獨遊注意｜10個新手獨遊安全貼士　經常拿手機自拍打卡易有危險！

由YouTuber Ming仔主持的無綫旅遊節目《一個人去旅行》昨晚（2日）首播，一個人帶大家遊走英國各地，探索英倫風光。不少人都覺得一個人旅行自由自在，想去哪裏就去，想吃甚麼就吃，不用與他人商量，方便省時！其實獨遊亦有不少危險，例如平時依賴朋友帶路的路痴人士，獨自到外地非常容易盪失路，此時你或許會非常想念你的好友。

《香港01》旅遊記者總結10大自保貼士，大家獨自旅遊時就要緊記以下的貼士！

雖然獨自旅遊非常自由無拘束，但是更加容易遇上安全問題！（《鬼怪－孤單又燦爛的神》截圖）

✈️✈️✈️按下圖即睇10個獨自出遊貼士、注意最後一個是常犯錯誤行為👇👇👇

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✈️✈️✈️ 同場加映：台灣山步行｜ 陽明山10大景點 必去祕境瀑布打卡、少帥禪園歎Tea 😍😍😍

台灣的陽明山是個適合遊客前往探索大自然山景的景點，記者整理了10個ViuTV節目《台灣山步行》的推介景點，包括被「仙氣」濃罩的小油坑、兩個隱世打卡秘境、充滿禪意的少帥禪園等，都是到訪陽明山的必去人氣景點！👇👇👇按下圖即睇10個必去陽明山景點👇👇👇

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