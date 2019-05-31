【周末好去處】村上隆藝術展6月開幕　睇完歎美食　中環一日遊

周末不待在家，一於出街去食買玩！ 6月活動接踵而來，首個周末就有來自日本的藝術大師，村上隆的作品展，場內展出逾60款大師作，其著作「村上隆花」鋪滿場內牆壁，讓你欣賞大作時，每個角落都可以影靚相！睇完藝術展，再帶你直落美食行程，行程豐富滿足，快啲約埋朋友玩餐飽！

1pm 午餐食冠軍級拉麵

RAMEN CUBISM「立体派」：雞湯底熬6小時！冠軍級拉麵店攻港

來自日本的拉麵店，由冠軍級拉麵大師林隆臣（Hayashi Takao ）和大阪廚藝界重量級人物松村貴大（Matsumura Takahiro ），首度聯乘推出的拉麵品牌，自家製手造麵條已經不在話下，燉雞肉湯底濃郁美味，於手造麵上鋪上入口即融的叉燒，成為他的招牌菜。年頭開舖已受到拉麵迷關注，近期新出拉麵口味，鯖魚湯香菇野菜海蝦拉麵，限量日供20碗，相信又成為搶手貨！

按圖睇「RAMEN CUBISM」拉麵製作過程！

地立濃湯 $88，湯底以雞、米鴨和昆布熬製，加上叉燒和自家製拉麵。(唐家儀攝)

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RAMEN CUBISM「立体派」 地址：中環威靈頓街27-29號元益大廈地庫 營業時間：星期日至四 11am-11pm；星期五、六 11am-12am

3pm 村上隆藝術展

「村上隆 對戰 村上隆」大型展覽：限定3個月睇逾60款大師作

日本藝術大師，村上隆，其作品經常與潮牌crossover，當中以笑哈哈太陽花—「村上隆花」最為人熟悉，今次展覽都會見到。此展覽是村上隆首次到港辦個人展，場內會有逾60件畫作與雕塑，有些更是首度展出的作品，亦有大師的私人珍藏，非常值得關注的展覽啊！

按圖睇「村上隆 對戰 村上隆」展覽大師作！

首度於港開個人展的村上隆，將有逾60件作品展出，當中更有私人珍藏，粉絲們要把握機會睇大師作。(圖片來源: takashipom@instagram)

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「村上隆 對戰 村上隆」大型展覽 日期：6月1日-9月1日 時間：10:30am-7pm（逢星期五開放至晚上9pm） 地點：中環荷李活道10號大館賽馬會藝方及17座F倉展室 入場費：預售：$60（優惠票 $45）｜正價：$75（優惠票 $55）

5:30pm 歎京都名咖啡

%Arabica：京都咖啡名店PMQ對面設旗艦店

咖啡名店%Arabica，於港已經開了4間分店，繼年頭於堅尼地城開無敵海景店後，接著中環PMQ對面開店。今次選址中環鴨巴甸街的斜路位置，對面正是文創之地「PMQ」。此店的位置與此區好夾，行完文創小店就可以順便過對面飲咖啡，正！唯一擔心位是，店舖在大斜路的中間位置，要走上去好易上氣唔接下氣，要飲名咖啡真的不容易啊！

👉👉 %Arabica咖啡店有咩咁特別？睇3大「潮拜」原因

按圖睇「%Arabica咖啡店」！

新店開在PMQ對面，要去就要面對一條大斜路，要走上去好易上氣唔接下氣，要飲名咖啡真的不容易啊！(唐家儀攝)

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%Arabica香港分店 地址：中環鴨巴甸街28號地下 營業時間：8:30am-7pm

7pm 落老蘭食芝士龍蝦鍋

怡紅院：落老蘭食芝士龍蝦鍋

蘭桂芳貴為酒吧區，正當各位想去喝一杯之際，途徑會看到一間掛滿紅燈籠、設計懷舊的鋪頭。店家外觀似酒吧，但原來是主打港式火鍋的酒吧餐廳。裡面的芝士龍蝦鍋，加了雙重芝士和忌廉，非常濃郁，吃完更可以加湯打邊爐，必食肥牛及手工和牛餃子，諗到都流口水，即帶你睇有咩食！

按圖睇「怡紅院」有咩食！

火鍋店除了外觀吸引，店名都特別，叫做「怡紅院」，將古時飲花酒之地帶來現今香港，老闆之一，Kason指，想令件事有趣玩味一點，加上店內設計參考北京大觀園，大至天花、橫樑、櫃子，小至餐具都有加入中式室內設計元素，做足功課才開店。(詹郭敏攝)

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