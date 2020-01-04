【2020住宿】盤點40間超豪新酒店　入住沙漠、海島別墅歎世界！

從中美洲墨西哥紅樹林之間的度假勝地，一直到東京的一座現代高樓大廈，無論景氣好壞2020仍有許多令人期待的新酒店即將推出，我們整理了最受期待40間即將開幕的豪華酒店名單，並且依照品牌分類整理出不同的酒店，讓想要度假休閒或商務出差的豪華旅客們可以依照需求直接拜訪最喜愛的地點。

1. AMAN︰Cabo San Lucas

安縵宣布將在墨西哥巴爾幹島東海角開設Amanvari度假村，連綿群山與汪洋大海的懷抱，為科提茲海寧靜的海岸增添一道靚麗風景線。Amanvari將由酒店、私人住宅組成，並有多個餐飲場所、水療中心以及專屬的白色沙灘，其名源自於梵文的「平靜」和「水」。

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2. 安縵紐約

安縵紐約，預計進駐紐約地標皇冠大樓。83間豪華舒適客房及套房，面積由70平方米起，屬紐約市中面積最大的酒店房間，每個房間都設有火爐，為紐約普遍住宅中所罕見。這將是安縵第一間城市住宅，提供品牌愛好者不一樣的獨特選擇。

ANANTARA

3. 阿聯酋 / Ras Al Khaimah

Ras Al Khaimah酒店位於阿聯酋最北部的酋長國，距離杜拜約45分鐘車程，將以全新的ANANTARA Mina Al Arab Ras Al Khaimah度假村為主，在生態保護區的阿拉伯海灣提供豪華的水上別墅。這個度假村將會擁有海濱遊樂場、碼頭、海濱咖啡館和精品店，並提供300間馬爾地夫度假風格的客房、套房與別墅。

4. 摩洛哥 / Tangier

Al Houara是摩洛哥大西洋海岸丹吉爾以南的一個豪華開發項目。規劃了150間客房、套房和別墅，能夠俯瞰大海和Graham Marsh設計的高爾夫球場。

Al Houara是摩洛哥大西洋海岸丹吉爾以南的一個豪華開發項目。（Anantara官網）

AUBERGE

5. 柯士甸

Commodore Perry莊園位於沃勒河（Waller Creek）上，佔地約10公頃，包括一座面積約1080平方公尺的住宅、一座教堂和花園，它們被圍在一個帶有圍墻的院落內，外觀為充滿歷史的鄉村建築的風格。這個優雅的新社交中心被列入國家歷史遺跡名錄。

6. 夏威夷

新的馬納拉尼度假村坐落在科納海岸的聖地。特色是皇家魚池，自然的熔岩平原，郁郁蔥蔥的熱帶花園以及迷人的海灘，規劃現代客房和套房，還有五個私人平房、五個餐廳和休息室，三個遊泳池、及一個水療中心和健身天堂。

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7. 尼加拉瓜

Mukul度假村一邊被叢林環繞，而另一邊則是太平洋，景致令人驚嘆。由億萬富翁Carlos Pellas設計的23套山坡套房和12棟海灘別墅，這些豪華建築皆是為了向Playa Manzanillo致敬。富有的旅行者可以選擇在佩拉斯家族的私人海濱別墅Casona Don Carlos住上一段時間。這裏有著20,000平方英尺的室內外生活區，80英尺高的帕拉帕天花板高聳入內，四間臥室套房，一個環繞石砌露台和一個大型私人遊泳池。

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FAIRMONT

8. 洛杉磯

這間著名的新月形酒店自1966年開業以來，接待了許多荷里活名人、外國政要和每一任的美國總統。地點位於洛杉磯世紀城的中心，目前正在進行全面的翻新，計劃在FAIRMONT世紀廣場重新開幕。重建項目包括原建築內的約394間客房和63套品牌住宅，以及兩座46層的新豪華住宅樓，其中有290套的豪華住宅，約10萬平方英尺的精品商業街購物區和擴建的停車場。

9. 摩洛哥

擁有155間寬敞的客房，面向大海，此外還有52棟FAIRMONT品牌別墅，這將會是摩洛哥有史以來第一個豪華海濱別墅。度假村規劃超過27,000平方英尺的會議空間和FAIRMONT水療中心與健身設施，並包括一個全天候的餐廳、大廳酒廊、特色餐廳和海灘遊泳池酒吧與燒烤。

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四季酒店

10. 東京

東京的四季酒店位於大手町，是商業區和皇宮花園的交匯處。在商業大廈的34至39層，超現代的設計、寬敞的客房和套房捕捉了該地區的活力和複雜性，預計提供的設施包括一個天台和四家全球性質的餐廳，絕對能豐富頂級旅客的城市體驗。

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11. 納帕谷

坐落在美國加州納帕谷郁郁蔥蔥的群山之間，有一個赤霞珠葡萄園和觀光酒廠，這個度假村將是葡萄酒愛好者的完美避難所。度假村的85棟別墅將會以農舍的風格為特色，並且所有別墅都將配有壁爐與私人陽台。

