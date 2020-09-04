香港各大酒店繼續推出Staycation吸客，最抵一定是住一晚送自助餐，任食生蠔等海鮮。《香港01》旅遊頻道記者精選了7間酒店超抵食住優惠，包括JW Marriott、文華東方、Eaton、Hotel Icon、帝京酒店、帝都酒店及Hyatt Centric。 （下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定，每間酒店自助餐時段安排亦各有不同）

【1】JW Marriott —— 住一晚歎海鮮、片皮鴨、手握壽司

酒店推出食住優惠，入住一晚即送雙人自助早餐及JW咖啡室或The Lounge自助午餐，加多少少錢就可以歎勻自助午餐及晚餐，任食龍蝦、蟹腳、片皮鴨、手握壽司、招牌雲吞等美食。

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JW萬豪酒店 地址：香港金鐘道88號太古廣場 電話：2810 8366

【2】文華東方酒店 —— 最平63折住海景房任食生蠔

酒店推出Staycation優惠，入住一晚即送雙人早餐及快船廊自助晚餐，任食三款歐洲生蠔、龍蝦、蟹腳、鮑魚等凍海鮮，另外亦有多款新鮮刺身、壽司、片皮鴨等美食，更有多款甜品，包括文華招牌1963芝士蛋糕！

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香港文華東方酒店 地址：中環干諾道中5號 電話：2522 0111

【3】Eaton HK —— 住一晚任食生蠔、龍蝦

逸東酒店的Staycation優惠，包雙人自助早餐及普慶餐廳自助午餐，加多少少錢就可以轉自助早餐及自助晚餐的套票。餐廳9月8日開始推出全新海鮮主題，有生蠔、波士頓龍蝦、鱈場蟹、花蟹、麵包蟹等凍海鮮。另外亦有其他熱食如新加坡咖喱炒蟹、白酒煮蜆、日式龍蝦卷等。

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Eaton HK 地址：油麻地彌敦道380號 電話：2782 1818

【4】Hotel Icon —— 住一晚歎榴槤下午茶

酒店推出「食+住」優惠，入住城景客房一晚一晚即送雙人The Market自助午餐或榴槤下午茶，星期六、日入住更可以歎自助早午餐。自助午餐現時與維記牛奶合作，推出一系列鹹甜美食，包括大良松子蟹肉炒鮮奶、奶香鱈魚等熟食，另外亦有多款牛奶甜品，例如港式燉奶、忌廉泡芙等。

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Hotel Icon 地址：尖沙咀東部科學館道17號 電話：3400 1000

【5】帝京酒店 —— 住一晚送花月庭自助餐

酒店推出最新食住優惠，入住豪華客房一晚即送雙人早餐及花月庭自助午餐，如果想歎自助晚餐，加多$300就可以。自助晚餐可以任食生蠔、龍蝦、蟹腳等凍海鮮，還有芝士焗龍蝦、鮑魚花膠炆鴨掌、法式三文魚松露凍批、蝶豆花荔枝啫喱伴蟹肉等美食。甜品方面，有紅桑子雲尼拿慕絲蛋糕、草莓意大利奶凍卷等。

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帝京酒店 地址：旺角太子道西193號 電話： 2928 8822

【6】帝都酒店 —— 住一晚任食生蠔、龍蝦

酒店的「郊遊樂住宿」優惠，入住高級客房一晚即送雙人自助晚餐，任食即開生蠔及多款冰鎮海鮮、亦有炙燒波士頓龍蝦、M5和牛、火焰松露芝士醬燒原條有骨牛肉眼及多款刺身。

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帝都酒店 地址：沙田白鶴汀街八號 電話：2601 2111

【7】Hyatt Centric —— 住一晚任食龍蝦、蟹腳

酒店推出超抵Staycation優惠，住一晚即送雙人自助午餐，任食刺身、壽司、多款即燒美食、印度咖哩、即點即製甜品等。加多少少錢可以轉自助晚餐，歎龍蝦、蟹腳、青口等凍海鮮。

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香港維港凱悅尚萃酒店 地址：北角北角邨里一號 電話：3762 1234

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