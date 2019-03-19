全球Top30最清潔航空公司　長榮、國泰、新加坡航空上榜

唔少人搭飛機，都會自備消毒紙巾，將摺枱、扶手徹底清潔！獨立航空服務調查機構Skytrax，日前宣佈全球Top30最清潔航空公司，英美航空公司均無上榜，港人熟悉的國泰、長榮、新加坡航空則躋身頭十名！

日本成大贏家

獨立航空服務調查機構Skytrax早前就收集全球航空公司乘客的調查問卷，並就地氈、座椅、行李櫃、洗手間等設備的清潔程度作評估。今年國泰、長榮及新加坡航空躋身頭十名！要數今次大贏家，日本航空公司可謂實至名歸！

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Skytrax早前就地氈、座椅、行李櫃、洗手間等設備的清潔程度作評估。（圖片來源：ANA.HONGKONG＠fb）

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香港航空排第23位！

不少歐洲及澳洲航空公司如荷蘭皇家航空、法國航空、芬蘭航空、維珍澳洲航空及澳洲航空均打入第30至第20位；香港代表方面，香港航空亦排第23位！第10至20位方面，則以東南亞航空公司佔大多數，曼谷航空、泰國國際航空分別取得第18及第15位；而另一韓國代表大韓航空則榮獲第11位，港人熟悉的台北中華航空及國泰港龍航空分別排14位及12位。

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