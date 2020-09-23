【日本新潟深度遊】西蒲區秋季稻草藝術節　欣賞米鄉稻田之美！

編按：去日本除了東京大阪之外，其實還有很多地方值得探索，新潟西浦區便是其中一個深度遊的好地方，且看下文作者分享。

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文章原文刊於01開講

這次想多做一點新嘗試，就是希望能夠深入一點和大家一起分享同一個地方的四季之樂。目的就是無論大家在什麼季節出發，也能夠找到屬於自己的旅遊樂趣！可能對大部分朋友來說，新潟也是比較陌生的一個日本地方，而今次專題所介紹的地方，我相信就算曾到訪新潟旅行的朋友也未必去過，所以也希望藉着這個陌生的小鄉村，推動一下新潟這個米之鄉，也希望疫情過後，無論什麼時候想到新潟玩樂的朋友，都可以找到一個出兵的理由！

就算曾到訪新潟旅行的朋友，也未必去過這地方。（作者提供）

大家可能好奇的問：「那西蒲區有什麼值得花時間到來參觀呢？」 秋意漸濃，也是農夫們一年辛苦過後的成果收割季節，從插秧到收割其實「稻田」也有其美的地方，美就是在於那種辛勤的美，生活在繁華鬧市的朋友也未必能感受到，但從相片中可以感受得到農夫們彎下腰，一棵一棵稻苗插進稻田的情境，大家應能感受得到粒粒皆辛苦的道理！

從相片中可以感受得到粒粒皆辛苦的道理！（作者提供）

而到了秋田割禾的季節，大家也拿起鐮刀，把金黃光閃閃的稻穗一起割下來，當天氣晴朗時，金黃色的稻田配上藍天白雲，那種大自然的美，真的是很難用俗世人的字眼或言語來形容，如果大家有幸的話，看見轟隆隆的火車經過禾田時，那種融合現代之美，也會是難得一見的美，在發展新世界時也不破壞大自然的美，這種融和之道，大家能感受得到嗎？

大家也拿起鐮刀，把金黃光閃閃的稻穗一起割下來。（作者提供）

一個喜悅的季節，當然要與民同樂！每年九月，都會舉行稻草藝術節，希望吸引多點朋友到來參觀！大家也會問簡單的一條小稻草，能夠可以創造什麼出來？藝術這種東西真的不能看輕，一枝小小稻草真的可能難做到什麼，但合眾草之力，一頭頭栩栩如生的動物便創造出來，那頭凶猛像會吃掉小朋友的獅子，有着大大屁股舉着「I AM THE ONLY ONE」手勢的大猩猩，一頭勇猛非常的大羚羊，真的動感非常，小朋友也紛紛爭着在獅子的大口中拍照，和真實的動物也沒大差別！當中，我自己最喜歡的莫過於是相撲手，無論動作，身形及其神韻真的好像一個真的相撲手，好想和他來個比賽！

當然還有許多有趣的作品等着大家自己去發掘及探索！

地點：上堰潟公園 時期：每年8月底至10月31日 交通：新潟駅➞巻駅 (約45～50分鐘)，再轉觀光周遊巴士 (200円一程/500円一日券) 觀光周遊巴士班次：(星期六/日) 巻駅出發：09:25/10:35/13:17/14:25/15:45 上堰潟公園到着：09:37/10:47/13:29/14:37/15:57

內容提供：匠心の旅 Travel Plan Ahead

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