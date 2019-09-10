【期間限定】日本橫濱2019秋季麵包節　5款必食麵包推介

日本的麵包種類豐富多樣，簡直就是麵包愛好者的天堂。9月中後期會到東京旅行的麵包控，不妨到橫濱參加一年一度的秋季麵包節。橫濱秋季麵包節是東京秋季最大美食節之一，亦是全日本最大的麵包節，每年都非常具人氣，進場人數超過10萬人次。今年的秋季麵包節集結了超過60間麵包店，可以一次過品嚐多款麵包。《香港01》旅遊頻道記者為大家整理了5間必食推介，一起來看看吧！

【1】橫田商店

來自北海道的橫田商店，一直都非常具人氣，長期佔據樂天市場麵包類的第一位。麵包全部以北海道牛奶代替水製作，當中的必食招牌為「鮮忌廉麵包」，有是十勝紅豆、吉士醬和番薯口味，咬開後能感受到裏面滿滿的鮮忌廉。

【2】Bonjour神戶鈴鹿店

這間麵包店主打菠蘿包，累計銷量超過10億個，平均4秒賣出1個，銷量驚人！招牌口味有原味和抹茶味，麵包節期間更會供應番薯蓉口味。

【3】麻布十番Mont-Thabor

麵包店的北海道牛奶麵包被譽為「還想再吃的口碑No.1」，使用了百分百北海道牛奶製作，因此牛奶味非常香醇，麵包口感亦非常鬆軟。

【4】パンの木

有33年歷史的パンの木是一間家族經營的小店，招牌麵包是外形酷似蘋果的「原顆蘋果麵包」。內餡放了一整顆蘋果，並於中間注入牛奶忌廉或朱古力忌廉，口感豐富。麵包節期間會特別推出限定口味：炸蘋果麵包。在一整顆蘋果的內餡中加入麻糬，外皮脆口，層次豐富。

【5】SAWAMURA

SAWAMURA是輕井澤的人氣麵包店，每日約有20款麵包新鮮出爐。麵包會根據種類採用不同的麵粉製作，經過長時間的低溫發酵後，製作出鬆軟的麵包。麵包節期間會特別推出限量口味，成分有伯爵茶、無花果、白朱古力和堅果等。

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