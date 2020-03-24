【日本便當】味道美觀並重　鐵道便當盒推出限量動漫版滿足收藏控

編按﹕大家在日本體驗搭乘鐵道列車的話，配合鐵道便當是不可或缺的，今次為大家介紹日本的鐵道便當文化！

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【日本便當】講求味道與美觀並重 鐵道便當以限量卡通版吸睛！」，刊於01撐場】

說起日本便當，很多人的腦海都會浮現出飯糰、蛋卷和壽司。但原來，日本鐵道便當的食材款式眾多，黑豚、深川鰻魚、鮭魚、螃蟹，甚至是和牛皆是常見的款式。《日本鐵道便當指南》就為一眾便當控和鐵道迷介紹80種鐵道便當！

在《日本鐵道便當指南》一書中，旅行家朱尚懌把自己遊日時嚐過的鐵道便當收錄成書，向讀者介紹日本不同地區的便當，書本按8個日本分區地圖作分類，每個地區的鐵道便當都各有特色，在翻看書本時，讀者會看到一幀幀精美的便當照片，實在讓人垂涎三尺！此書亦介紹了每一款便當的資料，讀者除了能夠看到便當的款式配搭、發售點以及價格外，亦會看到該款食材背後的飲食文化和歷史背景。

眾所周知，日本的便當文化歷史悠久，日本便當除了講求味道外，外觀也是不能忽略的元素之一。自攜便當成為日本人流行的飲食習慣，無論是上學還是上班，日本人都經常吃便當，便當早已融入於日本人的生活之中。因此，鐵道便當亦早於130年前就出現，人們在日本不同的鐵路站都能找到便當的縱影，而現存的鐵道便當種類亦超過了2000種。

還未嚐過日本鐵道便當的人，或許對便當有着刻板的印象，認為便當都是冷冷的食材、配料不外乎是蛋卷和壽司之類，外形則是千篇一律的四方盒子。但原來，日本的鐵道便當之所以能夠深受歡迎，除了是其琳瑯滿目的特殊造型外，不少鐵道便當也有着高級的食材。作者在書中就記載了一些在關西、關東以及東北等地，能吃到的和牛料理，神户牛、松阪牛和近江牛都是鐵道便當的款式！

除此之外，作者在書中亦有提到日本會推出限量版的便當，便當盒的造型千變萬化，既有一些動漫角色，亦有一些卡通配套，大大滿足了日本人熱愛收藏的個性。大家下一次遊訪日本時，不妨嚐一下地道的鐵道便當吧！

《日本鐵路便當指南》 （萬里機構）

《日本鐵路便當指南》 作者：朱尚懌（Sunny） 攝影：熊明德（大麥可） 出版社：萬里機構

內容提供：喬木

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