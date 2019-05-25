【大阪酒店】9間心齋橋周邊住宿！人均$500以下住靚酒店

出發去大阪前，當然要諗在那裡住會比較方便，為你介紹位於核心購物點，心齋橋周邊住宿，有全新開幕的，亦有一直人氣高企、交通方便、配套完善的酒店，每間人均$500以下，即刻bookmark心齋橋周邊住宿！

【1】最平$357/人！5月最新酒店@the b osaka midosuji

日本維新酒店集團最新落成的酒店，就於心齋橋御堂筋，剛剛5月18日才開幕，都已經有少少full booking。

按圖睇「the b osaka midosuji」酒店環境！

5月才開幕的新酒店，環境簡潔，大堂有免費咖啡飲。(圖片來源: expedia)

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簡評：

位置：距離心齋橋步行只需要7分鐘，方便！

設計：整體簡約風格為主，黑、白、灰簡約tone。

房價：

[1] 官方網站買最平5,000日元/人，約$357/人，住到基本的double room。

[2] 其他酒店格價網站買，價格有機會更低，見過最平$478/晚，即$239/人一晚

賣點：基本的免費WIFI，大堂會有免費咖啡站，讓你隨時歎咖啡。

the b osaka midosuji 地址： 大阪市中央區北久寶寺町4-1-12 前往方法： [1] 御堂筋線「本町站」13號出口，步行約3分鐘 [2] 御堂筋線「心齋橋站」3號出口，步行約20分鐘

【2】2019年新酒店！日式榻榻米房@心齋橋威林納酒店

今年頭才開幕的酒店，設計如商務酒店，簡單整潔，勝在去附近的景點，如道頓堀只需要5分鐘的步行時間，超方便！

按圖睇「心齋橋威林納酒店」環境！

日式榻榻米房，300多呎空間，可容納最多6人住。(圖片來源: agoda.com)

簡評：

位置：距離道頓堀步行只需要5分鐘，步行至心齋橋也是10分鐘內的事。

設計：整體以簡約時尚風格為主。

房價：

[1] 官方網站買最平15,000日元/晚，約$1,069/晚，住到基本的double room。

[2] 其他酒店格價網站買，價格有機會更低，見過最平$538/晚，即$269/人一晚

賣點：有日式榻榻米房提供，300多呎的空間，最多可容納6張榻榻米，有興趣瞓榻榻米的朋友們可試。

心齋橋威林納酒店 Welina Hotel Shinsaibashi 地址：大阪市中央區宗右衛門町6-24 前往方法：御堂筋線「難波站」14號出口，步行約5分鐘

【3】工業風酒店@心齋橋法拉格酒店

工業風格設計的The Flag，去年尾才落成。木系大門已經有種小清新的感覺，而且房間乾淨企理。位置距離心齋橋只需要1分鐘的步行時間，附近又多食店或shopping地點，不少是24小時營業，夠方便！

按圖睇「心齋橋法拉格酒店」環境！

工業風格設計的酒店門口，看起來挺有特色。(圖片來源: hoteltheflag.jp)

簡評：

位置：距離心齋橋步行1分鐘內。酒店附近有齊超市、居酒屋、烘焙店等，又近鐵路站，出外活動方便。

設計：工業風格設計，黑白灰啡做主調，簡約整潔。

房價：

[1] 官方網站買14,460日元/晚起，約$1,028/晚，住到基本的雙人床房。

[2] 其他酒店格價網站買，價格有機會更低，見過淡季閒日最平$973/晚，即$486.5/人一晚

賣點：位置近景點區，附近多24小時營業商店，近鐵路站夠方便。

Hotel Gracery Osaka Namba 地址：大阪市中央區東心齋橋1-18-30 前往方法： [1] 御堂筋線「心齋橋站」5或6號出口，步行約3分鐘 [2] 御堂筋線「長堀橋站」，步行約4分鐘

【4】頂層露天風呂歎溫泉@Candeo Hotel Osaka Namba

設有溫泉的酒店，而且於頂層有露天風呂，可以一邊歎靚景，一邊浸溫泉。

按圖睇「Candeo Hotel Osaka Namba」環境！

露天風呂感覺很chill。(圖片來源: CANDEO HOTELS OSAKA NAMBA)

簡評：

位置：距離心齋橋步行10分鐘內，酒店附近有食市，交通方便。

設計：簡約設計酒店，黑白灰啡做主調。

房價：

[1] 官方網站買16,200日元/晚起，約$1,155/晚，住到基本的雙人床房。

[2] 其他酒店格價網站買，價格有機會更低，見過淡季閒日最平$967/晚，即$483.5/人一晚

賣點：市中心地段可歎露天風呂，位置近景點區和鐵路站，方便。

Candeo Hotel Osaka Namba 地址：大阪府大阪市中央區東心齋橋2丁目2番5號 前往方法：地鐵「日本橋站」，步行約5分鐘

【5】頂層露天風呂歎溫泉@Red Roof Inn & Suites Osaka

2017年開業的酒店，網民評分整體有8.7分、，整潔度更超過9分，都算不錯的成績。酒店地理位置方便之餘，房間乾淨，而且價位人均都是三、四百元，是心齋橋區性價比高的酒店。

