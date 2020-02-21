4間米芝蓮餐廳折扣優惠推介　$398海景自助餐、7折歎一星中菜

香港旅發局推出「Hong Kong is ON」網站，提供連串吃喝玩樂優惠情報，《香港01》飲食記者發現美食優惠中就有米芝蓮一星餐廳及餐盤推介餐廳。能夠用優惠價錢就食到米芝蓮的級數，而且香港人和旅客都適用，CP值真的很高呢！

為刺激本地旅遊業推出的「就在．香港」（Hong Kong is ON）網頁，有不少吃喝玩樂優惠情報，首階段的推廣日期都去到3月31日。記者就為大家列出4間有提供優惠的米芝蓮餐廳，等大家可以優惠價錢食到米芝蓮美食。

米芝蓮一星餐廳

【1】明閣：$668 六道菜精選盛宴

明閣自2009年起入選《米芝蓮指南香港澳門》，以經典的粵菜和各地名酒享負盛名，吸引不少外國遊客。明閣的菜餚配酒的話顯得更出色，而他們這次提供優惠的餐單用到中菜少見的和牛、黑毛豬等，別具特色。

明閣 地址︰旺角上海街555號康得思酒店6樓 電話︰3552 3028

米芝蓮餐盤推介2020餐廳

+ 7 + 6 + 5

Bostonian Seafood & Grill 地址︰香港朗廷酒店九龍尖沙咀北京道8號低層大堂 電話︰2132 7898

唐人館 海港城 地址：九龍尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場4樓4101號舖 電話：2157 3148 優惠供應時間：星期六晚市(18:00-22:00)；星期日午市(11:30-14:30)及晚市(18:00-22:00)