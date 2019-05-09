【布達佩斯】東歐浪漫之都　走遍市內必到夜景位與華麗城堡建築

上次去布達佩斯已經是2014年了，有看我撰寫的《梳化女遊》，就知道我一直想重遊此地。因為這裏有着法國的浪漫，加上東歐物價低，簡直是廉價版的小巴黎，絕對值得旅遊。讓我梳化女Venus為大家分享一些匈牙利的首都──布達佩斯的景點吧！

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從機場出市區，一定要乘巴士200E或100E（機場接駁巴士）到M3地下鐵站Kőbánya-Kispest站（車程約40至60分鐘），再用其他交通工具出市中心。票價約900福林（2.8歐元），所以要在機場先兌一些福林，而我們乘坐的是200E。匈牙利雖然是歐盟國之一，但其貨幣是福林（HUF），每100福林等於0.311歐元。

從機場出市區，一定要乘機場接駁巴士，再用其他交通工具出市中心。（作者提供）

這是在我們民宿附近的Margit híd橋，雖然沒有塞切尼鎖鏈橋（Chain Bridge）的名氣，但也是一座十分美麗的橋。值得一提的是，布達佩斯的夜景很美很迷人。白天與晚上，每一幢建築物都有不同面貌，所以我建議白天，晚上都要看一次。

Margit híd橋。（作者提供）

從Margit híd橋沿多瑙河走約10分鐘，就到布達佩斯最有名的地標──匈牙利國會大廈，目前是該國最大的建築物，也是歐洲第二大議會建築。它於1904年竣工，在建築風格上屬新哥德式建築。基本上布達佩斯著名建築物都是沿着多瑙河而建的，所以沿着河邊行就對了。

匈牙利議會大廈外觀是英國哥德式復興風格（English Gothic Revival），設計靈感應是受到倫敦西敏斯特宮的啟發。內部裝潢是採用文藝復興及巴洛克風格的設計，金光閃閃的裝潢，使用了總重達40公斤的黃金，不僅是國會建築本身相當美侖美奐，裏面的展覽品也是美不勝收，例如有1000年歷史的匈牙利聖冠（Holy Crown of Hungary）。但要內進參觀是要收費的。

匈牙利議會大廈外觀是英國哥德式復興風格（English Gothic Revival）。（作者提供）

參觀完國會大廈，穿過自由廣場公園（Liberty Square）就是聖伊什特萬聖殿（Szent István Bazilika）。它是布達佩斯的一座天主教宗座聖殿，以匈牙利第一位國王伊什特萬一世命名，他的木乃伊右手安放在此，被稱「神聖的右手」。聖伊什特萬聖殿與匈牙利國會大廈是布達佩斯最高的兩座建築。它完成於1905年，工期長達54年。為何這教堂要花這麼久的時間？因為它漂亮的穹頂於1868年整個塌了下來，影響整體結構，於是整個打掉重來，才花這麼多時間。

走進聖伊什特萬聖殿，就如同梵蒂剛聖彼德大教堂一樣，內部裝潢以金色為主調，配以大理石及美不勝收的壁畫，令聖殿更莊嚴與神聖。

在聖伊什特萬聖殿門口買票就可以登頂眺望整個市景，你可以搭乘電梯一路到頂，或是走364階梯一步步登上去。票價方面，大人是500福林（1.6歐元），學生和優待票400福林。

到樓頂觀看市景需要購買門票。（作者提供）

這是布達佩斯西站（Budapest Nyugati pályaudvar），是布達佩斯三個主要火車站之一（其他兩個分別是：東站和南站），亦是我們留宿的附近，在第6區。1846年，匈牙利建了第一條鐵路線，但之後為了修建大環路（Nagykörút），便重建了西站，並於1877年重新開業。現在的布達佩斯西站附近都是商場及店舖，也成了布達佩斯最繁華的地帶。火車站隔壁的WestEnd City Center更是歐洲最大的購物中心之一，這裏購物中心內有400多間商店、食肆、各種時裝品牌。

緊鄰布達佩斯西站一帶都是重要的交通樞紐，這條特雷西亞環路（Teréz körút），有多條巴士線路，主要電車4路和6路行駛。

這條特雷西亞環路（Teréz körút），有多條公交線路。（作者提供）

連Bank of China也是在特雷西亞環路（Teréz körút）上。

由於我們時間不多，所以我們乘坐City Sightseeing公司的hop on hop off。一天時間就能前往所有景點。每位28歐元（大約250港元，十分值得，因為有很多免費食品，飲品贈送。）