東方文華

12. 越南/胡志明市

東方文華酒店將坐落在西貢，包括227間客房和套房，6間餐廳和酒吧，一系列的會議空間，一個健身中心，東方文華水療中心和一個室外遊泳池。

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NOBU HOTELS

13. 芝加哥

這間酒店將有令人驚嘆的建築外觀以及115間客房和套房，設計融合傳統日本與現代氛圍。並有最先進的健身中心，和一個室內遊泳池。而在屋頂上規劃一個室內休息室和室外露台也將是一大亮點。

14. 倫敦

位於倫敦波特曼廣場的Nobu Hotel London Portman Square將擁有249間客房和套房，以及設址倫敦西區中心的Nobu餐廳、舞廳和會議場所，毗鄰牛津街和攝政街的購物商業區。

15. 特拉維夫

新的特拉維夫Nobu酒店將提供38間設計精美的客房，一個大花園、健身中心、遊泳池、戶外空間和一個私人屋頂。

（Nobu Hotel Tel Aviv官網）

16. 華沙

華沙Nobu酒店將位於歷史名城的中心。規劃117間客房，寬敞的會議和活動空間，健身中心與招牌Nobu餐廳，將是一個豪華酒店和舒適生活空間的綜合體。

ONE & ONLY

17. 盧安達

位於維龍加火山山脈的丘陵地帶，擁有14個房間和7間套房，每一處空間的設計都帶有自然的元素，在這裏可以體驗被樹木環繞達到的終極隱私，並擁有令人驚嘆的菊花田、茂密的沙巴和桉樹林的景色。

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RITZ CARLTON

21. 中國/南京

地處長江三角洲，南京RITZ CARLTON酒店將以新街口CBD為中心，擁有295間客房，32間豪華套房和優雅的活動空間，並規劃一個室內遊泳池，健身房和RITZ CARLTON水療中心。

22. 摩洛哥/Rabat

摩洛哥美麗的風景和文化是在這間酒店的主軸，擁有440英畝的橡樹林和著名的高爾夫球場，極具特色的五家餐廳和休息室，在水療中心內可以體驗摩洛哥傳統的古老手法。

▼▼▼點擊大圖睇埋另外三間RITZ CARLTON酒店的環境▼▼▼

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ROSEWOOD

26. 聖保羅

酒店將坐落於建於1904年的一座歷史性建築內，這座建築以前是一家婦產科醫院，是一座20世紀初建造的建築綜合體，風格優雅，保存完好。規劃151間客房和122間業主套房，兩個餐廳，包括一個位於陽台可以俯瞰郁郁蔥蔥的酒店花園，將輔以酒吧和魚子醬酒廊。兩個遊泳池（一個屋頂遊泳池）、一個大型水療中心、六個治療室和健身區。酒店客人還可以進入毗鄰的音樂工作室、放映室和開發區內的高級零售店。

SIX SENSES

27. 紐約

這將是北美第一家SIX SENSES酒店。將以位於曼哈頓哈德遜河和高線之間的兩個獨特的、扭曲的塔樓為特色，由建築師Bjarke Ingels設計。兩家餐廳將展示該品牌流行的健康烹飪方法，水療中心將引入健康治療的新方向。

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ST. REGIS

31. 摩洛哥/Tamuda Bay

這家新的海濱酒店將包括100間客房和套房，提供一覽無餘的海景。也將提供一個特色餐廳、一個全天用餐的餐廳和一個聖瑞吉酒吧，靈感來自於品牌原來在紐約的國王科爾酒吧。活動設施將包括水療中心、遊泳池和健身中心。

WALDORF ASTORIA

32. 峇里島

這裏提供了戲劇性的全景印度洋景致，來訪的客人有96個豪華別墅可以選擇，且從一個臥室的別墅到六間臥室套房別墅都有。規劃包括兩家特色餐廳和一間酒吧、一個驚人的戶外臨海遊泳池與海灘俱樂部、一個大型私人海灘以及一個健康俱樂部和水療中心。

W HOTELS

33. 峇里島/Ubud

將提供100間當地風格的客房，其中包括10棟別墅，配有私人遊泳池和一個不尋常的極具戲劇性的WOW套房（W HOTELS的傳統總統套房的獨特版本）。

34. 墨爾本

規劃位於墨爾本商業區中心的科林斯街（Collins Street），W Melbourne將包含294間客房和套房，以及一個Extreme Wow套房。

35. 葡萄牙/Algarve

共有95套住宅，包括一至三間臥室的公寓和一套四間臥室的頂層公寓。有些公寓有私人遊泳池，有些則可以看到海景和花園。

▼▼▼點擊大圖睇埋最後五間豪華新酒店環境▼▼▼

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2020年最受期待40家豪華新酒店】