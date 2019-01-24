【日本山口縣】探險迷必去！遊日本最大鐘乳石洞秋芳洞睇奇形怪石

秋芳洞位於山口縣美彌市東部的秋吉台地地下100-200公尺深處,是日本規模最大的鐘乳石洞.1926年昭和天皇曾來此遊歷,將它命名為秋芳洞,洞穴全長10公里,目前僅開放1公里供參觀.地底下溫度維持在攝氏17度,涼爽宜人. 小時候在風景月曆看過秋芳洞百枚皿的奇特景觀,早已深印腦海.秋芳洞也是二三十年前旅遊團的熱門景點之一,但最近旅行團的行程已很少看到秋芳洞,究其原因,可能是秋芳洞位處較偏遠的山口縣,台灣旅行團也漸漸從7-9天的行程縮短為5天,很難拉車到秋芳洞.這次就沒碰到台灣團,大部分遊客為日本人,還有小學生來此遠足.

文：Jason88

洞口建有長廊，方便入內參觀。剛好有一批小學生到此戶外教學（Jason88攝）

我們這次行程一路從九州玩到中部,自然要來一窺小時候的記憶--秋芳洞

前一晚住在有新幹線停靠的新山口,去秋芳洞的交通方式可在JR新山口站搭乘防長交通巴士,於秋芳洞下車,或於JR山口站搭乘中國JR巴士,於秋芳洞下車.

這次買全國版JR pass,可免費搭JR巴士,所以到山口站搭中國巴士,於9:23抵秋芳洞,停留3小時,回程搭12:24回山口.從巴士站到售票口只須走5-6分鐘,沿途有很多賣紀念品的商店.

點撃圖片看看從巴士站到售票口的沿途景色↓↓↓

門票1200日圓（約港幣86元）,但外國人只需700日圓（約港幣50元）,偏遠地區以優惠方式吸引外國觀光客,值得我們借鏡.

過了售票口,路邊有國定的特別天然紀念物石柱,秋吉台與秋芳洞一同被指定爲天然紀念物.售票口到洞口約100公尺,敷設水泥路,小徑兩旁林木茂密,當初要發現此天然洞穴也不容易.

過了售票口，路邊有國定的特別天然紀念物石柱，洞口更建有長廊，方便入內參觀 ↓↓↓

從洞內往外看,景色優美. 洞內有棧道,參觀設施完善. 洞內昏暗沒用腳架,無法拍出清晰明亮的照片,不過遊客很多,縱有腳架,拍照也不方便.

點撃圖片看看洞內景色↓↓↓

【本文獲「背包客棧」授權轉載，繼續閱讀原文：秋芳洞和山陰小京都津和野一日遊】

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