這就是英雄廣場（Hősök tere），是布達佩斯的主要廣場。廣場周圍有兩座重要建築：左側的美術博物館和右側的藝術宮。英雄廣場的中心，是該市的地標「千年紀念碑」，刻有在9世紀創建匈牙利的7個部落領袖，以及匈牙利其他歷史名人的雕像。

右側的當代藝術博物館（Kunsthalle Műcsarnok），希臘復興風格的門廊，加上金光閃閃的壁畫華麗而典雅，非常吸晴。

右側的當代藝術博物館（Kunsthalle Műcsarnok）。

穿過英雄廣場，就是著名的沃伊達奇城堡（Vajdahunyadvára）。在冬天時分，人工湖都變成大型溜冰場。

在冬天時份，人工湖都變成大型溜冰場。（作者提供）

沃伊達奇城堡的外形是不是很像迪士尼卡通的城堡？沃伊達奇城堡是位於布達佩斯城市公園的一處城堡，修建於1896年至1908年期間。城堡融合了多種不同的建築風格，包括了羅馬式和文藝復興式。城堡最初由紙板和木材建造。在1904年至1908年期間用石頭和磚塊重建。現在沃伊達奇城堡則成了匈牙利農業博物館。

相比前方羅馬式的城堡，後方這座文藝復興式的宮殿就華麗多了。順帶一提，城堡隔壁就是歐洲境內最大的溫泉浴場塞切尼溫泉（Széchenyi gyógyfürdő）。我沒有享用這個溫泉，因為我選擇了另一個可觀看多瑙河夜景的溫泉，之後有介紹。

Párisi Udvar，一座很華麗的大廈，座落於地下鐵的Ferenciek tere站出口。由於還是裝修中，所以今次無緣參觀了，據說將來是酒店及名店商場。

Párisi Udvar是一家很華麗的大廈，座落於地下鐵的Ferenciek Tere站出口。（作者提供）

瓦茨街（Váci utca）是匈牙利首都布達佩斯市中心主要的步行街。（作者提供）

Paprika辣椒粉。（作者提供） 瓦茨街（Váci utca）是布達佩斯市中心主要的步行街。這條街的特點是擁有大量面向遊客的餐館和餐飲商店。 我就在瓦茨街買了匈牙利最有名的手信──Paprika辣椒粉。從土耳其傳入的紅辣椒粉，讓匈牙利人依然嗜辣成性。在布達佩斯大街小巷的都能找到紅通通的辣椒，以及加工製成的辣椒粉、辣椒醬。各種可愛、鮮豔、精緻的包裝，送禮自用都很合適。 布達佩斯其實是在1873年，由多瑙河右岸（西岸）的城市布達（Buda）和古布達，和左岸（東岸）城市佩斯Pest合併而成的。以前沒有布達佩斯的稱呼，過去人們一般稱它為佩斯布達（Pest-Buda）。

好吧！是時間離開佩斯（Pest），去對岸的布達（Buda）參觀了。

來到布達（Buda），必見布達城堡（Budai Vár）前的小纜車，就像香港的山頂纜車，但這個纜車真的很小很短。個人覺得不值得乘坐。爬樓梯上去也不是很遠，而且可以欣賞沿途更多風光。

​來到布達（Buda），必見布達城堡Budai Vár前的小纜車，就似香港的山頂纜車。（作者提供）

布達城堡位於布達佩斯城堡山上，佔整個區域的3分2面積，建於1247年，直至17世紀，哈布斯堡王朝趕走了土耳其，城堡被重建成巴洛克式。現時布達城堡成為了匈牙利的美術館及博物館，供遊人欣賞。布達城堡於1987年被聯合國教科文組織列入世界遺產。

從布達城堡（Budai Vár）隔壁走大約20分鐘，就來到超美的漁人堡（Halászbástya）。漁人堡是一個新哥德式和新羅曼風格的觀景台，想欣賞整個布達佩斯多瑙河的兩岸，一定要上來看喔。

一般進入漁人堡的「上層」觀景台是需要收票的。貼士來了！漁人堡「下層」觀景台是免費進入的，重點是上下層的景色並不會差很多哦！所以不要亂花錢。

漁人堡（Halászbástya）位於布達佩斯城堡山上，之前我以為這裏會是個可愛的小城堡，不只名字容易讓人誤解，從遠處看外觀也差不多就像個宮殿，但其實漁人堡只是布達城堡山上的一個觀景台，可以從高處眺望多瑙河、國會大廈、佩斯河岸跟城市的美景，也是旅人不會錯過的地方。

