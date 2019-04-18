【執行李清單】大頭蝦必睇！日本網友整合女生外遊必備物品

對很多女生而言，每次旅行都一定興奮又期待，但一想到要執行李，就會覺得非常苦惱、總怕會帶漏重要的物品，這個時候就需要一份行李清單。最近就有日本網友整合了女生外遊必備的行李清單，內容超詳細，想靚住去旅行的朋友一定要看看！

每次旅行前執行李，都會擔心漏帶重要物品，非常頭痕。（圖片來源：Pinterest）

日本網友超細心 整合女生外遊行李清單

出外旅遊除了嘆美食、賞靚景外，當然還要影靚相！可是很多大頭蝦女生出發前執行李都會帶漏一些很重要的物品，有些慣用品還要不是隨便買得到，帶漏了就非常麻煩。

最近有網友製作了女生出外旅遊、留宿時很容易忘記帶的物品清單，很多網民看完都覺得超詳細、超有用，經常丟三落四的朋友執行李前一定要看看這清單，每放一樣物品到行李就剔一樣，這樣就不怕漏帶了。

日本網友整合的行李清單超詳細，一度在twitter上瘋傳。（圖片來源：poisoncookie00@twitter）

美容化妝用品

女生去旅行必備的美容化妝品，想以最佳狀態示人就一定要帶齊！

▼按圖看旅行必備美容化妝用品

化妝水、美容液、乳液等日常護膚品（圖片來源：nasu_no_nibitashi@IG）

個人清潔用品

就算住酒店，提供的清潔用品都未必是自己慣用的，有習慣自備個人清潔用品的女生必看！

▼按圖看旅行必備個人清潔用品

洗髮、護髮用品（圖片來源：vivianw_beauty@IG）

衣著打扮用品

要無時無刻以最佳狀態示人，衣著打扮一定不能馬虎！

▼按圖看旅行必備衣著打扮用品

去旅行衣著當然不能隨便！衫、褲、鞋、襪都要襯好。（圖片來源：nasu_no_nibitashi@IG）

醫藥及貴重物品

出門在外容易水土不服，一定要帶常用又有效的藥旁身。

▼按圖看旅行必備醫藥及貴重物品

常用而有效的藥品（圖片來源：yoshidatakefumi@IG）

+ 3 + 2

大家可以儲存以下行李清單，下次去旅遊跟住執行李就不怕會帶漏重要物品了！

+ 3 + 2

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