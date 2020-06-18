【克羅地亞】一年四季景點推薦　夏天音樂祭、冬天聖誕市氣都包攬

這個位在巴爾幹半島上的珍珠——克羅地亞，每到夏天總是充滿了世界各地的熱血，無數個派對、冒險紛紛展開，一個可說是以夏天生存的觀光國度，在其他季節又有什麼看頭呢？其實克羅地亞不只有跳島、遊艇趴可以玩，不論一年四季，都各自有它的獨特的魅力，以下就馬上告訴大家，春夏秋冬分別有什麼必去理由，以及非看不可的景點吧！

克羅地亞不只有跳島、遊艇趴可以玩，不論一年四季，都各自有它的獨特的魅力（unsplash@Ivan Ivankovic）

春天：杜伯尼克古蹟巡禮 理由：氣候宜人、不避人擠人！

暑假一向是克羅地亞的旅遊旺季，但同時也是克羅地亞最炎熱的季節，位在最南端的杜伯尼克，不論是單純對建築、古蹟有興趣的，或是是知名電視劇《冰與火之歌》的影迷，都是到克羅地亞必訪的景點之一，近年來隨著電視劇的知名度，門票也翻倍的再漲價，但旺季氣候炎熱，加上最主要的景點「古城牆」全程約2小時的參觀路程幾乎沒有遮蔽物，因此想來參觀杜伯尼克的最佳時間，絕對是避開人擠人的暑假，挑在人少、氣候又怡人的春天前來旅遊最適合！

另外，杜伯尼克還有不少值得參觀的景點，像是包還在古城牆門票內的「聖羅倫斯堡壘」，就位在古城入口步行約5分鐘的山崖邊，走到堡壘上可以從高處、遠處，一望杜伯尼克古城，與蔚藍的亞得裡亞海相望的動人景色。

《冰與火之歌》的影迷還不能錯過的就是舊城區裡的「聖依納爵教堂」，因為劇中其中一個拍攝的場景，就是在前往教堂的階梯上拍攝的，而教堂本身的美麗也不容小覷，巴洛克式的外觀，裡頭藏了華麗、精美的壁畫，描繪了耶穌創始人「依納爵羅耀拉」的一生，而這座教堂還有歐洲最早供俸露德姆的洞穴之一。

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夏天：施普利特跳島音樂祭 理由：歐洲最大音樂盛典，全球年輕熱血都在這！

【克羅地亞】一日遊老城施普利特著名景點 穿梭古蹟與自然景觀

雖說暑假是旅遊的旺季，人潮壅擠、機票又不便宜，但年輕熱血們還是不能不在一生中，體驗一次克羅地亞夏天的魅力，每年7月，知名音樂祭「Road to Ultra」都會在克羅地亞中部的施普利特盛大展開，為期6天從施普利特的海邊，到對岸的小島，從早到晚全是的音樂狂歡派對，當紅知名大DJ紛紛來報到演出，不但有音樂陪你徹夜，還有聚集世界各地的熱血青年陪你一起露營、狂歡！

除了有音樂祭之外，施普利特也是克羅地亞跳島旅遊的重鎮，一年四季沿海港口全是滿滿的遊艇，不必花到大錢，也能和三五好友一起租遊艇徜徉在亞德里在海之間，想要更省也可以買船票搭乘遊艇到附近的海島「Hvar」、「Vis」跳島冒險，島上、島下絕美的風光一定讓你深深著迷～

沒有要跳島，想單純逛逛施普利特的景點的朋友也不是不行，施普利特舊城區也是有不少看頭，1700多年前被羅馬皇帝打造的城市，豐富的殖民背景，也讓這裡留下了不少歷史遺跡，「戴克里先宮」是埋藏在地底下的地下皇宮，佔地半個施普利特舊城區，是古羅馬皇帝的宮殿。宮殿上方的廣場旁是「聖多米努斯大教堂」，一旁的鐘樓還可以登頂俯瞰者做舊城區與大海的風光，夏天前來不能錯過！

秋天：扎達爾與十六湖國家公園 理由：繽紛秋色黃金時段，票價還比暑假便宜！

十六湖國家公園，原名叫做普列提維切國家公園，而它並不在扎達爾，他在距離扎達爾開車約1.5小時的東北邊，創立至今有70年歷史的十六湖國家公園，是克羅地亞心臟，得天獨厚的喀斯特地形，造就了湖泊、洞穴和瀑布天然景觀，每年都吸引大批遊客前來一睹這個世界級的美景。

造訪這座國家公園的最佳季節，是9-10月的秋季，這時的氣候宜人，楓葉盛開，可以看到被染成金黃色的樹林與湖泊相映的景色，絕對讓你歎為觀止，更吸引人的是，這時的票價還比暑期的旺季便宜了約一半，這麼值回票價的體驗，非去不可！

除了國家公園必去之外，不少人也會選擇在扎達爾就近停留，這裡有著被希區考克稱為「此乃人世間最美的落日」，小小的舊城區，粉黃、粉紅、米白相間的建築，沿海熱情的人們，沒有沙灘，但滿是穿著泳衣曬太陽、跳水的旅人。在沿海的「海風琴」的步道底下，安裝了藏於海中的35根長短大小不一的共鳴鋼管，隨展海浪與海風的拍打而產生強弱變化的共鳴聲，可以聽到大自然的浪漫樂章，是到傍晚時分這裡也是欣賞夕陽的絕佳地點！

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冬天：札格雷布聖誕市集 理由：機票最便宜，氛圍宛如童話故事小鎮！

克羅地亞可說是一個以夏天維生的國家，一千多公里的海岸線，加上蔚藍的海景，你說沒了太陽的克羅地亞要怎麼玩呢？位在克羅地亞北部的札格雷布，是克羅地亞的首都、文化的中心，也是中歐的交通樞紐，但札格雷布卻遠遠不如沿海的大城，大多數的旅客只是短暫停留，甚至根本不會特別前來，但在冬季他的魅力可是不容小覷。

每到聖誕佳節，札格雷布市區便會擺起聖誕市集，札格瑞布車站廣場前的公園搖身一變成為大型滑冰場，耶誕造型燈飾佈滿大街小巷，紛飛的白雪，加上這裡本身的房屋建築就樸實簡單，使得正座札格雷布宛如童話故事般中的夢幻場景。

札格雷布市區也有不少可看的景點，卡普脫區被譽為札格瑞布最美的一座教堂的「聖母升天教堂」，建造於13世紀到18世紀間，外觀是哥德式的建築，內部融合了巴洛克與文藝復興的風格，華麗而不失典雅。

果涅．格拉德區的「聖馬可教堂」是建造於13世紀的哥德式教堂，最大的特色就是他的馬賽克拼貼屋頂，藏青色和紅褐色的壁磚，拼貼出克羅埃西亞王國與札格瑞布市的徽章。古色古香的城市，不妨趁著冬季，搶在機票最便宜的時段，來感受札格雷布聖誕佳節的氣氛吧！

很多人對克羅地亞的印象都是派對狂歡、跳島玩水，但其實不然，大城裡豐富的歷史遺跡，和世界級的國家公園，也讓這個沿海國家的陸上景點非常豐富，不論是春夏秋冬，都非常值得前來一探這「巴爾幹半島珍珠」的魅力喔～

【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於克羅埃西亞四季看點！賞楓賞雪旅遊季節特色，春夏秋冬人氣景點推薦】