按圖睇「Red Roof Inn & Suites Osaka」環境！

酒店距離黑門市場非常近的位置。(圖片來源: Red Roof Inn & Suites)

簡評：

位置：距離黑門市場步行3分鐘時間，距離心齋橋則步行15分鐘內，方便。

設計：簡約設計酒店，黑白灰紅做主調。

房價：

[1] 官方網站買20,000日元/晚起，約$1,426/晚，住到基本的雙人床房。

[2] 其他酒店格價網站買，價格有機會更低，見過淡季閒日最平$603/晚，即$301.5/人一晚

賣點：性價比高，位置近景點區和鐵路站，方便。

Red Roof Inn & Suites Osaka 地址：大阪市中央區千日前1丁目9番7號 前往方法：御堂筋線「難波站」，步行約5分鐘

【6】免費食拉麵宵夜@Osaka Hinode Hotel 逸の彩

由香港旅行社東瀛遊開的酒店，地理位置近黑門市場之餘，餐廳可以免費食拉麵、飲清酒做宵夜，房內的枕頭有半軟半硬的設計，好讓瞓唔慣生保床的朋友瞓得舒服啲，第二日繼續去玩！

按圖睇「Osaka Hinode Hotel 逸の彩」環境！

雙人床房。(圖片來源: Osaka Hinode Hotel 逸の彩)

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簡評：

位置：距離黑門市場步行3分鐘時間，距離心齋橋則步行15分鐘內，方便。

設計：簡約設計酒店，黑白灰啡做主調。

房價：

[1] 官方網站買18,000日元/晚起，約$1,284/晚，住到基本的雙人床房。

[2] 其他酒店格價網站買，價格有機會更低，見過淡季閒日最平$897/晚，即$448.5/人一晚

賣點：可浸溫泉，宵夜優惠免費食拉麵、飲清酒。

Osaka Hinode Hotel 逸の彩 地址：大阪市浪速區惠美須西1-2-10 前往方法： [1] 御堂筋線「惠美須町站」5號出口，步行約1分鐘 [2] JR大阪環狀綫「新今宮站」，步行約1分鐘

【7】MOXY x IKEA設計風格酒店@MOXY Osaka Honmachi

Designer Hotel設計靚，不過通常都收費貴，而這間由MOXY萬豪集團，聯同IKEA合作的酒店，有工業風格設計之餘，價位比想像中平，人均同樣做到$500以下，住酒店順便可以影唔少靚相！

按圖睇「MOXY Osaka Honmachi」環境！

Common Area有玩味設計，可以影唔少靚相。(圖片來源: MOXY Osaka Honmachi))

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簡評：

位置：距離心齋橋步行20分鐘。

設計：新派街頭藝術設計酒店，黑白灰啡做主調。

房價：

[1] 官方網站買12,000日元/晚起，約$856/晚，住到基本的雙人床房。

[2] 其他酒店格價網站買，價格有機會更低，見過淡季閒日最平$847/晚，即$423.5/人一晚

賣點：位置未算好近心齋橋，不過搭車去景點區都是15分鐘左右的車程。這裡勝在設計時尚，可影靚相。

MOXY Osaka Honmachi 地址：大阪市中央區瓦町2丁目2-9 前往方法：地鐵堺筋線「堺筋本町站」，步行約7分鐘

【8】平靚正商務酒店@大阪心齋橋科德酒店

去大阪想去血拼的朋友，當然要搵間平靚正，而且近shopping點的酒店。這間2017年開幕的酒店，地理位置好近心齋橋商店街，只隔一條街；房間不算好大，不過夠乾淨企理，而且價錢好合理，讓你可以安心繼續購物！

按圖睇「大阪心齋橋科德酒店」環境！

兩張單人床房。(圖片來源: Shinsaibashi Hotel Code)

大阪心齋橋科德酒店 Shinsaibashi Hotel Code 地址：大阪府大阪市中央區東心齋橋1-16-30 前往方法：御堂筋線「心齋橋站」，步行約5分鐘

【9】熱賣酒店@大阪心齋橋昆特薩酒店

另一間地理位置好近心齋橋商店街的酒店，空間不算好大，不過都好乾淨，更曾於2018年成為熱賣酒店之一。價錢都好合理，讓你可以安心繼續購物！

按圖睇「大阪心齋橋昆特薩酒店」環境！

基本單人床房。(圖片來源: Quintessa Hotel Osaka Shinsaibashi‎)

簡評：

位置：距離心齋橋步行8分鐘。

設計：簡約設計酒店，黑白灰做主調。

房價：

[1] 官方網站買16,000日元/晚起，約$1,141/晚，住到基本的雙人床房。

[2] 其他酒店格價網站買，價格有機會更低，見過淡季閒日最平$683/晚，即$341.5/人一晚

賣點：位置未算好近心齋橋，不過搭車去景點區都是15分鐘左右的車程。這裡勝在設計時尚，可影靚相。

大阪心齋橋昆特薩酒店 Quintessa Hotel Osaka Shinsaibashi‎ 地址：大阪市中央區東心斎橋1丁目8-21 前往方法： [1] 堺筋線「長崛橋站」5B出口，步行約5分鐘 [2] 御堂筋線「心齋橋站」南5出口，步行約5分鐘

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