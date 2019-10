【日本WWOOF】走入農場打工換宿體驗耕種　樂趣不比吃喝玩樂少

誰說日本旅遊只能吃喝玩樂,有一群有心的旅客就到了日本一邊旅遊,一邊學習耕種。

什麼是WWOOF?

「WWOOF(World Wide Opportunities on Organic Farms)是一種協助有機農場生產有機作物為目標的國際性組織,起源於70年代的英國。WWOOF組織是協助一般民眾到農場做義工,體驗有機栽培技巧,以及感受農場的生活。其運作方式是民眾提供短暫勞力,每天工作6個小時,並由農場主人提供食宿,在互相信任、經驗交流的原則下,一起完成有機栽培,其中完全沒有金錢交易的行為,即農場主人不用付酬勞給志工。」(擷取自wwoof台灣)

WWOOF的主要目的是:交流、分享、交換。來體驗的志工稱為WWOOFER,就如上面的介紹,Host和WWOOFER互相支持,就如一個家庭般。雖然WWOOF是有工作性質,但也不希望大家是以純粹打工換宿的心態工作,而是真心想學習栽培、體驗農務。

雖然WWOOF是有工作性質,但也不希望大家是以純粹打工換宿的心態工作,而是真心想學習栽培、體驗農務。(Dương Trí/Unsplash)

不適合去WWOOF的四種人

經過我這次的經驗,整理了四種不適合去WWOOF的人。各位有興趣的朋友申請前可以參考一下。

1、不喜歡戶外活動的人(怕熱、怕曬、怕昆蟲)

在田裏工作就是在戶外暴曬,有些Host或許是在帳篷下工作/會提供帽子和防曬袖,但如在夏天前往,是免不了滿頭大汗的。Host的位置通常在郊外/深山裏,住在這些地方就要學會和各種昆蟲共處。在香港我是個蠻怕昆蟲的人,可是到那邊之後睡覺時看見床邊有毛毛蟲在蠕動也是見怪不怪了。

2、懶人

人家Host讓你吃讓你住,你回饋工作也是理所當然的吧!聽Host說,真的有幾個WWOOFER是只來蹭飯蹭住宿而不工作,整天只出去玩的。最過份的居然外出至晚上,聯絡不上、也不回家,最後Host出去找他,竟然看到他從山上騎車下來,也沒有打算和Host說一聲的意思。所以做懶人就會像這樣──污名遠播了。

3、不太願意說話的人

常言道旅途最美的風景是人,透過WWOOF你真的能切身體驗到這句話說的是什麼-如果你願意多說話交流的話。如果大老遠去那邊只是工作,也太無聊了吧!你可以選一些會中文或英文的Host,方便交流。但有時語言真的不通,交流不多也是正常的。這時候可以拿出你的翻譯軟件,或是指手劃腳,使溝通變得有趣一點。我的話是會一點簡單的日文和英文,再加上身體語言,還是可以溝通的。不過當然,你會當地語言的話,必定會為你的WWOOF之旅增添許多樂趣!

4、非常挑吃的人

聽Host說,有些外國人很多食材都不喜歡吃又不跟Host說,導致每次吃飯都有很多剩菜,非常浪費,也令Host很不爽。所以大家如果有食物敏感或不喜歡吃的食材,記得到達後第一天就跟Host說!

不喜歡戶外活動的人就不適合去WWOOF了。(作者提供)

如何登記WWOOF和找Host?

看過上面的介紹,如果覺得自己適合的話,就一起來登記吧!

WWOOF官網:http://wwoof.net

要注意WWOOF每一個國家的網站是分開的,不可以登記一個戶口就全球使用的。

以日本為例,日本WWOOF網站:http://www.wwoofjapan.com/ (有日文和英文可選擇)

日本WWOOF首年的費用是5500日圓(約385港幣),之後再續會就會有優惠,第二年是2900日圓,第三年是1900日圓,如此類推。所以如果你會長期在那邊逗留,一年內去很多不同的Host會比較划算。因為網站是會在大家申請會員的日期起計算一年,因此推薦先到Host preview選好有興趣的Host再登記!整個日本不同縣的Host都會在這個list裏面。

這裏以北海道為例。北海道地區的Host是最多的,大家都知道富良野3.8牛奶,所以那邊特別多的就是牧場。有菜園、果園、牧場,甚至是餐廳的Host,大家可以看類型一欄自己選擇。不過選之前記得看看他們是否還接納WWOOF。

看到不錯的可以點進去看更多資料,基本的如Host所在的鎮、WWOOF的工作等都會顯示。更細節的如他們的生活習慣、Host的語言能力或對WWOOFER的語言要求、家的環境、甚至家裏有多少隻牛也可以在這裏看到。

不懂日文的朋友可以選擇英語能力較好的Host或沒有要求WWOOFER懂日文的Host,相信他們也有不少接收外國人的經驗。

如果想認識來自其他國家的WWOOFER,則可以看看Host可以同時收留多少個WWOOFER,如果多於一個的話,那就有機會遇到其他國家的朋友囉!

