【日本恐怖鬼屋】 奪命狂呼．搞咩鬼之有膽你就試！

喜歡驚嚇的朋友，除了萬聖節時到香港各大主題樂園的鬼屋遊玩外，其實日本也有一些獨特的鬼屋，驚嚇程度十足，絕對是難忘的恐怖體驗！自問有膽量的朋友，立即緊貼以下的日本鬼屋介紹，奪命狂呼吧！

富士急樂園 – 戰慄迷宮

驚嚇指數★★★★★

位於東京近郊的富士急樂園「戰慄迷宮」，以廢棄醫院和人體實驗為主題，探險者需要破解迷宮，尋找活命的出路！戰慄迷宮最大的特色就是有不同感官的體驗，當踏入醫院時已經充斥著濃烈刺鼻的消毒藥水味，經過停屍間時更會滲出陣陣寒氣，恐怖的鬼會於陰暗的角位彈出來嚇人及突然衝向大家，步步迫近的腳步聲令人精神極度緊張，尖叫不盡！值得一提是戰慄迷宮的驚嚇程度更創下健力士世界紀錄，絕對是挑戰心臟極限的恐怖體驗，你敢嘗試嗎？

溫馨提示：為了保持迷宮的神秘色彩，鬼屋內嚴禁攝影、拍照，也不能用手機的電筒照明。記得好好遵守以上的遊客禮儀，否則醫院內的惡鬼們就會追著你不放！

地點：日本富士急樂園

地址：山梨縣富士吉田市新西原5丁目6番1號

營業時間：09:00-17:00

門票：詳情請瀏覽官網

http://www.fujiq.jp/zh-CHT/attraction/senritsu.html

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