缸中需要恆溫、恆濕，才適合雨林動植物的生活。這個雨林缸中有朽木，有苔蘚，有蘭花，有泥土，有小水池。一看就是用來養兩棲動物的。裏面住着誰？斑腿樹蛙。斑腿樹蛙是廣東的原生動物，其實很常見，飛鳥樂園中就有自然分佈。作為一種樹蛙，牠們的指頭上有吸盤，適合爬樹。這是一種性格很膽小的動物，生活在這樣的雨林缸中，牠們也能找到能夠用來躲藏的角落。

飛鳥樂園兩爬館的物種構成非常豐富。有陸龜，有蛇，有蜥蜴，有蛙，有蠑螈。國外的物種有鬣蜥、變色龍、安樂蜥，國內的珍寶有斑腿樹蛙、瑤山鱷蜥等▼

這樣精彩的造景和物種構成，讓它超越了長隆野生動物世界的兩爬展區。後者基本只有蛇，造景用的基本是塑料的假樹、假葉子，要無聊太多。長隆飛鳥樂園有好看的物種，精彩的展區。但如果把各個展區組合在一起，以一種全園的視角來看，就會覺得這裏的布展雜亂無章。這兒倒是按照鸚鵡、鵜鶘、鶴、兩爬的主題，分成了若干個區。但除了鶴區，其他幾區的主題動物種類沒那麼多，組合起來也沒有鮮明的特色。幾個大區的排布也沒有邏輯承接，給人一種東一榔頭西一棒子的感覺。

在這一點上，新加坡的裕廊飛禽公園特別值得這裏學習。長隆的野生動物世界學新加坡動物園已經很像了，鳥園卻沒有裕廊的格局，有一點可惜。但這種可惜，是好沒有變得更好的可惜。如果你喜歡鳥或者兩棲、爬行動物，來這兒走一轉一定不會失望。

【本文獲「花蝕」授權轉載，微信公眾號：NewMediaBusiness】

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