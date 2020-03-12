旅遊熱話｜在Asia Miles/Avios經里數兌換機票　更改行程手續需知

用Asia Miles換機票，大多數人會盡早預訂，以確保可獲得機位。但出發前夕遇上惡劣天氣，或臨時計劃有變，需更改甚至取消行程，已經繳付的里數及費用能否退回嗎？Moneysmart與大家一同探討。

目前，從Asia Miles所兌換到的機票，均可於出發24小時前，進行日期、目的地或退票之改動。接下來，小編便就上述3方面，作詳細解說。

▼按圖放大看Asia Miles所兌換到的機票，在進行日期、目的地或退票之改動，下文有更詳盡解釋！▼

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更改出發日期手續費約HK$195 客戶可於網上更改國泰航空或國泰港龍航空獎勵機票的出發日期，費用為25美元（約HK$195）或1,000里，若透過其他途徑（例如電話、電郵、傳真或網上意見書等）更改，則須繳付40美元（約HK$312）或4,000里。如想更改其他航空公司航班的獎勵機票預訂，則必須以服務熱線、電郵等方式更改。 更改目的地手續費約HK$780 只要飛行獎勵未經使用，大家可聯絡「亞洲萬里通」以更改目的地並重新簽發，服務費用為100美元（約HK$780）或10,000里。客戶須支付變更後的機場稅、燃油附加費或其他費用，才可獲重新簽發該飛行獎勵，而原機票已支付的機場稅及燃油附加費將於6星期內按當時的滙率退回交易所使用的信用卡。 退票手續費約HK$936 如大家不幸無法啟程，需要取消機票的話，則須繳付服務費120美元或12,000里，里數將全數退回至你的賬戶。 未能起飛 可免費更改班次 若因惡劣天氣，導致航班取消，可以怎辦？亞洲萬里通指將按航班情況，為客戶安排第二班航班，並將不收取任何里數作手續費。在大部分情況下，亞洲萬里通表示會預先知道航班取消的情況，並馬上經電郵向客戶交代安排。

Avios更改機票或退票 金卡會員免手續費

以里數於Avios換領機票後，大家可於出發24小時前進行出發日期更改或取消，收費均為HK$427，且會退回全數已繳交之里數，但沒有更改目的地之選擇。如果閣下為英航會員計劃的金卡會員且以金卡優先獎勵訂購的話（即使用雙倍常規Avios里數預訂非獎勵艙位），哪不論取消行程或更改出發日期或時間，均毋須繳付任何手續費。需留意，若更改機票時，涉及旺淡季改變，大家則有機會被收取額外里數，若由旺季轉至淡季的話，其中里數差額亦會退回戶口。

英航獎勵機票更改手續費列表（01製圖）

里數獎勵機票 旅遊保險或賠手續費

值得留意的是，經由里數兌換的獎勵機票，在遇上行程取消的情況，多不受旅遊保險保障。小編向數間保險公司查詢後，均表示以里數兌換的獎勵機票及酒店，除了旅程延誤的現金津貼外，若航班因惡劣天氣、罷工等情況而未能如期出發，保險公司將不賠償任何損失，建議客戶向里數兌換有關公司追討。而Sompo則是少數可以1里數單位=HK$0.1兌換率，賠償以里數兌換的獎勵機票 (適用於不可取消或更改出發日期的獎勵機票)。

如果遇上行程取消情況，取消獎勵之手續費又會否受保險公司保障呢？Sompo可賠償取消獎勵機票或更改出發日期的手續費；至於另一間旅遊保險公司Allied World於保單內指出，會賠償無法退回的交通、旅行團、酒店住宿及飛行哩數等費用，經小編向Allied World查證後，客戶服務主任表示並非直接以里數賠償有關損失，但會賠償因取消機票而所需的手續費，以Asia Miles為例，取消機票須120美元或12,000里，即保險公司會以現金賠償120美元予客戶。

獎勵機票更改手續費比較（01製圖）

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