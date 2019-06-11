新加坡「慌室派對」7月登港　大玩克服恐懼　只限1天　附報名連結

面對恐懼，有人選擇逃避，有人選擇克服，若然你是後者的話，7月有個「慌室派對 Phobia Party」，透過刺激五官體驗，科學地解釋恐懼的形成，從而令我們學懂面對害怕的事，克服恐懼。活動免費入場，即睇有咩玩！ 圖片來源：新加坡科學中心

7月尖沙咀免費玩新加坡人氣「慌室派對」

新加坡人氣恐懼體驗展（PHOBIA²: THE SCIENCE OF FEAR）即將於7月登港。今次來港帶來多個驚恐場口，不過此展覽的嚇人場面並不如萬聖節玩鬼屋般恐怖，而是令你心理上不想或害怕面對的環境，例如要你站在萬人群眾面前演講，甚至面對死亡，透過刺激五官，令你體驗並克服心理恐懼。

今次展覽由新加坡科學中心與香港科學館合作，是香港博物館節2019的重點節目之一。活動免費入場，不過只展出1日，想玩的朋友們真的要把握機會上網登記去玩「恐懼鬥室」！

按圖睇「慌室派對 Phobia Party」有咩玩！

大大個骷髏骨頭等住你行入場。

+ 8 + 7 + 6

活動要求預先報名，可按此報名，查詢詳情可前往康樂及文化事務署博物館網站，查看慌室派對。

「慌室派對 Phobia Party」活動詳情： 日期：7月6日（限定1日） 地址：尖沙咀東部科學館道二號香港科學館演講廳及演講廳大堂 備註：3pm-6pm，3節活動時間，每節1小時，每節限40人，免費入場 截止報名日期：6月14日6pm 查詢電話：3621 0582 / 2601 7324

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