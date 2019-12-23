【英國旅遊】玩轉歐洲最大摩天輪「倫敦眼」　交通、購票體驗攻略

倫敦眼（London Eye）是歐洲最大的摩天輪，座落於泰晤士河畔，為旅人提供眺望倫敦大笨鐘、西敏橋等倫敦經典美景的最佳視野，是倫敦自由行絕對要去的人氣景點。但是倫敦眼怎麼去？門票怎麼買才是最划算？就讓KKday告訴你怎麼前往倫敦眼，最佳遊覽方法，還附有門票及免排隊特快通道等完整資訊，現在就一起走進倫敦眼中，360度無死角俯瞰整個倫敦浪漫景色吧！

倫敦眼小知識

著名的倫敦眼可以說是初次到訪倫敦的旅人都會去的地方，目前也是英國最受歡迎的付費觀光景點！它曾經是世界上最大的摩天輪，而至今也依然是歐洲最大的摩天輪；當然除了它的尺寸，其獨特的設計才是真正擄獲人心的地方。

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倫敦眼最初是以成為「城市的地標」為目的而建成，讓市民一抬頭即可看見，或是有一定高度讓人眺望到城市天際線，好像巴黎鐵塔、東京晴空塔，還有台北101一樣。為了有別於一般塔類、大廈類的典型建築，於是倫敦眼以「摩天輪」的形式登場了。

倫敦眼高443尺，從各個角度的視野可以延伸至40公里。登上倫敦眼，除了可以眺望泰晤士河美景，還能俯瞰整個倫敦全景，包括不少重點地標，如知名的大笨鐘、西敏橋以及高聳的香格里拉酒店，景緻相當怡人。

倫敦眼高443尺，從各個角度的視野可以延伸至40公里。（KKday授權使用）

倫敦眼基本資訊 地址：Lambeth, London SE1 7PB 營業時間：倫敦眼營業時間隨日期而異，大致是從10am或11am開始營業至6pm～8:30pm；敬請於行前至官網確認。

交通方式

地鐵

要前往倫敦眼，最方便的方式搭乘倫敦地鐵。而最近的地鐵站是滑鐵盧站（Waterloo Tube Station），沿著「South Bank」指標出站之後步行約5分鐘即到達。亦可從西敏寺站（Westminster Tube Station）一號出口出來，沿著「Westminster Pier」指標步行數分鐘便到達。

要前往倫敦眼，最方便的方式搭乘倫敦地鐵。（KKday授權使用）

公車

搭乘211、77、381，或者倫敦觀光巴士都可到達。

購票與兌票

倫敦眼最基本的門票有三種：一般門票、免排隊的特快通道門票、特快通道門票＋香檳體驗。

倫敦眼最基本的門票有三種：一般門票、免排隊的特快通道門票、特快通道門票＋香檳體驗。（KKday授權使用）

票價：一般門票：英鎊30元 / 特快通道門票：英鎊40元

已預先購票了，但怎樣換票？

在KKday預訂完成後，會收到電子憑證，請記得一定要將憑證列印出來！！然後到現場找一棟白色建築，便是「London Eye Ticket Office」。

「London Eye Ticket Office」（KKday授權使用）

進去後，會看到地上有數個方向標示。如果你要現場購票的話，便在這裡排隊；但如果已在KKday網上預先購票的話，是可以直奔VIP櫃檯！出示印了出來的憑證副本，就可以順利兌換到實體門票！

小編再次溫馨提醒：憑證一定要列印出來的副本！它們不接受電子憑證，必須多加留意。

憑證一定要列印出來的副本！它們不接受電子憑證！（KKday授權使用）

另外，小編也必需提醒：為避免現場人潮太多，導致座位售罄，建議提早到現場換票，確保可以在你理想的時間搭乘！你也可事先撥打倫敦眼購票中心，預約好搭乘時間，並在預訂時間45分鐘前到達。

搭乘體驗

換到實體門票之後，你會發現憑門票還可以免費欣賞關於倫敦眼的4D動感電影。電影是講述一對父女在倫敦發生的故事，隨著故事的進行，也可以看到摩天輪內光影繽紛的派對、倫敦白天與夜晚的景緻，還有超華麗煙火表演！

看過電影後，接著便到了登上摩天輪的時間！到達倫敦眼的入口處時，其實人潮已經相當多。如果是買了特快通道門票的話，就可以立即越過長長隊伍，直接登上摩天輪！！出來遊玩的每一分每一秒都超級寶貴，把時間花在排隊便有點可惜了！

在登艙之前，要先通過一個簡單的安檢，接下來就可以帶著悸動的心情快樂地登上摩天輪。

倫敦眼總共有32個膠囊，據說是對應著倫敦的32個行政區；而每個膠囊都可以乘坐約25人。轉完一圈的時間是30分鐘左右，因為轉速不快，所以就算不停駛讓客人上落座艙，都完全沒有感覺，而上落時都不會感到不便。

膠囊裡面空間十分寬敞，空調也很舒適，所以整個搭乘體驗都算是十分愜意。而且天氣好的時候景色真的超級怡人，完全感受到倫敦眼為什麼會成為旅客心中的必去地標。遊客可以在膠囊內隨意走動，正中間設有一張大型長椅供遊客休息。膠囊內也貼心地標出適合拍照的站點，只需跟著指定位置站立，便能完美地拍攝景色及觀賞附近的景點。

隨著摩天輪慢慢的向上移動，景緻也越來越迷人。從摩天輪裡面看得到的大笨鐘，西敏橋以及高聳的香格里拉酒店也都一清二楚，真的是無法控制地按了很多下快門；有藍天白雲的陪襯，每個畫面都令人心動。

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如果購票時選擇了有「香檳體驗」的車廂，在膠囊中就會有專人獻上一杯香檳。香檳配上窗外的城市天際線，簡直是不能更悠閒了。不過快樂的時間總是過得特別快，結束了倫敦眼搭乘體驗後，就是時候進入紀念品區血拼了。

另外，在搭乘過程時，會有專業的攝影機將大家的樣子捕捉下來，攝影機一旁還有提醒大家微笑的標誌，而且拍照前會有廣播提醒，真的太可愛了！而專屬的紀念照片可以在紀念品區購買！

特別附贈：夜晚的倫敦眼

倫敦眼可不只白天才壯觀；在夜晚時，摩天輪會被點亮燈光，染上一層絢麗色彩，這時候的倫敦眼也超級超級美麗奪人的。當兩旁的建築也跟著亮起燈，與倫敦眼相互依襯時，那景色非常令人悸動；建議大家既然都到了這裡，就要在附近逗留至晚上，拍攝這般動人美麗的景緻。

在夜晚時，摩天輪會被點亮燈光，染上一層絢麗色彩，這時候的倫敦眼也超級超級美麗奪人的。（KKday授權使用）

【本文獲「KKday」授權轉載。】