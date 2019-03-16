【旅遊交友】超簡單！七個旅途中認識新朋友的方法！

一個人去旅行，在什麼地方和用什麼方法可以認識到當地看的朋友和其他旅人？

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很多朋友問我，一個人旅行不會孤獨和悶嗎？我總是回答：「其實一個人旅行並非真的是一個人。」旅行途中有很多方式可以結識新朋友，之前也跟大家分享過怎樣在旅途中認識陌生人（文章在這裡），這次來說一下可以在什麼地方或透過什麼途徑認識到當地人和其他旅人。

一個人踏上旅途也可以認識很多新朋友。（Gettyimages／視覺中國）

1. 交通工具上

當你正在前往某目的地的途中，無論是乘坐飛機、巴士、火車、船或是嘟嘟車，都可以跟旁邊的乘客搭話。他們很可能和你一樣前往同一個目的地，如果你們聊得投契，接下來的行程就不會孤單了。特別是要在交通工具上待很長時間，即時你不打算認識新朋友，聊聊天也是個解悶的好方法。

在交通工具上和旁邊乘客搭話是認識新朋友的好辦法！（Gettyimages／視覺中國）

2. 景點

景點是最多旅客、遊人的地方。如果在遊覽景點時遇到打算拍照或自拍的旅人，而你又懂得拍照的話，可以問對方需不需要幫忙拍照，或是為對方提供一些拍照上的建議，比如從什麼角度和位置拍比較好看之類。如果你不懂拍照也沒關係，就直接上去搭訕吧。

以拍照作契機去搭話。（Gettyimages／視覺中國）

3. 餐廳/咖啡店/酒吧

我覺得美酒佳餚最能打開話匣子的。到一家餐廳吃飯，就可以跟服務員甚至隔桌的客人聊天，問問他們有什麼好吃的菜式推介。不論是餐廳、咖啡店或是酒吧，面皮夠厚就問對方可不可拼個桌。如果覺得難度太高，就跟服務員聊聊天，當然要注意避免打擾到他們工作。

美酒佳餚最容易打開話匣子的。（Gettyimages）

4. 青年旅館

青年旅館是很多背包客的選擇，不管是呆在宿舍房間或是交誼廳，你總有機會碰上其他旅人。只要簡單地打個招呼，互相認識一下，聊得來的話就可以嘗試邀請對方一起吃個飯，甚至邀約之後的行程同行。有些青年旅館還有自己的餐廳、咖啡館和酒吧，甚至會舉辦活動，要認識新朋友實在是再簡單不過了。

青年旅館是認識新朋友的好機會。（Gettyimages／視覺中國）

5. 沙發衝浪/民宿 （Couchsurfing/Airbnb）

不論是通過Airbnb入住民宿或是透過沙發衝浪（Couchsurfing），都是認識當地人的好機會。入住前，先看看之前的住客對民宿房東或沙發主的評價。如果你的民宿房東或沙發主是個願意分享和友善的人，那恭喜你，你可以從他身上了解到很多當地的情報和文化。若他願意帶你去遊覽，那就就更棒了。

若民宿房東或沙發主是個願意分享的人，就可以更易了解當地文化。（Gettyimages／視覺中國）

6. 本地一日遊

可以透過Klook、KKday、Airbnb Experiences等網站報名參加本地一日遊，例如步行導覽、半日或一日遊之類的行程，都可以碰到很多跟你一樣的獨行旅人。這個時候就別害羞，主動去搭個話認識一下，會讓行程有趣得多。要是一組人呆在一起大半天，不說話反而氣氛會很尷尬。

碰到獨行旅人就更應該主動搭訕。（Gettyimages／視覺中國）

7. 當地聚會或活動

在Meetup、Couchsurfing或一些Facebook群組上，會有很多當地的聚會和活動，類型由文化藝術到美食音樂都有，而且很多活動也是免費的。找一些你感興趣的活動去參加，有機會認識到興趣相近的當地人或旅人。

聚會中能認識到興趣相近的當地人或旅人。（Gettyimages／視覺中國）

雖然在旅途中認識到新朋友是件好事，但還是要提醒大家安全最重要。畢竟防人之心不可無，認識陌生人還是應該多加注意。最後鼓勵大家踏出自己的安舒區，在下一次的旅程中主動認識一下新朋友吧！

本文獲「 兼職旅人 Part Time Travel 」授權轉載

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「超簡單！旅途中認識當地人或其旅人的7個途徑」​】

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