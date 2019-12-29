【單車旅遊】旅遊網站票選　日本內地台灣5大人氣單車徑美景

Booking.com睇準近年來台灣人愛踩單車的風潮漸盛，特別統計出「台灣人最愛五大自行車目的地」。單車友們不妨跟着Booking.com的眾多好評按圖索驥，無論是位在台灣受稻浪圍繞的關山鎮及空氣清新宜人的瑞穗鄉，還有設備完善具遼闊海景的日本尾道鎮等，都能讓遊客在騎自行車的同時，一邊能飽覽沿途景緻。

1. 桂林陽朔

常說「桂林山水甲天下，陽朔山水甲桂林」一點也不為過。聳立的山巒與白霧互相纏繞，讓陽朔縣形成如畫般的景致，漫遊在其中的旅人可感受到踏入仙境般的感覺。涼爽不黏膩的氣候，遊客能一路傍着龍河，踩住單車穿梭於鄉間小路，欣賞舊村莊與如畫的自然風景。

2. 台東關山

台東關山的好山好水是親近大自然的最佳地點，屬於花東縱谷平原的一部分，夾在海岸山脈及中央山脈之間。沿途都能欣賞到綿延的金黃稻浪海，是想遠離都市塵囂的遊客最好的休憩之處。而其中的「關山環鎮自行車道」是全台灣首座自行車專用道，全長12公里的路段一直沿着清澈的小溪而行。可以沉浸在農村風光之中，途中還有別具風味的布農族聚落可供拜訪。

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3. 日本尾道鎮

沿着山坡發展的尾道鎮，以橫跨本州和四國之間的「島波海道」最受單車友的喜愛。規劃良善與指標明確的自行車道，讓遊客可以輕鬆遊歷。除了具挑戰性的上下坡路段外，也有適合新手上路的沿海自行車道，沿途還能將瀨戶內海的景觀盡收眼底，道路上還可欣賞日式建築，多元路線可供遊客自由安排。

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4. 宜蘭安農溪自行車道

宜蘭是許多台灣人熱愛造訪的國內旅遊地之一，而宜蘭「三星鄉」可不僅只有蔥油餅受歡迎，其中「安農溪自行車道」也是許多親子共遊的家庭的熱門目的地。平坦的路徑讓小朋友們能輕鬆踩住單車前進，廣闊的地平線則能盡享夕陽景致！此外，沿途的綠地可讓遊客在疲憊時停下來野餐休憩，十分推薦給想要親近大自然的遊客。

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5. 花蓮瑞穗自行車道

「瑞穗自行車道」是一條可以輕鬆慢騎的單車徑，在整段路線當中，會經過許多條綠色隧道，遊客可以大口呼吸充滿芬多精的空氣，深度體會花蓮的恬靜鄉村風情，沿途人煙稀少的特點更能使遊客有好好放空的機會。沿途經過瑞穗農場，還可與動物們近距離離接觸，可說是喜歡悠閒放空旅行的首選。

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