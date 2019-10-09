【日本DAISO】推介5款旅遊好物　100円買到設計得獎產品

去旅行最苦惱便是執行李了，既怕執漏物品又怕帶太多行李會超重，是次為大家推介日本Daiso的旅遊實用好物，其中一款更剛獲得優良設計獎（Good Design Award 2019），而且只售100円，就連日本人都熱捧！準備執行李的朋友記得Bookmark！

【1】DAISO壓縮毛巾，最近獲選為優良設計獎（Good Design Award 2019）得主之一。（圖片來源：DAISO）

【1】壓縮毛巾

DAISO壓縮毛巾日前獲得優良設計獎（Good Design Award 2019）。該商品於2016年推出，設有3個尺寸，包括常規（8個）、大（6個）、小（20個），全部獨立包裝，方便出外旅行隨身攜帶，而且只售100円，雖然市面上有不同品牌都有推出壓縮毛巾，但Good Design Award評審團指此款毛巾性價比高、以獨立包裝取勝，不少曾使用過的網民都表示毛巾舒適好用，用過一次後再也不想買其它款了！



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【2】DAISO 真空收納袋設有多款尺寸，方便收納食物。（網上圖片）

【2】壓縮袋

冬季旅行最怕就是，行李箱空間被厚重的衣物霸佔！這時壓縮袋便大派用場了，而DAISO這款衣物壓縮袋向來是人氣產品，最平100円便可買到。只須將衣服摺好再放進壓縮袋，再將袋內的空氣壓出或利用工具抽出空氣，衣物的體積便可減半，慳位實用，就算是換季收納衣物，都非常適合。



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【3】迷你護膚瓶（圖片來源：flowery.tw）

【3】迷你護膚瓶

Daiso有很多不同形狀、用途的分裝瓶罐，如真空噴霧瓶、乳液瓶等，絕對是旅遊的必備產品，最抵買是一套5件的套裝款，只需100円就可擁有，套裝包括兩個小罐子、三個小瓶子，一般保養的化妝水、精華液、乳液、乳霜、眼霜，都可以一次收納，旅行用一流！



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【4】網裝收納袋（圖片來源：flowery.tw）

【4】網裝收納袋

去旅行實在太多東西要帶，如果想將物件完美收納整齊，這款網裝收納袋絕對是好幫手！只要將所需物品放進袋子收納不僅整齊、方便拿取，亦較為乾淨，更可節省行李空間，可說是旅行必備的好物！



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【5】DAISO旅遊充氣枕系列（DAISO）

【5】充氣頸枕

​搭長途機飛機想有覺好睡？Daiso這款充氣頸枕系列，使用充氣折疊式收納設計，不佔空間方便攜帶，使用絨布材質觸感舒適，而且最只須100円，性價比高！



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