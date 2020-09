【日本新潟深度遊】西蒲區秋季稻草藝術節　欣賞米鄉稻田之美！

編按:去日本除了東京大阪之外,其實還有很多地方值得探索,新潟西浦區便是其中一個深度遊的好地方,且看下文作者分享。

【01開講為全新用戶分享平台,點擊此處進入01開講盡情探索!】

文章原文刊於01開講

這次想多做一點新嘗試,就是希望能夠深入一點和大家一起分享同一個地方的四季之樂。目的就是無論大家在什麼季節出發,也能夠找到屬於自己的旅遊樂趣!可能對大部分朋友來說,新潟也是比較陌生的一個日本地方,而今次專題所介紹的地方,我相信就算曾到訪新潟旅行的朋友也未必去過,所以也希望藉着這個陌生的小鄉村,推動一下新潟這個米之鄉,也希望疫情過後,無論什麼時候想到新潟玩樂的朋友,都可以找到一個出兵的理由!

就算曾到訪新潟旅行的朋友,也未必去過這地方。(作者提供)

大家可能好奇的問:「那西蒲區有什麼值得花時間到來參觀呢?」 秋意漸濃,也是農夫們一年辛苦過後的成果收割季節,從插秧到收割其實「稻田」也有其美的地方,美就是在於那種辛勤的美,生活在繁華鬧市的朋友也未必能感受到,但從相片中可以感受得到農夫們彎下腰,一棵一棵稻苗插進稻田的情境,大家應能感受得到粒粒皆辛苦的道理!

從相片中可以感受得到粒粒皆辛苦的道理!(作者提供)

而到了秋田割禾的季節,大家也拿起鐮刀,把金黃光閃閃的稻穗一起割下來,當天氣晴朗時,金黃色的稻田配上藍天白雲,那種大自然的美,真的是很難用俗世人的字眼或言語來形容,如果大家有幸的話,看見轟隆隆的火車經過禾田時,那種融合現代之美,也會是難得一見的美,在發展新世界時也不破壞大自然的美,這種融和之道,大家能感受得到嗎?

大家也拿起鐮刀,把金黃光閃閃的稻穗一起割下來。(作者提供)

一個喜悅的季節,當然要與民同樂!每年九月,都會舉行稻草藝術節,希望吸引多點朋友到來參觀!大家也會問簡單的一條小稻草,能夠可以創造什麼出來?藝術這種東西真的不能看輕,一枝小小稻草真的可能難做到什麼,但合眾草之力,一頭頭栩栩如生的動物便創造出來,那頭凶猛像會吃掉小朋友的獅子,有着大大屁股舉着「I AM THE ONLY ONE」手勢的大猩猩,一頭勇猛非常的大羚羊,真的動感非常,小朋友也紛紛爭着在獅子的大口中拍照,和真實的動物也沒大差別!當中,我自己最喜歡的莫過於是相撲手,無論動作,身形及其神韻真的好像一個真的相撲手,好想和他來個比賽!

當然還有許多有趣的作品等着大家自己去發掘及探索!

地點:上堰潟公園 時期:每年8月底至10月31日 交通:新潟駅➞巻駅 (約45~50分鐘),再轉觀光周遊巴士 (200円一程/500円一日券) 觀光周遊巴士班次:(星期六/日) 巻駅出發:09:25/10:35/13:17/14:25/15:45 上堰潟公園到着:09:37/10:47/13:29/14:37/15:57

內容提供:匠心の旅 Travel Plan Ahead

作者Facebook:匠心の旅 Travel Plan Ahead

相關文章:

深度探索~ 【匠心之旅】『 新潟 西浦区 』 米中之極!!!

深度探索~ 【匠心之旅】 『新潟 西浦区』 起【角】名山!

【01開講為全新用戶分享平台,點擊此處進入01開講盡情探索!】

(以上文章內容為用戶提供,並不代表香港01官方立場及觀點)