漁人堡一共七座塔，代表七個馬扎爾人部落在896年定居喀爾巴阡盆地。

漁人堡的視野真的非常好，是欣賞多瑙河、對岸佩斯、國會大廈、瑪格麗特島全景的絕佳位置，我們在此欣賞日落，黑幕為布達佩斯添上浪漫氣氛。

圍在馬加什教堂和漁人堡中間的是一座伊什特萬一世銅像，他是匈牙利的第一位國王，也是因為他的才略，馬扎爾人得以從遊牧部落改變為國家。而名牌酒店的希爾頓酒店（Hilton Budapest）也在此地。

圍在馬加什教堂和漁夫堡中間的是一座伊什特萬一世銅像，他是匈牙利的第一位國王。（作者提供）

漁人堡從遠處看外觀也差不多就像個宮殿，晚上看是超美的。（作者提供）

距離漁人堡，約步行十分鐘，便來到地下迷宮（Buda Castle Labyrinth），這是一個非常漆黑及佔地十分廣的地下迷宮……據說是吸血鬼住過的地方……這裏不僅被列為重要的文化遺產，更是搖身成為「地下博物館」，開放給遊人參觀。

距離漁人堡，約步行十分鐘，便來到地下迷宮（Buda Castle Labyrinth）。（作者提供）

迷宮內有些地方是博物館，有出土的文物、壁畫、蠟像可以參觀。但是在這麼陰森的地窖裏，這些蠟像顯得更加詭異可怕，感覺就像置身於電影《恐怖蠟像館》中。

迷宮內真是非常漆黑，我要打開手機才可以看到前方的路。

驚嚇完，我要去溫泉定定驚。布達佩斯亦是一個溫泉鄉，有着多間非常有名氣的溫泉浴場。而當中我們選了盧達溫泉（Rudas Baths）。原因是只有盧達溫泉設有天台和露天浴池，可以邊浸浴邊飽覽四周群山和多瑙河兩岸城市的美景。

而當中我們選了盧達溫泉 （Rudas Baths）。（作者提供）

盧達溫泉（Rudas Baths）利用該市的溫泉來提供眾多SPA服務，讓遊人在充滿歷史風情的環境中享受豪華的套餐療程。這裏的歷史可追溯至16世紀，並有迷人的水池建築，更設有桑拿和其他治療設施，讓顧客盡情放鬆身心。該處有6座SPA浴池，從布達佩斯的知名礦床抽水建成。

在360度的天台露天浴池中，著名的塞切尼鏈橋（Széchenyi Chain Bridge）就在眼前。

享受的同時，亦不妨了解一下溫泉的歷史。溫泉在1550年代，即鄂圖曼帝國時代興建。泉水含有鈣質、鎂質和碳酸氫鹽，據稱對關節受損和炎症具有療效。

經過一整天的放鬆享受之後，您可享用溫泉內的自助餐。想享受更長時間的話，不妨於星期五或星期六晚到訪，因為水池會於這兩天開放至清晨。

這兒不是日本，來享受溫泉，一定要自備泳衣。在溫泉內，只要戴上這個電子手錶，連吃東西都可以記帳，離開才付款。十分窩心的設計。來到這裏，忘記一切，只要盡情享受浸浴就好了。

塞切尼鏈橋（Széchenyi Chain Bridge）是城內最古老的橋樑。橫跨多瑙河，連接布達佩斯兩岸。大橋於1849年開幕，譽為工程學的一項重大成就，對城市的發展更有舉足輕重的影響。現在，這座鑄鐵吊橋優雅的古典主義設計，已成為布達佩斯的標誌。在晚上，大橋的塔樓照亮晚空，顯得格外美麗。站在橋中心，布達佩斯的天際線一覽無遺。再重提一次，每個建築物最好日和夜都來欣賞一次。

你要知道，布達佩斯是一個「Party City」。來到深夜，不是要回家睡覺，而是狂歡的開始。布達佩斯有着很多很多酒吧，夜場。連歐洲遊客也專程來此狂歡，因為價錢相對便宜。

四年前，我已經在這個Hello Baby Bar狂歡。

四年後，活力依然。由於時間尚早，所以人流不多。一般是凌晨一點後才多人，但入口處收費卻比之前貴多了。

這是一篇純「觀光篇」，有興趣知道布達佩斯美食，我已撰寫在《匈牙利布達佩斯Budapest之美食推薦》，當中有介紹傳統美食、世上最美Café、遊船河燭光晚餐等等，歡迎閱讀及與朋友分享。

作者簡介：Venuschiu

一個80後喜歡旅行，熱愛藝術，活在當下的珠寶設計師。

作者Facebook專頁：梳化女遊​

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「廉價版小巴黎的匈牙利首都「布達佩斯」」​】

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