如果第一次WWOOF不太放心,可以選有放圖片的Host。登記後亦可以看到其他WWOOFER對這個Host的評價,所以不用太擔心。

看得差不多就可以登記成為WWOOFER了!

表格很長,主要是填基本資料、興趣、生活習慣等,如果你有什麼特別技能也可以寫在表格裏。雖然「唔係事必要你講」,但寫多一點會讓Host看你的檔案後更了解你,也會增加被回覆的機會喔。

填完後收到電郵,再登入付款便可。

看得差不多就可以填表格,登記成為WWOOFER啦!(作者提供)

接下來就可以回到你感興趣的Host的檔案聯絡他們了!

可以在下面那個框框寫信息,簡短的自我介紹,並說明前往的時間,詢問Host是否還有空位。如日文程度不好,也可以寫英文的版本,以表誠意。(如果是第一通信息的話,開頭通常用「はじめまして」。但因為我之前已經誤傳了一次信息,所以用了「こんにちは」。)

每個Host的回覆時間不一,有些回覆得很快有些可能一星期才回覆一次,請耐心等待。

很重要的是,你在Host檔案會看見大大一個「要求獲取Host資料」的按鈕。沒有預先告知Host的話,請不要按下去!這是要求獲取Host的全名、地址、電話等聯絡資料。我當時還沒有定好要前往的時間就誤按了,然後立刻傳了信息去道歉。收到資料後記得把拍下來,因為頁面在一段時間後就會消失了。最後靜待他們回覆就可以了!

使用觀光簽證可以WWOOF嗎?

Q. Can I go WWOOFing using a normal tourist visa?

A. Yes. Because WWOOFing is part of traveling and experiencing Japan, you can go WWOOFing in Japan using a normal tourist visa.

Q. Do I need a work visa to go WWOOFing?

A. No. WWOOFing is a means to travel and experience, and NOT at all relating to work and money.

(摘取自WWOOF日本)

根據官方的回答,是可以的。原因是沒有金錢交易,而且主要目的是體驗,也可以理解為做義工。但曾有人直接向海關透露是去WWOOF而被遣返,因此為免被海關誤會,用觀光簽證的WWOOFER還是避免談到WWOOF會比較好。

要帶什麼去WWOOF?

可以先問一下Host有什麼特別的物品要帶過去,例如帽子、防曬袖、水鞋等。如果有提供的話就不用了。另外一定要帶的就是蚊怕水、防曬等用品。(雖然去日本的話去藥妝店才買也可以)

我的話帶點香港特產過去,這樣可以打開話題,也顯得更友善了。還有聽說過有旅行者會帶結他……真的很厲害。

有聽說過有旅行者會帶結他去WWOOF,非常厲害。(Anderson W Rangel/Unplash)

<長崎糧尾的日子>人物介紹

這次的Host是位於長崎縣大村市的兩夫婦。

男主人Chad是加拿大人,精通日文英文,是個英語教師。身體不太好,但仍很努力工作。好像話可以很多也可以很少,有時候會有奇怪的梗(笑點),覺得他有點冷面笑將的感覺。喜歡各種有趣的東西,家中有一部雷射機就是他買的,能創造出任何圖案的物品。Cafe裏很多擺設都是用這部雷射機製作的,使我彷彿發現新大陸。

女主人Yasuko是日本人,是個超級厲害的阿姨。一開始覺得她臉有點黑,應該只是因為那天太忙,其實她是非常和譪可親的。她每天6點左右起床工作,製作麵包、煮飯、耕田、教英語全部一腳踢,直至晚上可能7至8點才會休息。冰箱有幾個計時器同時調着不同時間,她就靠着這幾個計時器邊煮飯邊顧麵包.......實在佩服。除此以外,她也很喜歡畫畫,所以家裏有一個房間成為了她的畫室,而且作品質素都很高很漂亮。DSE拿5**完全不是問題!

Chad和Yasuko經營的Jasper Service包含了多種業務-自家農園、麵包工房、Cafe、英語教室、雷射商品製作、翻譯等。農園和麵包工房在家,而餐廳和教室則在市區。

Shuntaro是常常來幫忙的男生。據說也是在從事各種生意,同時因為注重健康飲食所以來這邊學習製作麵包和農務。非常好人,有WWOOFER來的話會帶他們去出去逛。因為他不太懂英文,我也不太懂日文,於是我只好狂丟簡單日文單字,還有指手劃腳尷聊。不過經過一個多星期又可以莫名奇妙的聊得來,在此感謝google translate。

這次的Host是位於長崎縣大村市的兩夫婦。(作者提供)

