飛一轉大阪　碳排放量足令冰山消失？冰山融化計算器鼓勵永續旅遊

一趟飛機旅程對環境造成的傷害到底多大呢？不同等級的機艙對環境影響的程度也不同。國外網站shameplane.com讓你知道一趟飛行會讓多少冰山融化。

現今的夏天越來越熱，不少人感嘆氣候變遷的速度越來越快，面對這波氣候變遷，大自然首當其衝。北極的冰山因為全球暖化的關係，越來越少，讓北極熊生存困難。其實一趟「飛行」也會導致冰山融化，但你知道你的一趟旅程，會造成多大影響嗎？國外網站shameplane.com（飛行之恥）會告訴你一張機票背後付出的「冰山」代價。

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shameplane.com網站專門計算一名旅客一趟飛行會造成多少冰山融化，網站從3月開放以來，已經有120個國家的網友造訪，以數據告訴旅客一趟旅行對環境造成的傷害有多大：

根據中央社報導，shameplane.com共同創辦人Victor Muller表示，該網站並不是要讓旅客因為自己的飛行而感到羞恥，他創立網站的宗旨源自瑞典的「飛行之恥」（flygskam）概念，單純的是想讓旅客了解到一趟飛行會對環境造成多大的傷害，沒想到網站一推出，就大受歡迎。

透過一些環保行為來減少碳排放量，例如：不吃肉、少開車、食用當地食材等，都可以減少一定的碳排放量。（Noah Buscher/Unsplash）

shameplane.com除了讓旅客了解到飛行對實際環境造成的傷害之外，根據shameplane.com顯示，其實可以透過一些環保行為來減少碳排放量，例如：不吃肉、少開車、食用當地食材等，都可以減少一定的碳排放量。

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