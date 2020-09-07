在新型冠狀病毒（COVID-19）疫情下，日本各地的經濟受到嚴重打擊，日本民眾除了要習慣全新的生活模式，更開始重新反思對生活質素的追求。近日，「2020年地域版SDGs」發表最新的「47都道府縣幸福度」調查，其中最幸福的日本城市究竟花落誰家？

「2020年地域版SDGs」最新發表的「47都道府縣幸福度」調查，是根據居民生活滿意度、長期定居率以及區域持續性等多個不同元素為標準，在2020年6月12日至6月29日向全國各都道府縣隨機抽選1.6萬名民眾進行網路問卷調查，徹底剖析哪個城市的日本人最幸福！

東京只排第25位、大阪第35位

在這項調查中顯示，獲得最高分的頭10名個城市中，最為港人熟悉的只有沖繩和京都，其餘都是比較小眾和知名度較低的城市。包括九州的大分縣和北陸的石川縣和富山縣等，而東京、大阪及曾被選為「最想居住的城市」的北海道排名均靠後，看來比起繁華的都市地區，擁有較濃厚的人文氣息和熱情陽光的小城市，民眾感到幸福的機率更加高。

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宮崎連續兩年蟬聯榜首

宮崎縣連續兩年在同一項調查蟬聯冠軍，當地的自然風光優美，各項設施建設相對完善，卻又沒有大城市的繁雜。因此當問及「你的生活幸福嗎？」時，有超過7成宮崎民眾回笞「感到幸福」，而認為自己「不算太幸福」的比例只有不足一成。同時，最令人注目的還有排名較去年大幅上升的鳥取縣和岩手縣，有意見認為原因是這兩個地方的新冠肺炎感染率偏低，而民眾的幸福度也受到疫情影響，。

👇👇按下圖第11至47位排名👇👇

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同場加映：10句說話一秒得罪日本人

最近，日本綜藝節目《この差って何ですか？》在街頭進行隨機訪問，請途人分享一些自己曾經聽到「燥底」的說話。其中，不乏一些香港人聽起來會覺得「咁又點？」的例子，如「可唔可以教我化妝？」、「我而家冇男朋友」等等，在日本人耳中聽著卻有「你咁講咩意思？」的無禮象徵！

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