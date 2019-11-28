森美旅行團3｜住東京箱根2019新溫泉酒店　古著店見識7萬港元裇衫

藝人森美、丁子朗、吳若希、麥美恩主持的無綫旅遊節目《森美旅行團3》，昨晚（27日）播出第三集，森美等人來到東京近郊箱根體驗新開的溫泉酒店，亦有到原宿的古著店尋寶，之後更到日本首間迴轉甜品店狂吃甜品放題。 （文中提及的食物款式、價格，以《森美旅行團3》資料為準；價錢皆以港元為單位。）

【1】箱根 YUTOWA —— 2019新開溫泉酒店

位於東京近郊的箱根是不少日本人和遊客的熱門溫泉勝地，因此溫泉酒店林立。「箱根 YUTOWA」開業不久，走現代摩登風，有別於一般傳統的溫泉旅館。酒店分成3棟，以西式客房為主，更提供公寓式房型。

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箱根 YUTOWA 地址：神奈川県足柄下郡箱根町強羅字強羅 1300-27 交通：箱根登山鐵道強羅站約步行5分鐘

【2】MAISON ABLE Cafe Ron Ron —— 迴轉甜品

位於原宿的MAISON ABLE Cafe Ron Ron，是日本首間任食迴轉甜品店。店內以少女們最愛的粉嫩色調做設計，提供近超過20款甜品，包括蛋糕、雪糕、鬆餅及馬卡龍等。

除了甜品外，亦會提供三文治及迷你漢堡包等食物及10種迷你漢堡，甜品控可以試勻每款甜品！店舖開幕以來大受歡迎，開店前就大排長龍，客人可先在門口售票機購買寫有時間的食券入場。

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MAISON ABLE Cafe Ron Ron 地址：東京都澀谷區神宮前6-7-15 營業時間：11:00-20:00

【3】Jumpin' Jack's —— 古著服飾店

小店面積不大，主要售賣Rockabilly（山地搖滾）風格的衣服，全部都是店長精選的五十年代服飾和用品，更有售Rockabilly相關的雜誌和唱片，喜歡古著的朋友不妨到這裡尋尋寶。

店長梳著騎樓裝、穿著五十年代的襯衫，二十多年間一直維持著五十年代的打扮，非常熱愛Rockabilly這種文化。

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