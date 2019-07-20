【轉機須知】10招輕鬆轉乘航班　坐走廊位　快速過關

不少人都會趁暑假出遠門，與好友家人同度悠閒長假期，可是直航機票費用昂貴，故不少人會因為票價而選擇接駁機，即坐兩程機飛抵目的地。只不過轉機要面臨的突發狀況比較多，例如前一班航機延誤、轉機過關排長龍等情況，都有機會走飛機！唔想被轉機破壞整趟行程，旅遊網站Smarter Travel就提供10招趕飛機秘技，各位旅人要留意了。

01. 首班航班預訂最前排座位

如果閣下發現航理轉機時間非常緊湊，極度建議在第一班航機選擇最前排座位，及走廊座位，當航班抵達時，便能迅速跑到轉機閘口。雖然不少廉航在選位方面都要額外收費，不過為了趕上飛機，這點錢絕對不能省！

當航班抵達時，便能迅速跑到轉機閘口。（圖片來源：視覺中國）

02. 請空服人員調位

如果前排座位已滿，乘客可以選擇在起飛前、空服人員有空時，跟他們講解自己轉機時間緊湊，請他們幫忙調至前排座位。萬一閣下的航班爆棚、或者未有乘客願意調位，嘗試請空服人員安排於抵達後盡快離開飛機，當然過程要保持禮貌，畢竟工作忙碌的空服人員並非是必要幫忙閣下的。

乘客可以選擇在空服人員有空時，請他們幫忙調至前排座位。（圖片來源：Austrian Airlines＠facebook）

03. 下載轉機機場平面圖

轉機最花時間往往是搵路，因此旅客最好預先在網上下載轉機機場的平面圖，找出轉機航廈位置以節省時間。值得留意的是，不同國家的轉機手續都不同，如美國及部份南美國家的轉機程序，乃需要旅客提取寄倉行李及辦理入境手續，故大家最好還是事前先看看機場的平面圖做功課！

旅客最好預先在網上下載轉機機場的平面圖。（圖片來源：瀾湄航空）

04. 放棄將行李寄倉

這招是不少環球旅人的必殺技，畢竟在時間極緊湊的情況下，寄存行李及提取寄倉行李轉機就非常耗時，故減少不必要物件，放棄將行李寄倉，都是辦法之一。

減少不必要物件，甚至放棄將行李寄倉，都是不少旅人的絕招之一。（圖片來源：視覺中國）

05. 在機場過夜

如閣下的轉機時間在深夜，縱然時間充裕，亦不建議出境到酒店休息，畢竟出境後的交通時間難以預估，故不少旅客會索性在機場過夜，趕上飛機之餘，亦能節省旅客；然而不少機場亦設有貴賓室及按每小時計算的休息室，大家亦可事前到網上預訂。

不少機場亦設有貴賓室及按每小時計算的休息室，大家亦可事前到網上預訂。（圖片來源：YOTEL Singapore＠facebook）

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