泰國美食｜曼谷水上市場10大美食　必食船麵、椰子雪糕、竹筒奶茶

泰國消費便宜，無論是cafe、夜市還是街邊攤檔，美食的種類都非常多樣，因此可謂是東南亞最受歡迎的旅遊勝地。到泰國旅行，水上市場必定是指定行程之一，較廣為人知的有安帕瓦和丹能莎朵這兩個水上市場。《香港01》旅遊頻道記者精選了10款水上市場必食的美食，當中一碗船麵只需約4港元！

【1】椰子雪糕 - 解暑一流

泰國天氣炎熱，除了椰青外，椰子雪糕亦是另一個消暑良品。泰國很多水上市場都有售賣椰子雪糕，使用椰子殼當作器皿，有些店家甚至會在雪糕上放上花朵，好吃又好看。

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【2】面康 - 材料豐富

面康是泰文Miang Kham的中文譯音，主要以葉子包香料來吃。裏面的材料非常多，例如洋蔥、花生、紅蔥頭、薑，如果你喜歡吃辣，亦可以叫老闆加點小辣椒，最後配上甜甜的泰式醬料，味道和口感都非常豐富。

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【3】Thai Custard - 泰國傳統甜品

Thai Custard是一款泰國的傳統甜品，以米粉代替麵粉製造，加入糖、椰奶烘培後放上蛋絲，有不同口味，例如紅豆、芋頭等。

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【4】泰式煎餅 - 鹹甜兩種味道

這款小食是泰國常見的街頭小食，有鹹和甜兩種味道。鹹的餡料是紅色椰絲和炒過的調味蝦肉碎，甜的則是蛋白霜、白色椰絲和黃色的甜蛋絲。小小一個，吃完就可以到下一檔繼續品嘗其他美食。

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【5】糖絲捲餅 - 天然食材染色

糖絲捲餅（Roti Sai Mai）是大城府Ayutthaya的名產，煙韌的餅皮包著糖絲，入口即融、味道甜而不膩。糖絲和餅皮都經過天然食材染色，色彩繽紛，例如綠色的使用了班蘭葉、紫色的則是蝶豆花。

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