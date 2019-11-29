森美旅行團3｜東京近郊4大景點　試169米巨型滑梯、$70富士山溫泉

無綫旅遊節目《森美旅行團3》早前到訪了迴轉甜品店和古著店，亦入住了箱根2019年新開的溫泉酒店。昨晚（28日）播出第四集，森美等人來到東京近郊的御殿場市和小田原市，體驗超抵靚景溫泉、169米巨型滑梯，亦品嘗了由廚師發辦的關東煮。 （文中提及的食物款式、價格，以《森美旅行團3》資料為準；價錢皆以港元為單位。）

【1】富士八景之湯 —— 超抵價浸溫泉看富士山

在這裡，無論是室內還是露天溫泉都是全部使用100%的天然溫泉水，有效減輕關節痛、手腳冰冷。當中的露天溫泉更可以一覽無遺富士山的景色，十分寫意。

客人亦可以到二樓的休息室小睡片刻，並不需要額外付費。另外還提供租借毛巾和浴衣組的服務，只需400日圓（約29港元） (僅租借毛巾 300日圓，約22港元)，即使毫無準備亦可以享受溫泉。浸完溫泉後也可以到一樓餐廳點餐，餐廳提供套餐、麵條、甜品、汽水、酒類等，最後點餐時間為晚上7時30分。

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富士八景之湯 地址：靜岡県禦殿場市深沢2564-19 營業時間： 10:00 – 22:00 (最後入場21:00) 12月 - 2月底10:00 – 21:00 (最後入場20:00) 休息日：每月第二個和第四個星期四休息（11月28日、12月12日、12月26日開放） 交通： JR「御殿場站」乙女口搭乘免費接駁巴士約10分鐘 ＊1天僅能來回1次 9：50 JR「御殿場站」乙女口發車，往「富士八景」 13：30 「富士八景」發、往JR「御殿場站」乙女口 從御殿場站搭乘箱根登山巴士，於「長尾口(OH553)」下車即抵達 搭乘小田急箱根高速巴士，於「温泉會館前(OH554)」下車，往箱根方面徒步10分鐘

【2】諏訪の原公園 —— 169米巨型滑梯

公園位於小田原市，面積寬敞，分為多個區域，例如柑桔果園、小型遊玩設施等，當中的草坪廣場有約60棵櫻花樹，春天時可以在這裡欣賞櫻花美景。

公園裏面設有一條169米長的巨型滑梯，是全日本第8長的滑梯。要小心途中不要讓滑墊滑走，否則屁股就會一路與滑梯摩擦，又痛又熱！

諏訪の原公園 地址：神奈川縣小田原市久野 3821-1 巨型滑梯使用時間：09:00-16:30（3月至11月）、09:00-16:00（12月至2月）

【3】強羅公園 —— 吹玻璃體驗

強羅公園內的Craft House提供吹玻璃體驗，將融化的玻璃用吹氣的方式做成一個杯子或小容器，同時亦有陶藝、噴砂、乾花等體驗，可以親手製造出世界上獨一無二的作品，成為一趟旅程的紀念品，亦可以體驗創作的樂趣，而且完全不需要事前預約，非常方便！

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強羅公園 地址：神奈川県足柄下郡箱根町強羅 1300 營業時間：09:00 – 17:00

【4】小田原關東煮本店 —— 廚師發辦關東煮

關東煮是小田原的代表美食，這間餐廳鄰近小田原城舊址公園，是當地著名的關東煮專門店，曾經被日本媒體多次報導。店內供應超過40種不同種類的關東煮，當中較為特別的是特選關東煮定食，所有食材由老闆親手製作，並用金目鯛混合不同食材製成。

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小田原關東煮本店 地址：神奈川県小田原市浜町3-11-30 營業時間：星期一至五11:30 – 14:00，16:00 – 21:00；星期六日及公眾假期11:30 – 21:00

【5】二宮金次郎咖啡店 —— 神社內的咖啡店

金次郎是日本著名的偉人，而報德二宮神社則是將他供奉為御祭神的神社。神社內有一間咖啡店，名為「二宮金次郎咖啡店」，是一間露天咖啡廳，被樹木環繞著，環境優美。

咖啡店售賣日本料理「吳汁」，將大豆製成的「吳汁」改良，變成現代風味的味增湯。

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